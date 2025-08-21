WB zurück im Arbeitsalltag

Der FC Wettswil-Bonstetten hat im Nachtragsspiel der zweiten Meisterschaftsrunde am Mittwochabend ein Ausrufezeichen gesetzt: Mit 4:2 triumphierten die Säuliämtler im Tessin gegen Collina d’Oro und entführten hochverdient die drei Punkte dank einer kompakten, leidenschaftlichen Mannschaftsleistung.
Blitzstart der Ämtler
Nach dem glanzvollen Auftritt im Schweizer Cup gegen den FC Zürich wartete wieder Ligaalltag – doch von Müdigkeit war bei der Lichtsteiner-Elf keine Spur zu erkennen. Zwar zwang ein heftiges Sommergewitter die Teams zu einer 20-minütigen Startverzögerung, doch die Gäste ließen sich davon nicht beirren. Tropfnass, aber hellwach, übernahm WB sofort die Kontrolle. Bereits nach sechs Minuten sorgte Figueiredo mit einem präzisen Flachschuss ins Eck für den perfekten Auftakt.
Und die Säuliämtler drückten weiter: Kaum zehn Minuten später vollendete Hager nach starker Vorarbeit von Mesto eiskalt zum 2:0. Collina d’Oro wirkte konsterniert, fand kaum Mittel gegen die agilen Gäste. Erst ein unglücklicher Ausrutscher von Keeper Maksimovic brachte die Tessiner zurück ins Spiel. Eine harmlose Flanke glitt ihm durch die Finger, der Stürmer staubte dankbar zum 1:2 ab. Fortan entwickelte sich eine offene Begegnung.
Gastgeber ohne Chance
Nach der Pause legte WB erneut den Vorwärtsgang ein. In der 54. Minute belohnte sich Hager für seinen unermüdlichen Einsatz und stellte nach energischem Nachsetzen den alten Zweitore-Vorsprung wieder her. Collina d’Oro wirkte zusehends müde, während die Gäste das Geschehen souverän diktierten. Spätestens in der 83. Minute war die Partie entschieden, als der eingewechselte Bellis sich ein Herz fasste und aus der Distanz traumhaft zum 4:1 traf. Der späte Anschlusstreffer der Hausherren zum 2:4 blieb reine Ergebniskosmetik.
Heimspiel am Sonntag
Damit reist der FC Wettswil-Bonstetten mit breiter Brust zurück ins Säuliamt. Schon am Sonntag wartet mit Aufsteiger Widnau die nächste Herausforderung in der Meisterschaft, Anpfiff auf dem heimischen Moos ist um 14.00 Uhr.
