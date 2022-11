WB verliert zum Jahresabschluss 1. Liga Gruppe 3: FC Lugano II – FC Wettswil-Bonstetten

Danach kam WB dank seiner aufsässigen Spielweise immer besser ins Spiel. Immer wieder konnte man den Gegner zu Fehlern in der eigenen Hälfte zwingen und so Druck aufs gegnerische Tor ausüben. In der 19. Minute wurde Boakye von Figueiredo wunderschön lanciert. Die aussichtsreiche Möglichkeit wurde vom Schiedsrichter aufgrund einer sehr knappen Offiside-Position unterbunden.

Zehn Minuten später zischte ein Distanzversuch von Flavio Peter nur haarscharf am gegnerischen Gehäuse vorbei. Weiter wurde das Spiel auf hohem Niveau geführt. Beide Mannschaften liessen den Ball genau und schnell durch die eigenen Reihen laufen und schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Meter. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit kamen die zahlreichen Zuschauer voll auf ihre Kosten.

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Auch nach dem Pausentee liess die Intensität nicht nach. Obschon die Gangart zunehmend ruppiger wurde, blieb das Duell weiter hochstehend. In der 63. Minute konnten die Tessiner zum ersten Mal in diesem Spiel das WB-Pressing überspielen. Nach drei vertikalen Pässen stand man bereits im Strafraum der Zürcher. Der aufmerksame Waser konnte in Extremis über die Grundlinie klären. Nach dem anschliessenden Eckball schraubte sich De Queiroz am höchsten in die Luft und versenkte den Kopfball in die linke Ecke.

Die Colacino-Elf versuchte umgehend zu reagieren. Hager verlagerte das Spiel gekonnt auf die rechte Seite zu Rüegger. Dessen Hereingabe fand den mitgelaufenen Schneebeli, welcher per Direktabnahme aufs Tor schoss. Torhüter Berbic reagierte glänzend und konnte auf der Torlinie entschärfen.