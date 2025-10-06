WB teilt die Punkte

Nach dem Kantersieg vor zwei Wochen zu Hause und der unglücklichen Niederlage zuletzt in Tuggen wollte der FC Wettswil-Bonstetten vor heimischem Publikum eine deutliche Reaktion zeigen.

Die Zielsetzung war klar: weiter an den starken Leistungen anknüpfen, dominant auftreten und gegen den AC Taverne die drei Punkte einfahren. Die Tessiner reisten jedoch selbstbewusst an und lieferten von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe.

Beide Teams legten von der ersten Minute an ein hohes Tempo vor und suchten mit sauberem Aufbauspiel die Spielkontrolle. Die erste Grosschance gehörte den Ämtlern: Nach einem Ballgewinn im Pressing zirkelte Di Battista einen Kopfball nur knapp am Tor vorbei. Der FCWB blieb am Drücker und belohnte sich in der 16. Minute. Peter verwertete eine präzise Hager-Ecke per Kopfball zur 1:0-Führung.

Doch Taverne fand zunehmend besser in die Partie. In der 32. Minute nutzten die Tessiner ihrerseits einen Eckball, um per Kopf auszugleichen. Die Antwort des FCWB liess nicht lange auf sich warten. Hager traf nur drei Minuten später mit seinem Schuss die Latte. Kurz vor der Pause kombinierten sich die Hausherren stark durch, doch Figueiredos Abschluss strich hauchdünn am Querbalken vorbei.

Erneut die Führung verspielt

Nach dem Seitenwechsel machte das plötzlich aufziehende Unwetter mit Wind und Regen den gepflegten Spielaufbau schwieriger. Dennoch suchten die Ämtler weiter entschlossen den Weg nach vorne und wurden belohnt. In der 65. Minute wurde ein Angriff der Ämtler im Strafraum regelwidrig gestoppt. Peter verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zur erneuten Führung. Doch wie schon im ersten Durchgang liess sich Taverne nicht abschütteln.

Zehn Minuten später nutzte Diniz eine kurze Unachtsamkeit in der WB-Abwehr und köpfte zum 2:2 ein. Die Schlussphase gehörte klar dem Heimteam: Bellis verpasste eine Hereingabe von Figueiredo nur um Zentimeter und weitere Chancen blieben ungenutzt. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren über weite Strecken dominant. Daher fühlt sich dieses Unentschieden fast wie eine Niederlage an“, bilanzierte Mittelfeldmotor Schneebeli nach dem Spiel.

Nächsten Samstag reist der FCWB zur zweiten Mannschaft des FC St. Gallen. Nach mehreren liegengelassenen Punkten will das Team von Stephan Lichtsteiner so schnell wie möglich wieder auf die Siegesstrasse zurückkehren.

