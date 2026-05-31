WB steht mit leeren Händen da 1. Liga, Gruppe 3: Dietikon - Wettswil-Bonstetten von Kaspar Köchli · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Veljko Vukasinovic (verdeckt) erzielt mit seinem 14. Saisontreffer WBs 1:1-Ausgleich. – Foto: Kaspar Köchli

WB, auswärts in Dietikon spielend, hatte es in den eigenen Füssen, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Gegen die aufsässigen Limmatstädter zogen sie allerdings den Kürzeren.

Mit Hochspannung wurde dem letzten 1.-Liga-Spieltag entgegengefiebert. Leader YF Juventus (70 Punkte) hatte bereits frühzeitig und in bestechender Manier das erste der drei begehrten Aufstiegsspiel-Tickets gelöst. Aber wer würde aus dem Trio Wettswil-Bonstetten (59 Punkte), Taverne (59) und Tuggen (58) leer ausgehen?

Um Rechenspielen zuvorzukommen wollten die Ämtler – zuletzt beim 8:0 (!) gegen Schaffhausen in einem Torrausch – ihre Partie auswärts gegen das fünftplatzierte Dietikon unbedingt gewinnen. Die Limmatstädter ihrerseits verloren vor Wochenfrist gegen Eschen/Mauren unglücklich 1:2, worauf ihr Trainer Daniel Tarone konsterniert meinte: «Was wir für Chancen vergeben haben, da war ich wirklich sprachlos.»

Dietikon wirbelt Die Zuschauer rieben sich die Augen. Nicht das ambitionierte WB, sondern Dietikon, dem es um nichts mehr ging, zündete den Turbo – und belohnte sein Startfurioso mit dem sehenswerten Führungstor durch Noah Behringer. WB, unsanft geweckt, begann nach einer Viertelstunde zu funktionieren. Und gelangte nach einem Eckball und späterem Freistoss zu zwei vielversprechenden Gelegenheiten. Handkehrum setzte Dietikons auffälligster Akteur, Diego Lobo, seinen Schlenzer nur um Zentimeter am Pfosten vorbei. Dann folgte, eine halbe Stunde war inzwischen gespielt, der eher überraschende 1:1-Ausgleich. Marc Figueiredos fulminanter Freistoss parierte Keeper André Imfeld, gegen das Nachgeschoss von Veljko Vukasinovic war allerdings kein Kraut gewachsen. Dietikon liess sich keinesfalls beirren und kam einem zweiten Erfolg nahe. Am ehesten, als es einen Treffer bereits bejubelte, der Schiedsrichter jedoch nach Intervention seines Assistenten auf Offsideposition entschied. WB durfte unter dem Strich froh sein, mit einem 1:1 in die Pause zu gehen. Bei den anderen, gleichzeitig stattfindenden, relevanten Spielen führte Tuggen 2:0 und Taverne lag zurück, WB war in der aktuellen Zwischentabelle Dritter und somit immer noch auf Kurs. WB fehlt Durchschlagskraft Die Hälfte zwei begann wie ein Feuerwerk. Zuerst powerte WBs Gabriel Di Battista auf der Seitenbahn nach vorn und passte zur Mitte, wo Figueiredo um einen Schritt zu spät kam. Im unmittelbaren Konter zwang Lobo WB-Keeper Luca Thaler zu einer glanzvollen Parade. Später war die Reihe wieder an den Ämtlern. Flavio Peters Schuss wie auch jener von Nicolas Stettler landeten in den sicheren Fängen Imfelds. Und plötzlich lag der Gastgeber vorne. Er spielte sich auf dem linken Korridor blitzschnell nach vorne und in der Mitte veredelte Valdrin Dalipi den Angriff hechtköpfelnd zum Tor. WB war geschockt und fand keine überzeugende Antwort. Und nach einem katastrophalen Fehler im Spielaufbau konnte Mattia Rosolen mutterseelenallein auf Thaler losziehen. Er liess die Ämtler mit seinem Fehlschuss am Leben. Zehn Minuten vor Schluss schlug es dennoch ein, als Lobo seinen herausragenden Auftritt mit dem 3:1 krönte.

Flavio Peters Anschlusstreffer fiel in der Nachspielzeit und zu spät für WB. – Foto: Kaspar Köchli