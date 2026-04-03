WB siegt souverän im Ländle

Janick Hager (hier gegen Mendrisio) erzielte mit seinem achten Saisontreffer WBs 2:1-Führung. (Archiv) – Foto: Kaspar Köchli

Vor dem Osterwochenende war für den FC Wettswil-Bonstetten nochmals volle Konzentration gefragt. Am Mittwochabend gastierten die Ämtler auswärts bei Eschen/Mauren im Fürstentum Liechtenstein.

Die Partie war geprägt von unterschiedlichen Ausgangslagen. Während der FCWB nach zuletzt überzeugenden Auftritten wichtige Punkte im Rennen um die Spitzengruppe anpeilte, trat der Gastgeber mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie an .

Die Mirzai-Elf startete mit viel Elan in die Partie und setzte früh auf ein hohes Pressing. Bereits nach wenigen Minuten führte ein Ballgewinn in der Offensive zu einer ersten grossen Chance. Vukasinovic kam frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am stark reagierenden Foser im Tor der Gastgeber.

Die Ämtler blieben spielbestimmend und kamen in der 21. Minute erneut gefährlich vors Tor. Peter traf aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Fünf Minuten später zahlte sich der Druck aus. Di Battista eroberte den Ball und Vukasinovic verwertete die anschliessende Flanke per Kopf zur Führung.

Die Reaktion von Eschen/Mauren folgte prompt. Torhüter Thaler parierte zunächst stark, ehe der Ball bei einer weiteren Aktion doch im Netz landete. Der Treffer wurde jedoch wegen eines vorangegangenen Fouls aberkannt. Kurz vor der Pause kamen die Gastgeber zum verdienten Ausgleich. Murati verwandelte einen Elfmeter zum 1:1-Pausenstand.

Abgeklärte Ämtler nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel legte der FCWB erneut einen Blitzstart hin. Ein weiterer Ballgewinn führte über Schneebeli und Vukasinovic zu Hager, der souverän zur erneuten Führung einschob. Nur zwei Minuten später setzte sich Vukasinovic an der Grundlinie durch underhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1.

Eschen/Mauren versuchte weiterhin, offensiv Akzente zu setzen, biss sich jedoch entweder an der stabilen WB-Defensive die Zähne aus oder scheiterte an Thaler, der mehrere Angriffe entschärfte. In der 75. Minute erhielten die Ämtler einen Elfmeter, den Peter sicher zum vorentscheidenden 4:1 verwandelte. In der Schlussphase brachte der FCWB den Sieg routiniert über die Zeit.

Spitzenspiel nach der Osterpause

Der FC Wettswil-Bonstetten kann mit der bisherigen Rückrunde mehr als zufrieden sein. Mit sechs Siegen aus sieben Meisterschaftsspielen unterstreicht die Mannschaft ihre starke Form und beeindruckt durch Konstanz sowie Effizienz in den entscheidenden Momenten.

Mit diesem positiven Lauf im Rücken geht das Team nun in die Osterpause. Danach wartet mit dem Spiel gegen den FC Tuggen ein echtes Spitzenduell.

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