WB qualifiziert sich für zweite Cuprunde

Zwei formstarke Teams duellierten sich in der ersten Qualifikationsrunde zum Schweizer Cup 2026/2027, wobei sich der FC Wettswil-Bonstetten mit 2:1 gegen den Tessiner Verein Collina d’Oro durchsetzen konnte.

Seit Ende August, als der FCWB im Tessin das Duell in der Meisterschaft für sich entscheiden konnte, verloren die Tessiner nur noch gegen Liga-Dominator YF Juventus und rangen am vergangenen Wochenende den FC Tuggen nieder . Mit dem FC Collina d’Oro reiste damit ein formstarkes Team in den Kanton Zürich.

Die beiden Kontrahenten lieferten sich von Beginn an ein attraktives Duell. Beide Mannschaften zeigten mehrheitlich ein gepflegtes Aufbauspiel, wobei anfangs nur selten gefährliche Torchancen herausgespielt werden konnten. Vukasinovic verpasste nach einer Flanke Stettlers um wenige Zentimeter das Gehäuse der Gäste.

Auf der anderen Seite landete ein Schlenzer eines Tessiner Flügels am Querbalken. In der Folge boten die beiden Teams attraktiven Offensivfussball.

Kurz vor der Pause wurde das Team von UBS-Boss Sergio Ermotti stärker und erzielte prompt das 0:1. Bei einem gefährlich getretenen Eckball stand Branzini total frei und nickte nach 41 Minuten zur Führung für Collina d’Oro ein. Die Rotschwarzen zeigten sich jedoch unbeirrt und kamen durch Looslis Abschluss beinahe umgehend zum Ausgleich. Mit einem 0:1 Rückstand ging es zum Pausentee.

WB-Aufholjagd in Hälfte zwei

Kaum zurück auf dem Platz, übernahmen die Hausherren das Spieldiktat. Die Tessiner standen tief und überliessen den Gastgebern mehrheitlich die Kontrolle über das Spiel. Die Säuliämtler zeigten sich geduldig und liessen den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen laufen.

Der Druck auf die Tessiner Defensive nahm stetig zu und der Ausgleich schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Schneebeli und Hager hatten in dieser Phase die besten Torchancen. In der 64. Minute gelang Vukasinovic nach Hagers Eckball mit einem wuchtigen Kopfball der verdiente Ausgleich.