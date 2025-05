WB nutzt Geschenke zum Kantersieg

Spektakuläre Torszene im Strafraum der Munotstädter. – Foto: Kaspar Köchli

Vor Wochenfrist erlitt der FC Wettswil-Bonstetten zuhause gegen Mitaufstiegsanwärter YF Juventus eine empfindliche 1:3-Niederlage.

In der darauffolgenden Nachtragspartie am Mittwoch in Mendrisio zeigten die Ämtler eine engagierte Leistung, die jedoch nicht belohnt wurde. Die Tessiner, den Abstiegsstrich am Hals, gewannen überraschend 2:1.

So musste am vergangenen Samstag, zum Abschluss der englischen Woche, der Match gegen die SV Schaffhausen unbedingt gewonnen werden, um sich noch reele Chancen auf die Promotion machen zu können. Die auf dem fünftletzten Platz figurierenden Munotstädter benötigten ihrerseits noch Punkte, um sich gegen hinten abzusichern. Zwei Geschenke, zwei Tore

Dem FCWB gelang der Start nach Mass – mit gutmütiger Hilfe seines Widersachers. Noch keine Minute war gespielt, da kullerte der Ball nach einem missratenen Rückpass kurios am Schaffhauser Torsteher Robin Belser vorbei ins eigene Tor. Nur kurz darauf stand der Gästekeeper abermals unglücklich im Mittelpunkt, als er einen nicht sonderlich scharf getretenen Schuss von Brian Bellis durch die Hände «flutschen» liess. WB lag, ohne Torchance, früh 2:0 in Front. Schaffhausen erholte sich bemerkenswert rasch von diesem Schock und reagierte stark. Es war nun mehrheitlich Ball führend. Zuerst scheiterte Tim Bolli aus vielversprechender Situation am stark reagierenden WB-Keeper Luca Thaler, später wurde Nico Reber im Strafraum regelwidrig gestoppt, was einen Penalty zur Folge hatte. Bolli brachte mit seinem platzierten Schuss die Hoffnung der Gäste zurück.

Gabriel Di Battistas Hechtköpfler verfehlt das Schaffhauser Gehäuse nur knapp. – Foto: Kaspar Köchli

Zwei nennenswerte Aktionen trugen sich in Hälfte eins noch zu. WB-Stürmer Gabriel Di Battista verpasste, auf Flanke von Luca Rüegger, einen Kopfballtreffer nur um Zentimeter, auf der Gegenseite schrammte Bolli am Ausgleich vorbei. Die Gäste hatten das Spiel fortan unter Kontrolle und agierten nach Belieben. Der später folgende Pausenpfiff kam für WB einer Erlösung gleich. Marc Figueiredo mit Hattrick Das Heimteam startete, neu mit dem quirligen Nicolas Stettler, fulminant und liess seinen lethargischen Auftritt vor der Halbzeitpause vergessen. Der stark auftrumpfende Luca Studer scheiterte mit seinem Kopfball vorerst an einem Verteidigerbein, dann folgte der famose Auftritt des stärksten Ämtlers, Marc Figueiredo. Zuerst nutzte er eiskalt und technisch brillant ein weiteres Missverständnis in der Schaffhauser Abwehr zum 3:1, um kurz darauf einen an Simon Mesonero verschuldeten Elfmeter zum vorentscheidenden 4:1 zu versenken. Die Munotstädter vermochten das Skore noch zu verkürzen, als Enrico de Nobile Berglas mit einem herrlichen Schlenzer in die weite hohe Torecke traf, dann war die Reihe wieder an den Gastgebern. Stettler wurde im «Sechzehner» gefoult, erneut diktierte der Unparteiische einen Strafstoss. Janick Hager, erstmals seit langer Verletzung wieder im Teileinsatz, scheiterte an Keeper Belser, der in die richtige Ecke tauchte.