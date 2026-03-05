WB gewinnt Nachtragspartie

Die Ausgangslage für das Nachholspiel zwischen dem FC Wettswil-Bonstetten und dem FC Freienbach versprach vieles, trafen sich doch zwei Tabellennachbarn, die beide mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzenteams wahren wollten. Das bessere Ende nahm das Verfolgerduell für den FCWB, der auswärts 0:2 gewinnen konnte. Nur drei Punkte trennten die beiden Teams vor der Affiche. Mit einem mehrheitlich souveränen Auftritt konnten sich die Ämtler tabellarisch von den Höfnern distanzieren und sich sogar vorbei an der AC Taverne auf Platz drei hieven.
FCWB mit Blitzstart
Die letzten Zuschauer waren wohl kaum auf der Chrummen angekommen, da jubelten die Gäste schon ein erstes Mal. Di Battista war nach einem Missverständnis in der Schwyzer Hintermannschaft allen entwischt und fand am zweiten Pfosten den mitgelaufenen Figueiredo. In aller Ruhe und technisch elegant legte er auf den heranbrausenden Hager ab, welcher staubtrocken zum 0:1 einschob. Die Zürcher fanden auf dem zweiten Rasenplatz des FC Freienbach optimal ins Spiel.
Nur zehn Minuten später zappelte es erneut im Kasten Merkas‘. Diesmal über die linke Seite, und abermals über Figueiredo, gelangte der Ball zu Schneebeli, der an diesem Abend die Position des Mittelstürmers übernahm. In klassischer Neuner-Manier drehte er sich und zirkelte den Ball überlegt in die weite Ecke.
In der Folge kontrollierten die Rot-Schwarzen das Spielgeschehen, jedoch fand auch der FC Freienbach nun zu mehr Stabilität und Sicherheit.
Freienbach verpasst Anschlusstor
Während der FCWB zu Beginn der zweiten Halbzeit weiterhin die Kontrolle über das Spielgeschehen besass, wurden die Hausherren stets etwas mutiger. Obwohl WB-Goalie Thaler wenig zu tun hatte, kamen die Gastgeber nach einer guten Stunde zu ihrer besten Torchance. Ein Freienbacher Offensivakteur wurde im Strafraum unsanft gebremst, was einen Elfmeter zur Folge hatte. Marcon vergab aber kläglich, und der Zwei-Tore-Vorsprung blieb bestehen. Der FCWB verpasste seinerseits das vorentscheidende Tor – Vukasinovic traf lediglich aus einer Abseitsposition – am Schlussresultat änderte dies jedoch nichts. Die Säuliämtler feierten einen verdienten 2:0-Sieg und stiessen so auf den dritten Platz vor.
Abschluss der englischen Woche in Widnau
Mit sechs Punkten innert vier Tagen, und mit ebenso vielen Siegen in Serie reist der FCWB am kommenden Sonntag ins Rheintal und gastiert beim FC Widnau. Ende August letzten Jahres verlor man zuhause gegen den Aufsteiger, welcher ebenfalls mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet ist. Der FCWB ist bestrebt, die englische Woche mit dem Punkte-maximum abzuschliessen.
Sportanlage Chrummen, Freienbach. FCWB: Thaler, Studer (54. Brüniger), Brunner,
Waser, Stettler (46. Wick), Loosli, Peter, Hager (82. Bellis), Di Battista (68. Burgardt),
Schneebeli (54. Vukasinovic), Figueiredo.
Tore: 3. Hager 0:1; 13. Schneebeli 0:2.