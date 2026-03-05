WB gewinnt Nachtragspartie Fussball 1. Liga Gruppe 3: FC Freienbach – FC Wettswil-Bonstetten 0:2 (0:2) von Claudius Brüniger · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Janick Hager (hier gegen Collina d’Oro) traf bereits nach drei Minuten zur WB-Führung. – Foto: Archivbild Kaspar Köchli

Die Ausgangslage für das Nachholspiel zwischen dem FC Wettswil-Bonstetten und dem FC Freienbach versprach vieles, trafen sich doch zwei Tabellennachbarn, die beide mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzenteams wahren wollten. Das bessere Ende nahm das Verfolgerduell für den FCWB, der auswärts 0:2 gewinnen konnte. Nur drei Punkte trennten die beiden Teams vor der Affiche. Mit einem mehrheitlich souveränen Auftritt konnten sich die Ämtler tabellarisch von den Höfnern distanzieren und sich sogar vorbei an der AC Taverne auf Platz drei hieven.

FCWB mit Blitzstart Die letzten Zuschauer waren wohl kaum auf der Chrummen angekommen, da jubelten die Gäste schon ein erstes Mal. Di Battista war nach einem Missverständnis in der Schwyzer Hintermannschaft allen entwischt und fand am zweiten Pfosten den mitgelaufenen Figueiredo. In aller Ruhe und technisch elegant legte er auf den heranbrausenden Hager ab, welcher staubtrocken zum 0:1 einschob. Die Zürcher fanden auf dem zweiten Rasenplatz des FC Freienbach optimal ins Spiel.

Nur zehn Minuten später zappelte es erneut im Kasten Merkas‘. Diesmal über die linke Seite, und abermals über Figueiredo, gelangte der Ball zu Schneebeli, der an diesem Abend die Position des Mittelstürmers übernahm. In klassischer Neuner-Manier drehte er sich und zirkelte den Ball überlegt in die weite Ecke. In der Folge kontrollierten die Rot-Schwarzen das Spielgeschehen, jedoch fand auch der FC Freienbach nun zu mehr Stabilität und Sicherheit.