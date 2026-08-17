WB dreht Partie in Schlussphase 1. Liga, Gruppe 3: FC Wettswil-Bonstetten - FC Locarno von Flavio Peter · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

Bei WBs Siegestor durch Julius Holder hat Locarno-Keeper Aleandro Prati buchstäblich das Nachsehen. – Foto: Kaspar Köchli

Der FC Wettswil-Bonstetten geriet vor heimischem Publikum gegen Locarno früh in Rückstand, übernahm danach aber zunehmend die Kontrolle und drehte die Partie dank einer starken Schlussphase noch in einen 2:1-Sieg.

Mit vielen neuen Gesichtern und einer neu zusammengestellten Mannschaft ist der FC Wettswil-Bonstetten in die neue Saison gestartet. Nach den personellen Änderungen gilt es für das Team, sich möglichst schnell einzuspielen und die Abläufe auf dem Platz zu festigen. Dass dabei nicht alles von Beginn weg perfekt funktionieren kann, liegt auf der Hand. Umso wichtiger sind Spiele, in denen die Mannschaft Charakter zeigt und sich für ihren Aufwand belohnt.

Gegen den FC Locarno war genau das der Fall. Nach einem frühen Rückstand übernahm der FCWB zunehmend die Kontrolle und drehte die Partie dank einer starken zweiten Halbzeit noch in einen 2:1-Heimsieg. Früher Penalty schockt WB Bei strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen 36 Grad Celsius wurde die Partie auf dem heimischen Kunstrasen zu einer echten Hitzeschlacht. Die Bedingungen verlangten beiden Mannschaften von Beginn an einiges ab und machten das Spiel zusätzlich kräfteraubend.

Es begann daher zunächst ausgeglichen, ehe der FC Locarno mit der ersten echten Grosschance in Führung ging. In der 18. Minute führte eine Unsauberkeit im Aufbauspiel der Ämtler zu einem Ballverlust und lud die Gäste zu einem schnellen Konter ein. Im anschliessenden Zweikampf kam es im Strafraum zum Foul, worauf der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Cutunic verwandelte den fälligen Penalty sicher zum 0:1. Der frühe Rückstand zeigte Wirkung, doch die Scholz-Elf fand zunehmend besser ins Spiel. Das Heimteam übernahm klar das Zepter und bestimmte fortan weitgehend das Geschehen. Mit mehr Ballbesitz, geduldigem Spielaufbau und zunehmendem Druck nach vorne versuchte WB, die kompakt stehenden Gäste zu knacken.

WBs Brian Bellis gelang eine starke Partie, hier scheitert er aus nächster Distanz. – Foto: Kaspar Köchli

Die ganz grossen Torchancen blieben zunächst jedoch aus. FC Locarno beschränkte sich auf die Defensive und lauerte auf Umschaltsituationen. WB blieb bis zur Pause das aktivere Team, konnte seine Überlegenheit aber noch nicht in Zählbares ummünzen. Doppelschlag in der Schlussphase Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wettswil-Bonstetten den Druck nochmals deutlich. Auch die eingewechselten Spieler fanden sich auf Anhieb gut zurecht und brachten zusätzliche Energie ins Spiel. Die Scholz-Elf war nun klar spielbestimmend, liess den Ball gut laufen und drängte Locarno immer weiter zurück. Die Gäste kamen kaum noch zu Entlastungsangriffen, während WB geduldig auf die entscheidende Lücke wartete. Diese eröffnete sich schliesslich in der 85. Minute. Nach einem schön herausgespielten Angriff lancierte Bellis mit einer präzisen Flanke die entscheidende Szene. Brüniger stieg hoch und köpfte zum verdienten 1:1-Ausgleich ein.