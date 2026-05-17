WB bleibt im Aufstiegsrennen 1. Liga, Gruppe 3: Baden - Wettswil-Bonstetten von Kaspar Köchli · Heute, 16:53 Uhr · 0 Leser

Baden-Keeper Stefan Mitrev vereitelt hechtend eine WB-Chance. – Foto: Kaspar Köchli

Dessen Trainer Eddie Barrera zeigte sich im Vorfeld der Partie zuversichtlich: «Ich erwarte, dass wir den Schwung aus den vergangenen Spielen mitnehmen und freue mich auf den Schlagabtausch mit Wettswil-Bonstetten, welches sicherlich die Offensive suchen wird.»

Badener Tor mit Makel WB machte nicht viel Federlesen. Zielstrebig wurde sofort der Abschluss gesucht. Bereits in Minute zwei beanspruchte Baden-Keeper Stefan Mitrev seine gesamten 190 Zentimeter Körperlänge, um einen perfiden Lobball von Veljko Vukasinovic um den Pfosten zu lenken.

[ADVERT-RECTANGLE_2 Kurz darauf meldete das Heimteam seine Ambitionen an. Nach einem Eckball wurde das Ziel knapp verfehlt, daraufhin präsentierte sich WB-Schlussmann Veljko Maksimovic mit seiner Parade hellwach. Die Reihe war wieder an den Ämtlern und deren extrem quirligen Marc Figueiredo. Dieser wurde zuerst bei seinem Abschlussversuch in letzter Not gebremst und nur wenig später knapp ausserhalb des Strafraums unsanft gestoppt. Der Unparteiische liess das Spiel weiterlaufen und stand wenig später abermals im Fokus. Nach einer Regelwidrigkeit an Verteidiger Claudius Brüniger gelangte Baden in Ballbesitz und in der Folge düpierte Ensar Huruglica sehenswert die WB-Abwehr zur überraschenden Aargauer Führung.

Veljko Vukasinovic erbt den vom Pfosten zurückprallenden Ball zum WB-Ausgleich. – Foto: Kaspar Köchli

WB reagierte trotzig – und stark. Ein schlicht genialer Schlenzer von Figueiredo landete am entfernten Pfosten und der goldrichtig antizipierende Vukasinovic erbte zum 1:1. Die Partie war neu lanciert. Auf Seiten Badens gelangte dessen Topskorer Alessandro Barletta zu zwei vielversprechenden Abschlüssen, im Gegenzug konnte sich Mitrev mit einer Glanzparade auszeichnen. Die knapp 500 Zuschauer besassen in der Pause reichlich Gesprächsstoff zum Diskutieren, Debattieren und Analysieren. WB legt ein Brikett drauf Die Ämtler starteten furios in die zweite Hälfte. Schon nach wenigen Sekunden kam Vukasinovic vor dem gegnerischen Gehäuse um den berühmten Schritt zu spät, später sorgte ein rasant ausgeführter Freistoss für höchste Gefahr im Badener Strafraum. WBs Zielstrebigkeit wurde nach knapp einer Stunde belohnt. Gabriel Di Battista stürmte auf dem rechten Korridor unaufhaltsam davon und seine scharfe Hereingabe fand in der Mitte einen Abnehmer: Janick Hager, heranbrausend, wuchtete den Ball mit dem Kopf in den Torwinkel. Ein Traumtor in der Entstehung sowie Vollendung.

WBs Janick Hager (Mitte) trifft mit seinem Kopfball sehenswert zur 2:1-Führung gegen Baden. – Foto: Kaspar Köchli