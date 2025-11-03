WB bezwingt Kosova

Der FC Wettswil-Bonstetten brauchte keine lange Akklimatisierungszeit auf dem Kunstrasen im Juchhof. In der Defensive stand die Mannschaft kompakt und in der Offensive wusste man mit jedem Angriff besser die Räume auszunutzen.

Ein erstes Mal brandgefährlich wurde es nach einer Halbfeldflanke von links, welche Figueiredo vor dem Tor des FC Kosova erreichte. Sein Abschluss strich jedoch über den Querbalken.

Nach dreissig gespielten Minuten tauchte ein weiteres Mal ein WB-Akteur in Person von Peter vor dem gegnerischen Tor auf. Schön freigespielt von Wick, liess er dem Torhüter keine Chance und netzte zum 1:0 Führungstreffer ein.

Gleich nach dem Seitenwechsel spielten sich die Gäste aus dem Säuliamt einige gute Möglichkeiten heraus. Abschlüsse von Peter, Stettler und Figueiredo wurden vom gut parierenden Kosova-Torhüter Fernandez entschärft.

Auf die guten Torschüsse folgte eine kleine Baisse, in welcher der FCWB passiver wurde und der FC Kosova zu einer guten Möglichkeit kam. Ein Kullerball wurde kurz vor der Torlinie von der WB-Defensive gerade noch geklärt.

Je näher das Ende des Spiels kam, desto mehr konzentrierte sich die Lichtsteiner-Elf auf eine solide Defensivarbeit, liess keine gefährliche Tormöglichkeit mehr zu und versuchte mit Kontern den Entscheidungstreffer zu erzielen. Eben dieser gelang Bellis in der 86. Minute nach einem mustergültigen Konter. Über die rechte Angriffsseite von WB wurde eine präzise Flanke in den Strafraum geschlagen, welcher der mitgelaufene Bellis per Kopf nur noch einzunicken brauchte.

Heimspiel gegen den FC Baden

Am kommenden Samstag bietet sich für den FCWB die Möglichkeit die gute Form mit weiteren Punkten im Heimspiel gegen den FC Baden zu bestätigen. Die Badener sind in der Tabelle auf dem vierten Platz, mit einem Sieg können die Ämtler bis auf einen Punkt zu den Aargauern aufschliessen.

_________________________________________________________________________________________________