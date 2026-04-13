WB begeistert – und stürmt auf Rang zwei 1. Liga, Gruppe 3: Wettswil-Bonstetten - Tuggen von Kaspar Köchli · Heute, 08:47 Uhr · 0 Leser

Das Spitzenspiel Wettswil-Bonstetten gegen Tuggen bot viel Spektakel. – Foto: Kaspar Köchli

Die Ämtler Fussballfans durften sich am vergangenen Samstag auf ein 1.-Liga-Topspiel freuen. In Wettswil begegneten sich die Tabellennachbarn FCWB (3.) und FC Tuggen (2.).

Die beiden Aufstiegsanwärter, nur durch einen Zähler voneinander getrennt, zeigten sich mit 52 und 53 Treffern bislang torhungrig. Klar für die Ämtler sprach deren Defensive, die lediglich 23 Tore zuliess, gegenüber erstaunlichen 41 der Märchler.

Im Vorfeld der Spitzenbegegnung meinte Tuggens Spielmacher Nando Rüegg, der zuletzt gegen Schaffhausen zweimal traf: «Wir werden uns sehr gut vorbereiten, es könnte zur entscheidenden Partie im Kampf um die Aufstiegsplätze werden.» Steigerungslauf der Ämtler

Tuggen startete selbstbewusst in die Partie und liess in den Anfangsminuten den Ball sicher in seinen Reihen zirkulieren, allerdings ohne das gegnerische Tor mal von ganz nahe zu sehen. Kehrtwende nach zehn Minuten. Fortan dominierten die Platzherren. Eine Cornerdoublette beschwor zweimal höchste Gefahr im Strafraum der Märchler hervor. Diese setzten kurz darauf mit einem strammen Schuss von Kevin Quintas ein Ausrufezeichen.

Bei WBs Sturmlauf stand Tuggen-Keeper Colin Hegner oft im Mittelpunkt des Geschehens. – Foto: Kaspar Köchli

Die Reihe war wieder an WB, das nun im Fünfminutentakt Chancen kreierte. Die beste verpasste Flavio Peter, der nach klugem Pass von Gabriel Di Battista den Ball knapp am Tor vorbeidrosch. 25 Minuten waren gespielt, da hätte WB reüssieren müssen. Nach einem haarsträubenden Fehlpass im Tuggener Spielaufbau antizipierte Marc Figueiredo goldrichtig und umdribbelte Keeper Colin Hegner, sein Schuss blieb aber an einem auf der Torlinie stehenden Verteidiger hängen. Kurz darauf klappte es. Captain Peter hämmerte einen von Hegner zuvor spektakulär abgewehrten Ball brachial zum 1:0 in die Maschen. Tuggen reagierte und kam durch Dardan Morina zu einer halbbatzigen Chance. Die Hoffnung der Gäste wurde im Keim erstickt, als Veljko Vukasinovic im Stil des abgebrühten Stürmers ein queres Zuspiel von Figueiredo staubtrocken zum 2:0 verwertete.

WBs Veljko Vukasinovic (rechts) trifft haargenau zum 2:0 in die Tuggener Maschen. – Foto: Kaspar Köchli

In der folgenden Pause waren sich die Zuschauer einig, eine von WB hochklassig geführte erste Hälfte gesehen zu haben. Auch wenn der eine oder andere monierte, aufgrund der Chancen dürfte das Resultat durchaus höher sein. WB-Fussballzauber zum 3:0 Männiglich erwartete nach Wiederanpfiff eine Reaktion von Tuggen. Diese blieb allerdings aus. Im Gegenteil. Weiterhin waren die Märchler damit beschäftigt, sich gegen das aggressive Forechecking WBs zu wehren. Das Highlight der Partie trug sich in Minute fünfzig zu. Mit einem zweifachen Doppelpass knackten Janick Hager und Flavio Peter die gegnerische Defensive, ehe Letzterer zum 3:0 vollstreckte. Schlicht ein Kunstwerk.

WB-Captain Flavio Peter, hier sein 3:0, erzielte einen Hattrick. – Foto: Kaspar Köchli