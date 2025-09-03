Watzke-Club trennt sich vom Trainer – Kommt nun Ex-Regionalliga-Coach?

Paukenschlag am Dienstagabend in der Landesliga Staffel 2: Nachdem der Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen sich vor dem 3. Spieltag von Trainer Sven Nieder getrennt und Ex-Oberliga-Coach Alexander Bruchhage als Nachfolger vorgestellt hatte, muss nun der nächste Trainer vorzeitig gehen. RW Erlinghausen hat sich von Michael Mantasl und seinem Assistenten Christofer Diekmann getrennt, wie der Verein aus Marsberg bekanntgab.

Erlinghausens Sportlicher Leiter Olcay Eryegin erklärt dazu: "Vier Punkte aus vier Spielen sind einfach zu wenig, auch wenn das 6:1 gegen Attendorn und das 1:1 in Unterzahl beim SuS Bad Westernkotten positive Ausreißer sind. Die unerwarteten Niederlagen gegen Weißtal und vor allem das 2:6 in Drolshagen haben aber dazu geführt, dass wir uns zum Handeln gezwungen sahen, zumal auch die Vorbereitung nicht besonders gut verlief." RWE hatte sich zu Saisonbeginn mit Sven Nartikoev und Dren Gashi von Westfalia Soest und Aleksandar Stoimenov vom Delbrücker SC unter anderem mit Westfalenliga-Spielern verstärkt und gilt als einer der Titelanwärter der noch jungen Landesliga-Spielzeit. Für die Ambitionen des Clubs vom Ehrenvorsitzenden Hans-Joachim Watzke war die Punktausbeute daher zu mager.

Mantasl und Diekmann verabschiedeten sich am Dienstagabend noch vor dem Training, das Spieler Bilal Akgüvercin übernahm, von der Mannschaft – "ein sehr emotionaler Moment nach einer intensiven und besonderen Zeit", erklärt Mantasl in der Mitteilung auf Erlinghausens Instagram-Account. "Wir haben viele schöne Erfolge gefeiert, unter anderem den Kreispokalsieg und zweimal den Abschluss als beste HSK-Mannschaft. Natürlich hätten wir uns in dieser Saison mehr Konstanz gewünscht, aber ich bin stolz darauf, diese Aufgabe in so jungen Jahren übernommen zu haben. Dem Verein und der Mannschaft wünsche ich von Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg", so der 33-Jährige, der im Sommer 2023 als Spielertrainer vom Paderborner A-Ligisten SV Büren an die Schulstraße wechselte.