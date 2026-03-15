Wattenscheids Joker stechen - Schermbeck dreht Partie gegen Arminia II

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Der SV Schermbeck bewies am Freitagabend nach einem frühen Rückstand Moral. Gegen die U21 des DSC Arminia Bielefeld drehte das Team von Trainer Engin Yavuzaslan die Partie nach der Pause und gewann trotz Unterzahl in der Schlussphase mit 3:1 (0:1).

Die SG Wattenscheid 09 tat sich gegen Türkspor Dortmund am Samstagnachmittag lange schwer, gewann am Ende aber verdient mit 2:0 (0:0). Zwei Joker sorgten im zweiten Durchgang für die Entscheidung und bescherten den Gastgebern den ersten Heimsieg im Lohrheidestadion seit Ende November.

Die SG Wattenscheid 09 hat unter dem Interims-Trio Florian Bartel, Nico Buckmaier und Richard Weber im Aufstiegskampf der Oberliga Westfalen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 839 Zuschauern im Lohrheidestadion setzte sich der Tabellenführer gegen Türkspor Dortmund mit 2:0 (0:0) durch. Die Treffer erzielten mit Finn Wortmann (66.) und Nils da Costa Pereira (83.) zwei Einwechselspieler. Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gastgebern. Wattenscheid wirkte präsent und kam früh zu einem vermeintlichen Führungstreffer, doch Kevin Schachts Abschluss wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Danach verlor die Partie allerdings deutlich an Tempo.

Auf dem schwer bespielbaren Rasen tat sich die SG 09 zunehmend schwer, ihr Kombinationsspiel sauber aufzuziehen. Zwar hatten die Hausherren mehr Ballbesitz, doch viele Aktionen blieben ungenau. Klare Torchancen waren Mangelware, während Türkspor defensiv stabil stand und auf Umschaltmomente lauerte. Auch nach der Pause blieb Wattenscheid zunächst glücklos. Die beste Gelegenheit vergab Schacht in der 54. Minute: Nach einem Querpass von Robert Tochukwu Nnaji schloss er direkt ab, traf jedoch Torhüter Tolunay Isik, der den Ball noch an den Innenpfosten lenkte. Von dort sprang die Kugel zurück ins Feld. Die Erlösung für die Gastgeber brachte schließlich ein Joker. Finn Wortmann war erst wenige Minuten auf dem Platz, als er in der 66. Minute die erste echte Möglichkeit zur Führung nutzte und zum 1:0 einschob. Türkspor musste in der Folge mehr riskieren, doch Wattenscheid verteidigte aufmerksam und ließ kaum gefährliche Konter zu. Stattdessen setzte die SG 09 selbst den entscheidenden Stich: Nach einem schnellen Angriff traf Nils da Costa Pereira in der 83. Minute aus halblinker Position zum 2:0 und nahm der Partie endgültig die Spannung. In der Schlussphase hätte Wortmann sogar noch erhöhen können, während auf der anderen Seite Steve Tunga mit energischem Einsatz einen möglichen Dortmunder Treffer verhinderte. Damit beendete Wattenscheid seine Durststrecke im eigenen Stadion und feierte erstmals seit Ende November wieder einen Heimsieg im Lohrheidestadion.

SG Wattenscheid 09 – Türkspor Dortmund 2:0

SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (9. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Tom Sindermann (90. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat (69. Atakan Uzunbas), Steve Tunga, Ilias Anan (56. Finn Wortmann), Robert Tochukwu Nnaji, Kevin Schacht (78. Nils da Costa Pereira) - Co-Trainer: Florian Bartel - Co-Trainer: Nico Buckmaier

Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl (78. Ilyas Khattari), Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (90. Mohamad Khani), Oguzhan Kefkir (80. Steven Kodra), Sercan Calik, Hayrullah Alici (60. Amer Hodza), Sezer Toy (85. Jeyhun Hajiyev), Brayan Sosa - Trainer: Aldin Kljajic - Co-Trainer: Cosar Coskun

Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 839

Tore: 1:0 Finn Wortmann (66.), 2:0 Nils da Costa Pereira (83.)

Der SV Schermbeck hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan besiegte die U21 von Arminia Bielefeld vor rund 200 Zuschauern mit 3:1 (0:1) und entschied die Partie mit einer starken zweiten Halbzeit für sich. Dabei begann das Spiel aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig. Bereits in der vierten Minute brachte Latif-Bilal Alassane die Gäste in Führung. Der Bielefelder hatte rund 18 Meter vor dem Tor viel Platz und traf mit einem platzierten Schuss unhaltbar zur frühen Führung. Auch danach blieb die Arminia zunächst gefährlicher. Besonders Fabiano Krasnic hätte erhöhen können, scheiterte jedoch zweimal am starken Schermbecker Torhüter Leon Nübel. Zunächst parierte der Keeper im Eins-gegen-Eins mit einer Fußabwehr, wenig später entschärfte er einen Abschluss aus spitzem Winkel. Schermbeck fand in der ersten Hälfte kaum Zugriff auf das Spiel. Offensivaktionen blieben selten, zudem musste der SVS früh wechseln: Divine Boafo verletzte sich und wurde bereits nach 21 Minuten durch Mustafa Gürpinar ersetzt. Bis zum Pausenpfiff gelang den Gastgebern dennoch keine nennenswerte Torchance. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Schermbeck jedoch deutlich verbessert. Die Gastgeber erhöhten den Druck und wurden bereits in der 51. Minute belohnt. Eren Özat traf aus der Distanz zum Ausgleich und leitete damit die Wende ein. Die Partie kippte nun zunehmend zugunsten der Hausherren. Ein Kopfballtreffer von Yannick Babo wurde zunächst noch wegen Abseits aberkannt, doch wenig später machte es der Verteidiger besser: In der 68. Minute traf er von der linken Strafraumkante sehenswert zur 2:1-Führung. Bielefeld versuchte anschließend zu reagieren, doch Schermbeck legte nach. Nach einem Zuspiel von Jamal El Mansoury erhöhte Tolga Özdemir in der 75. Minute mit einem platzierten Abschluss auf 3:1. Kurz darauf mussten die Gastgeber allerdings einen Rückschlag hinnehmen. El Mansoury sah in der 79. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, sodass Schermbeck die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Die Arminia drängte zwar auf den Anschluss, fand jedoch keine Lücke mehr in der Defensive des SVS. So blieb es beim verdienten 3:1-Erfolg, mit dem Schermbeck einen weiteren wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt machte.

SV Schermbeck – DSC Arminia Bielefeld II 3:1

SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Berkant Gedikli (88. Ilias Bouassaria), Kasper Harbering, Jos Krechting, Eren Özat (86. Kingsley Marcinek), Bilal Akhal (54. Christopher Stöhr), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir (91. Venis Uka), Divine Boafo (21. Mustafa Gürpinar) - Trainer: Engin Yavuzaslan

DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Niklas Möllers, Bradley Ndi (83. Christopher Rasper), Justin Lukas, Fabiano Krasnic (72. Milan Hoffmeister), Efe Tirpan, Julien Kracht, Eyyüb Yasar, Monti Theiß (72. Tom Krüger), Latif-Bilal Alassane (62. Obed Ofori) - Trainer: Oliver Döking

Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Latif-Bilal Alassane (4.), 1:1 Eren Özat (51.), 2:1 Yannick Babo (68.), 3:1 Tolga Özdemir (75.)

Rot: Jamal El Mansoury (79./SV Schermbeck)