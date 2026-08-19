Wattenscheider Publikumsliebling möchte weg - Westfalenligist ist dran

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Mike Lewicki, seit sechs Jahren bei der SG Wattenscheid 09 unter Vertrag, soll nach FuPa-Informationen unglücklich sein. Seit dem Trainerwechsel im Sommer spielt der Publikumsliebling keine Rolle mehr. Verletzungen warfen ihn in der Vergangenheit immer wieder zurück. Doch Wattenscheid gab ihm das Vertrauen und auch der "Wattenscheider Junge" blieb den 09ern jedes Jahr treu.

Die Vertragsverlängerung Anfang des Jahres bereut der Mittelfeldspieler jedoch nun, da er unter Przemek Czapp, der im Sommer das Zepter übernommen hat, nicht mehr berücksichtigt wird. An den ersten drei Regionalliga-Spieltagen stand der Stammspieler der vergangenen Saison, als er 33 Einsätze absolvierte, kein einziges Mal im Spieltagskader.

Einen großen Interessenten soll es nach FuPa-Informationen bereits geben, für den Lewicki gerne die Freigabe bekommen möchte. Es soll sich dabei um den Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen handeln, der schnellstmöglich zurück in das westfälische Amateuroberhaus möchte.