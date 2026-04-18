Wattenscheid verspielt zweimalige Führung gegen Bielefeld II Torreiches Remis vor 1001 Zuschauern im Lohrheidestadion von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Wattenscheids Verteidiger Albin Thaqi dürfte sich über den ersten Doppelpack seiner Laufbahn wenig gefreut haben. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Die SG Wattenscheid 09 steht nach der vorgezogenenen Partien des 32. Spieltags zumindest für eine Nacht wieder auf Platz 1. Das 3:3-Unentschieden gegen den DSC Arminia Bielefeld II dürfte sich aber doch eher wie eine Niederlage anfühlen. Die Kicker von der Lohrheide führten, lagen zurück und waren zur Pause doch wieder mit 3:2 in Front. Am Ende stand jedoch nur die Punkteteilung, die insbesondere die Konkurrenten ASC 09 Dortmund und SV Lippstadt 08 freut. Der SV Westfalia Rhynern ist aufgrund weniger absolvierten Partien eh in der vermeintlichen "Pole Position".

Nach einer Schweigeminute für den früheren Wattenscheider Bundesliga-Spieler Roger Prinzen, der im Alter von 57 Jahren verstorben ist, entwickelte sich eine ausgeglichene Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten. In der 18. Minute brachte Albin Thaqi die Hausherren erstmals in Front. Nach einer Ecke von Mike Lewicki stand der Innenverteidiger richtig und schob zur Führung ein.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Julien Kracht zeigte nach einer halben Stunde seine individuelle Klasse, setzte sich im Dribbling durch und traf zum 1:1 (26.). Die Partie blieb offen – und fehleranfällig. Ein missglückter Pass von Lewicki leitete in der 36. Minute die Bielefelder Führung ein, Monti Theiß nutzte die Gelegenheit zum 1:2. Doch Wattenscheid reagierte prompt. Erneut war es Thaqi, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf zum 2:2 (41.) traf und damit einen Doppelpack schnürte. Nur eine Minute später machte Lewicki seinen zuvor folgenschweren Fehler wieder gut und brachte die Gastgeber mit einem platzierten Abschluss erneut in Führung (42.). Eine turbulente erste Hälfte mit fünf Treffern fand so ihren vorläufigen Höhepunkt.