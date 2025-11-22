Wattenscheid und Rhynern siegreich - Türkspor gewinnt 7-Tore-Spiel

Winterliche Temperaturen am Totensonntag-Wochenende, dass ausnahmsweise wegen der 19er-Liga für einen Regelspieltag herhalten muss, machte den Plätzen, egal ob Naturrasen oder Kunstrasen, zu schaffen. Vier Partien fielen aus!
Am Samstagnachmittag konnte aber in fünf Stadien gespielt werden. Die SG Wattenscheid 09 bleibt dank des 3:2-Heimsiegs gegen den SV Schermbeck souveräner Spitzenreiter. Erneut waren fast 1.000 Zuschauer im Lohrheidestadion. Die Gäste verbleiben nach der sechsten Niederlage in den vergangenen sieben Partien auf einem Abstiegsplatz.
Der SV Westfalia Rhynern hält den Druck auf den spielfreien Tabellenzweiten SV Lippstadt 08 aufrecht und rückte dank des souveränen 4:2-Erfolgs bei der SpVgg Vreden auf einen Zähler heran.
Türkspor Dortmund legte gegen den SC Verl II eine furiose erste 3:0-Halbzeit hin, die letztlich zum 4:3-Heimsieg reichte. Die Dortmunder festigten genauso wie der 1. FC Gievenbeck (2:1 gegen die TSG Sprockhövel) und der DSC Arminia Bielefeld II (3:1 bei der SG Finnentrop/Bamenohl) ihre Plätze im gesicherten Mittelfeld.
Die fünf Partien des 16. Spieltags im Überblick:
1. FC Gievenbeck – TSG Sprockhövel 2:1
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper, Malte Wesberg, Niklas Klinke (71. Tom Langenkamp), Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Louis Martin (71. Benedikt Fallbrock), Alexander Wiethölter, Fabian Witt (90. Kerolos Makkar) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan (46. Jonah Husseck), Simon Hendel (46. Jason Stevens), Ishak Dogan, Deniz Yasar (80. Alen Cengic), Ibrahim Bulut, Oussama Anhari (72. Steven Frühauf), Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 78
Tore: 1:0 Fabian Witt (2.), 2:0 Louis Martin (37.), 2:1 Jonah Husseck (79.)
SpVgg Vreden – Westfalia Rhynern 2:4
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp, Felix Mensing, Dennis Wüpping (91. Bugra Günes), Martin Sinner (91. Kevin Meise), Lars Bleker (81. Matteo Anton Geesink), Leon Kondring (60. Nicolas Ostenkötter), Julian Risthaus, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (86. Anton Heynk) - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber (77. Michael Rzeha), Julius Woitaschek (86. Rafael-Miguel Lopez-Zapata), Connor Mc Leod (86. Semih Tirgil), Fabian Brall (63. Jonah Wagner), Wladimir Wagner (68. Georges Arthur Baya Baya), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Julian Risthaus (21.), 1:1 Wladimir Wagner (30.), 1:2 Wladimir Wagner (34.), 1:3 Kerim Yüksel Karyagdi (37.), 2:3 Nicolas Ostenkötter (72.), 2:4 Connor Mc Leod (82.)
SG Finnentrop/Bamenohl – DSC Arminia Bielefeld II 1:3
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Melvin Musangu (81. Felix Antonio Schmitt), Marcel Becker, Nicolas Herrmann, Gordon Meyer (70. Robin Klaas), Erik Dier (90. Robin Bönner), Marlon Zilz, Eren Albayrak (63. Luca Uwe Herrmann), Anas Akhabach - Trainer: Jonas Ermes - Co-Trainer: Jan Nöker - Co-Trainer: Jan Heiche
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Jonathan Norbye, Milan Hoffmeister (59. Fabiano Krasnic), Julien Kracht (85. Volodymyr Dehtiarov), Eyyüb Yasar (75. Efe Tirpan), Monti Theiß (89. Christopher Rasper), Latif-Bilal Alassane (67. Obed Ofori), Vincent Akrofi Frank Ocansey - Co-Trainer: Tim Blaga - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 199
Tore: 0:1 Monti Theiß (5.), 1:1 Eren Albayrak (10.), 1:2 Eyyüb Yasar (73.), 1:3 Justin Lukas (90.+6)
Türkspor Dortmund – SC Verl II 4:3
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Ömer Akman (78. Mohamad Khani), Alessandro Tomasello (90. Leonardo David Twumasi), Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir (78. Ilyas Khattari), Sercan Calik (76. Mats Brämer), Sezer Toy, Bernad Gllogjani, Koray Dag (64. Joel Westheide) - Trainer: Maximilian Borchmann
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Adrian Nezir, Jaden-Romeo Garris, Maurice Swoboda, Furkan Yilmaz (56. Manuel Adrian Harmann), Lian Vega Zambrano (76. Alessandro Toia), Emmanuel Bamba (76. Cristiano Andre Sonntag), Janis Seiler (64. Seung-ho Hwang), Noah Heim, Louis Ahenkora - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ömer Akman (16.), 2:0 Alessandro Tomasello (29.), 3:0 Oguzhan Kefkir (35.), 3:1 Moritz Lamkemeyer (47.), 4:1 Bernad Gllogjani (74.), 4:2 Noah Heim (83.), 4:3 Jaden-Romeo Garris (90.+2)
SG Wattenscheid 09 – SV Schermbeck 3:2
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Nils da Costa Pereira (72. Eduard Renke), Tom Sindermann, Mike Lewicki (72. Nico Buckmaier), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji (80. Serhat Kacmaz), Finn Wortmann, Atakan Uzunbas (62. Ilias Anan), Kevin Schacht (86. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Berkant Gedikli (92. Ilias Bouassaria), Mustafa Gürpinar (56. Marvin Grumann), Eren Özat, Bilal Akhal (56. Fynn Broos), Venis Uka (86. Marlon Baran Feldmann), Jamal El Mansoury, Shawn Kiyau (46. Jos Krechting) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 936
Tore: 1:0 Steve Tunga (52.), 1:1 Jos Krechting (66.), 2:1 Joey Gabriel (68.), 3:1 Tom Sindermann (84.), 3:2 Fynn Broos (90.+1)