Wattenscheid und Rhynern siegreich - Türkspor gewinnt 7-Tore-Spiel

Winterliche Temperaturen am Totensonntag-Wochenende, dass ausnahmsweise wegen der 19er-Liga für einen Regelspieltag herhalten muss, machte den Plätzen, egal ob Naturrasen oder Kunstrasen, zu schaffen. Vier Partien fielen aus!

Am Samstagnachmittag konnte aber in fünf Stadien gespielt werden. Die SG Wattenscheid 09 bleibt dank des 3:2-Heimsiegs gegen den SV Schermbeck souveräner Spitzenreiter. Erneut waren fast 1.000 Zuschauer im Lohrheidestadion. Die Gäste verbleiben nach der sechsten Niederlage in den vergangenen sieben Partien auf einem Abstiegsplatz.