Wattenscheid und Rhynern mit Kantersiegen - Lippstadt bleibt vorne

Der SV Lippstadt 08 bleibt dank eines frühen Treffers auf dem Platz an der Sonne. Cinar Sansar bescherte dem Spitzenreiter mit seinem Golden Tor des Tages in der fünften Spielminute den knappen Auswärtssieg bei der TSG Sprockhövel. Der ASC 09 Dortmund, der bereits gestern ebenfalls mit 1:0 beim SC Verl II siegreich war und kurzzeitig die Tabelle anführte, rutschte aber lediglich auf Platz 2 ab, da der TSV Victoria Clarholz beim 1. FC Gievenbeck einen gebrauchten Tag erwischte und deutlich mit 0:3 unterlag.
In Schlagdistanz zur Spitze bleiben die SG Wattenscheid 09, die zwar gegen Türkspor Dortmund zwei Elfmetertreffer kassierte, aber selbst ein halbes Dutzend schoss, und der SV Westfalia Rhynern, der mit drei Treffern in der Nachspielzeit einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg beim FC Eintracht Rheine feierte. Für Wattenscheid waren es die ersten Gegentore der Saison, aus dem Spiel heraus steht aber weiterhin die Null.
Rheine rutschte auf einen Abstiegsplatz, da die SG Finnentrop/Bamenohl (3:2-Last-Minute-Sieg gegen die SpVgg Vreden) sowie der TuS Hiltrup (3:1 gegen die SpVgg Erkenschwick) aus dem Tabellenkeller kletterten. Auch der SV Schermbeck punktete beim torlosen Remis beim DSC Arminia Bielefeld II. Eine Schlussviertelstunde in Überzahl konnten die Gäste nicht nutzen.
Bereits am Freitagabend war der SC Preußen Münster II bei RW Ahlen zu Gast. Der 4:0-Auswärtssieg sorgte für die Entlassung von Coach Luka Tankulic, die inzwischen vom 34-Jährigen selbst auch offiziell bestätigt wurde.
Das punktlose Schlusslicht TuS Ennepetal hatte spielfrei und rangiert nun sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer.
Der 7. Spieltag im Überblick:
Rot Weiss Ahlen – SC Preußen Münster II 0:4
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus (32. Mattias Hanchard), Hakan Sezer (59. Louis Krieg), Murat Keskinkilic (46. Davin Wöstmann), Marius Müller, Ben Binyamin, Kevin Freiberger (83. Sergio Baris Gucciardo), Gianluca Di Vinti, Emro Curic (46. Mike Pihl) - Trainer: Luka Tankulic
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause (69. Benjamin Hormann Evers), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos (87. Mikail Demirhan), Leon Tasov (60. Melih Sayin), Till Hausotter (60. Ben Menke), Marvin Schulz (81. Arbnor Hoti) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 506
Tore: 0:1 Marvin Schulz (2.), 0:2 Marvin Schulz (42.), 0:3 Tidiane Gueye (45.+2), 0:4 Mikail Demirhan (88.)
SC Verl II – ASC 09 Dortmund 0:1
SC Verl II: Marlon Zacharias, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Fabian Jurisic, Cristiano Andre Sonntag (65. Seung-ho Hwang), Emmanuel Bamba, Sekou Eickholt (59. Alessandro Toia), Janis Seiler (88. Yannick Blaszyk), Henry Obermeyer, Noah Heim, Louis Ahenkora (69. Manuel Adrian Harmann) - Trainer: Przemek Czapp
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Jannik Urban (80. Dan Tshibaka Tshimanga), Elias Boadi Opoku (46. Florian Rausch), Rafael Camprobin (75. Josip Kopecki), Samer-Amer Sarar (80. Luis Sebastian Kehl), Maximilian Podehl - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Samer-Amer Sarar (53.)
1. FC Gievenbeck – Victoria Clarholz 3:1
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Felix Ritter, Mika Keute (88. Nicholas Sebastian Schunke), Ben Matteo Wolf (85. Marvin Holtmann), Alexander Wiethölter (73. Jonas Tepper), Benedikt Fallbrock (61. Louis Martin), Fabian Witt (85. Kerolos Makkar) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum (72. Damian Artur Biniek), Janis Büscher, Julian Linnemann (46. Samy Benmbarek), Marco Pollmann (58. Steffen Brück), Sinan Aygün, Julius Max Wiedemann (46. Arian Papenfort), Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz (72. Leon van der Veen), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 185
Tore: 1:0 Ben Matteo Wolf (5.), 2:0 Benedikt Fallbrock (27.), 3:0 Fabian Witt (84.), 3:1 Nick Flock (90.+2 Foulelfmeter)
TSG Sprockhövel – SV Lippstadt 08 0:1
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel (82. Alen Cengic), Ishak Dogan, Deniz Yasar (88. Aleksander Dimitrov), Matti Pickel, Max Michels, Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Ibrahim Bulut, Agon Arifi, Zakaria Anhari (90. Luca Max Baur) - Trainer: Andrius Balaika
SV Lippstadt 08: Lukas Struck, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke (66. Simon Kötter), David Dören (66. Nico Alexander Tübing), Max Kamann, Iker Luis Kohl (82. Justus Meier), Gentrit Muja (90. Tom Kocielnik) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Cinar Sansar (5.)
Türkspor Dortmund – SG Wattenscheid 09 2:6
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (62. Brayan Sosa), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik (50. Mats Brämer), Sezer Toy, Bernad Gllogjani, Koray Dag (80. Aldin Kljajic) - Trainer: Maximilian Borchmann
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Tarik Ould Seltana, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat (59. Nico Buckmaier), Steve Tunga, Finn Wortmann (78. Atakan Uzunbas), Ilias Anan (78. Deniz Duran), Kevin Schacht (59. Robert Tochukwu Nnaji) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Oguzhan Kefkir (5. Foulelfmeter), 1:1 Tom Sindermann (11.), 1:2 Ilias Anan (18.), 1:3 Finn Wortmann (39.), 1:4 Ilias Anan (45.), 1:5 Eduard Renke (47.), 2:5 Oguzhan Kefkir (56. Foulelfmeter), 2:6 Robert Tochukwu Nnaji (77. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Ömer Akman (76./Türkspor Dortmund/)
Eintracht Rheine – Westfalia Rhynern 1:5
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Adrian Wanner (86. Josha Felix Häusler), Luca Meyer, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (67. Lamin Touray), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (71. Leon Niehues), Gabriel Cavar, Dicle Sahin (82. Noah Kosthorst), Bennet van den Berg, Luca Marco De Angelis (60. Montasar Hammami) - Trainer: David Paulus
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Patrick Franke (88. Georges Arthur Baya Baya), Finn Schubert, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek (93. Semih Tirgil), Jonah Wagner (93. Justin Braun), Rafael-Miguel Lopez-Zapata (78. Kerim Yüksel Karyagdi), Wladimir Wagner, Johannes Thiemann (65. Connor Mc Leod) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 215
Tore: 0:1 Wladimir Wagner (48.), 1:1 Fabian Kerellaj (79.), 1:2 Connor Mc Leod (83.), 1:3 Kerim Yüksel Karyagdi (90.+2), 1:4 Michael Wiese (90.+4), 1:5 Justin Braun (90.+5)
Gelb-Rot: Montasar Hammami (75./Eintracht Rheine/)
DSC Arminia Bielefeld II – SV Schermbeck 0:0
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Niklas Möllers, Yoost Diezemann, Bradley Ndi, Suat Fajic (78. Christopher Rasper), Milan Hoffmeister, Julien Kracht (85. Jeyhun Hajiyev), Monti Theiß, Latif-Bilal Alassane (85. Efe Tirpan), Obed Ofori (46. Fabiano Krasnic) - Trainer: Oliver Döking
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Christopher Stöhr, Miles Grumann (88. Fynn Broos), Jos Krechting, Mustafa Gürpinar, Bilal Akhal, Venis Uka, Jamal El Mansoury (61. Eren Özat) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 250
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Bradley Ndi (75./DSC Arminia Bielefeld II/Wiederholtes Foulspiel)
TuS Hiltrup – SpVgg Erkenschwick 3:1
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Dickens Toka, Enoch Moussa (82. Sören Jankhöfer), Mohammed-Ali Khan (46. Lukas Berger), Alexander Gockel (57. Shayan Sarrafyar), Jonas Weißen, Felix Hesker, Felix Bußmann (82. Linus Gröger), Nils Johannknecht (46. Janus Scheele) - Trainer: Marcel Stöppel
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Phil Britscho (63. Luis Oliver Schultz), Dario Biancardi, Dylan Pires, Bajrush Osmani (81. Devin Ugur), Lukas Matena, Barbaros Inan (67. Veron Osmani) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 275
Tore: 0:1 Marius Lackmann (23.), 1:1 Felix Hesker (41.), 2:1 Mike Jordan (52. Eigentor), 3:1 Dylan Pires (90.+6 Eigentor)
SG Finnentrop/Bamenohl – SpVgg Vreden 3:2
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Gordon Meyer, Erik Dier, Caspar Epe (46. Robin Bönner) (94. Jan-Luca Antosch), Marlon Zilz, Eren Albayrak, Anas Akhabach, Luca Uwe Herrmann, Maurice Danielle Werlein (75. Jan Klingenspohr) - Trainer: Jonas Ermes
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp, Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping (90. Matteo Anton Geesink), Martin Sinner (85. Neo Jason Muhr), Leon Kondring (67. Lars Bleker), Nicolas Ostenkötter (58. Julian Risthaus), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (90. Janis Terhörst) - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Maurice Danielle Werlein (11.), 1:1 Kilian Heisterkamp (20. Foulelfmeter), 2:1 Eren Albayrak (61.), 2:2 Maximilian Hinkelmann (78.), 3:2 Luca Uwe Herrmann (90.+3)