Wattenscheid und Erkenschwick gewinnen dank Elfer - ASC 09 nur Remis

Nach dem überraschend deutlichen 6:1-Auftaktsieg vom SV Westfalia Rhynern am Freitagabend bei RW Ahlen waren wie erwartet Platz 1 und 19 nach Spieltag 1 frühzeitig vergeben.
Die restlichen Partien gingen deutlich enger zu. So konnten die SG Wattenscheid 09 (1:0 beim TSV Victoria Clarholz) und die SpVgg Erkenschwick (2:1 beim TuS Ennepetal) nur dank später Strafstoßtreffer ihre Dreier einfahren. Der favorisierte ASC 09 Dortmund kam bei der SG Finnentrop/Bamenohl nicht über ein Remis hinaus. Die als heimstark geltenden Sauerländer glichen auf dem heimischen Kunstrasen in der Nachspielzeit zum 1:1 aus.
Aufsteiger TuS Hiltrup war dem Heimsieg gegen den SC Verl II nahe, kamen aber an Drittliga-Keeper Fabian Prekuhl nicht vorbei. Besser machten es die Ostwestfalen, die in der Nachspielzeit noch die drei Punkte aus Münster entführten. Eng ging es auch beim Hiltruper Stadtnachbarn 1. FC Gievenbeck zu, der sich im "Münsterland-Derby" 1:1-unentschieden vom FC Eintracht Rheine trennte.
Eher souveräne Auswärtssiege feierten der mit vier Profis verstärkte Neuling DSC Arminia Bielefeld II (3:1 bei Aufsteiger TSG Sprockhövel) und der als Meisterschaftskandidat gehandelte SV Lippstadt 08 (3:1 bei der SpVgg Vreden). Auch der SV Schermbeck gewann mit 3:1 bei Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund, konnte nach 2:1-Pausenführung den erlösenden dritten Treffer aber erst in der Nachspielzeit erzielen. Schermbecks Stammkeeper Sebastian Speen stand zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr im Tor, da er wegen Kreislaufproblemen für Leon Nübel Platz gemacht hatte.
Spielfrei hatte zum Auftakt der SC Preußen Münster II.
Der 1. Spieltag im Überblick:
Rot Weiss Ahlen – Westfalia Rhynern 1:6
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Bruno Soares, Mattias Hanchard (46. Tim Breuer), Fabian Holthaus, Kilian Hornbruch, Hakan Sezer, Marius Müller, Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann (57. Ben Binyamin), Gianluca Di Vinti (66. Aristote Lufuankenda), Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Semih Tirgil (68. Elias Kourouma), Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek (86. Justin Braun), Jonah Wagner (81. Connor Mc Leod), Mergim Deljiu (68. Kerim Yüksel Karyagdi), Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Johannes Thiemann (77. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 741
Tore: 0:1 Rafael-Miguel Lopez-Zapata (15.), 1:1 Bruno Soares (25.), 1:2 Michael Wiese (34.), 1:3 Julius Woitaschek (45.+1), 1:4 Jonah Wagner (62.), 1:5 Wladimir Wagner (86.), 1:6 Wladimir Wagner (90.+3)
Besondere Vorkommnisse: Mergim Deljiu (Westfalia Rhynern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Veith Walde (56.).
1. FC Gievenbeck – Eintracht Rheine 1:1
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (62. Henrik Winkelmann), Tom Langenkamp (86. Piet Bräunig), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Felix Ritter, Mika Keute (81. Marvin Holtmann), Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (62. Kerolos Makkar), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst (65. Sören Wald), Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (81. Dicle Sahin), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (77. Luca Marco De Angelis), Gabriel Cavar, Montasar Hammami (74. Josha Felix Häusler), Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 349
Tore: 0:1 Tugay Gündoğan (34.), 1:1 Mika Keute (65.)
TSG Sprockhövel – DSC Arminia Bielefeld II 1:3
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Agon Arifi, Ishak Dogan, Luca Max Baur (86. Simon Hendel), Matti Pickel, Max Michels, Oussama Anhari (86. Deniz Yasar), Cihat Topatan, Fatih Öztürk (81. Joshua Perea Torres), Ibrahim Bulut, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Yoost Diezemann, Bradley Ndi (86. Obed Ofori), Justin Lukas, Jonathan Norbye (71. Niklas Möllers), Suat Fajic (86. Julien Kracht), Milan Hoffmeister, Tom Krüger (84. Semih Sarli), Vincent Akrofi Frank Ocansey, Jeredy Hilterman (86. Efe Tirpan), Mika Schroers - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Mika Schroers (61.), 0:2 Mika Schroers (84.), 0:3 Vincent Akrofi Frank Ocansey (86.), 1:3 Ibrahim Bulut (90.)
Türkspor Dortmund – SV Schermbeck 1:3
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Amed Öncel, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman (84. Leonardo David Twumasi), Alessandro Tomasello (58. Steven Kodra), Oguzhan Kefkir (63. Brayan Sosa), Ilyas Khattari, Joel Westheide (74. Anil Özgen), Sezer Toy - Trainer: Maximilian Borchmann
SV Schermbeck: Sebastian Speen (46. Leon Nübel), Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (80. Mustafa Gürpinar), Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Miles Grumann (58. Christopher Stöhr), Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka (93. Roque David Sartory), Jamal El Mansoury, Shawn Kiyau (89. Fynn Broos) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Eren Özat (21.), 0:2 Eren Özat (43.), 1:2 Oguzhan Kefkir (44.), 1:3 Fynn Broos (90.+2)
SpVgg Vreden – SV Lippstadt 08 1:3
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping (46. Jannik Enning), Lars Bleker (75. Martin Sinner), Matteo Anton Geesink (46. Kilian Heisterkamp), Julian Risthaus (52. Leon Kondring), Nicolas Ostenkötter (82. Laurentiu Tuca), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Justus Meier, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski (86. Nils Köhler), Lukas Wulf, Maximilian Franke (28. David Dören), Nico Jan Böll (79. Tom Kocielnik), Iker Luis Kohl (70. Simon Kötter), Gentrit Muja, Gerrit Kaiser (70. Seungyoung Lee) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 520
Tore: 0:1 Maximilian Franke (22.), 0:2 Nico Jan Böll (37.), 1:2 Julius Gerster (54. Foulelfmeter), 1:3 David Dören (58.)
Victoria Clarholz – SG Wattenscheid 09 0:1
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück (84. Deniz Aygün), Markus Baum, Janis Büscher (78. Leon van der Veen), Julian Linnemann (72. Lazar Kahraman), Sinan Aygün, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer (66. Arian Papenfort), Can Yilmaz (57. Damian Artur Biniek), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (72. Laurenz Kegel), Eduard Renke, Mike Lewicki (58. Steve Tunga), Robert Tochukwu Nnaji (58. Berkan Firat), Finn Wortmann (85. Nils da Costa Pereira), Ilias Anan, Kevin Schacht (89. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 504
Tore: 0:1 Kevin Schacht (83. Foulelfmeter)
TuS Hiltrup – SC Verl II 0:1
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann (46. Shayan Sarrafyar), Justin Mittmann, Enoch Moussa (70. Cris Adeyeemi Ojo), Mohammed-Ali Khan (89. Asmar Paenda), Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Felix Bußmann (80. Stan Schubert), Janus Scheele (70. Nils Johannknecht) - Trainer: Marcel Stöppel
SC Verl II: Fabian Pekruhl, Dennis Simic (80. Jaden-Romeo Garris), Alessandro Toia (73. Janis Seiler), Fabian Jurisic, Jan Olschewski (63. Adrian Nezir), Cristiano Andre Sonntag, Emmanuel Bamba, Sekou Eickholt, Henry Obermeyer, Isaak Nwachukwu, Louis Ahenkora (87. Moritz Lamkemeyer) - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 375
Tore: 0:1 Moritz Lamkemeyer (90.+3)
SG Finnentrop/Bamenohl – ASC 09 Dortmund 1:1
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes (77. Marcel Becker), Maximilian Humberg, Melvin Musangu, Daniel Tews (56. Elias Valentin Butzkamm), Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Nasim Chatar, Erik Dier (85. Marlon Zilz), Eren Albayrak, Maurice Danielle Werlein (72. Robin Klaas) - Trainer: Jonas Ermes
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (66. Lucius Marcus Patrias), Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (88. Josip Kopecki) - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 275
Tore: 0:1 Maximilian Podehl (11.), 1:1 Eren Albayrak (90.+3)
Gelb-Rot: Jannik Urban (96./ASC 09 Dortmund/)
TuS Ennepetal – SpVgg Erkenschwick 1:2
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Joshua Tollas, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic, Armel-Aurel Nkam (19. Luca David Feist) (86. Ramin Roodbareki Shabani), Robin Gallus, Duje Goles (60. Cedrick Hupka), Christoph van der Heusen (86. Stanley Antwi-Adjej), Lilian-Gabriel Reyes Mellado (72. Zakaria Elhankouri), Arda Nebi, Kevin Hagemann - Trainer: Sebastian Westerhoff
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Dzenan Pilica (67. Kian Licina), Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Anis El Hamassi, Luis Oliver Schultz (45. Dylan Pires), Dario Biancardi, Amin Bouchra (60. Cem-Ali Dogan), Barbaros Inan (60. Lukas Matena), Brightney Igbinadolor (87. Devin Ugur) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 425
Tore: 1:0 Robin Gallus (34.), 1:1 Cem-Ali Dogan (80.), 1:2 Brightney Igbinadolor (83. Foulelfmeter)