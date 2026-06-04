Wattenscheid holt zwei neue Keeper - einer kennt die RL West bereits

Balzukat wurde in der Jugend beim SV Westfalia Rhynern und der Hammer SpVg ausgebildet, ehe er seine A-Junioren-Zeit beim SC Paderborn 07 verbrachte und daraufhin zwei Jahre zum U21-Kader in der Regionalliga West gehörte. Einmal durfte er am 22. Februar 2025 gegen die Sportfreunde Lotte das Tor hüten. Ansonsten saß der Youngster auf der Ersatzbank. Kurios: In den letzten drei Saisonspielen wurde er kürzlich aufgrund Personalmangel als Feldspieler in den Schlussminuten eingewechselt.

Daniel Schultz (Torwarttrainer): „Wir sind sehr froh, dass wir mit Jens das Torwarttrio komplett haben. Durch seine Größe bringt er nochmal eine ganz andere Wucht in das Torwartteam. Jens ist ein sehr guter Torwart, der dazu noch jung ist und Damit haben wir die Torhüter für die kommende Saison zusammen und ich habe richtig Bock auf die beiden jungen Torhüter und Josh!“

Richard Weber (Sportlicher Leiter): „Jens komplettiert unser Torwarttrio in der nächsten Saison. Er bringt mit seiner enormen Reichweite genau die Stärken mit, die uns noch gefehlt haben. Trotz seiner Größe hat Jens eine gute Spieleröffnung und ist für sein junges Alter schon sehr weit in Sachen Kommunikation und Coaching. Er hat uns in den Trainingseinheiten nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich vollends überzeugt.“

Balzukat: „Seit dem ersten Kontakt hatten mir die Gespräche mit den Verantwortlichen direkt das Gefühl gegeben, dass großes Vertrauen vorhanden ist und dass die Vorstellungen beider Seiten sehr gut zusammenpassen. Am meisten freue ich mich auf die Fans, denn ich habe bereits viel Positives über die Unterstützung und die Atmosphäre rund um den Verein gehört. Vor diesen Fans auf dem Platz zu stehen und gemeinsam, hoffentlich viele erfolgreiche Momente zu erleben, darauf freue ich mich besonders. Ich würde meine größten Stärken in meiner Ruhe auf dem Platz, meinem Stellungsspiel und der Kommunikation mit den Mitspielern sehen. Mir ist wichtig, der Mannschaft Sicherheit zu geben und in jeder Situation präsent zu sein.“

Yousfi kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Drittligist Rot-Weiss Essen und wird sein erstes Seniorenjahr absolvieren. In der abgelaufenen Saison kam er in sieben Partien in der U19 DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz.

Stimmen zur Verpflichtung:

Schultz (Torwarttrainer): „Mit Elias kommt ein sehr guter junger Torhüter zu uns. Er hat total überzeugt und ist vom Torwartspiel und vom Fußballerischen Vermögen genau das, was wir gesucht haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich der Junge bei uns extrem gut weiterentwickeln wird und hervorragend in unsere Gruppe passt.“

Weber (Sportlicher Leiter): „Mit Elias können wir ein junges Torwarttalent verpflichten, der aus der Region kommt und viel Entwicklungspotenzial besitzt. Er hat in den letzten Jahren eine gute Ausbildung genossen und verkörpert das moderne Torwartspiel. Elias hat uns in einigen Trainingseinheiten menschlich wie sportlich komplett überzeugen können.“

Yousfi: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei der SG 09. Das Umfeld und die Gespräche mit dem Verein haben mir direkt ein gutes Gefühl gegeben und ich bin überzeugt, mich hier optimal weiterentwickeln zu können. Für mein erstes Seniorenjahr habe ich mir vorgenommen, hart zu arbeiten, demütig zu bleiben und jeden Tag dazuzulernen, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen.“