Wattenscheid holt einen Punkt in Unterzahl - Clarholz feiert Heimsieg

Die SG Wattenscheid 09 hat sich am Samstagnachmittag in Unterzahl ein Remis erkämpft. Gegen den 1. FC Gievenbeck kam die Mannschaft vor 958 Zuschauern zu einem 1:1 (0:1), obwohl sie nach gut einer halben Stunde nur noch zu zehnt agierte.
Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen aus Münster. Gievenbeck trat strukturierter auf, gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe und nutzte die Unsicherheiten im Wattenscheider Spielaufbau konsequent aus. Die Gastgeber hingegen fanden kaum Zugriff und leisteten sich auffällig viele technische Fehler.
Die Führung für den FCG fiel dann allerdings unter kuriosen Umständen. Nach einer Hereingabe konnte Wattenscheids Schlussmann Joshua Mroß den Ball nicht entscheidend klären, im anschließenden Getümmel beförderte Finn Wortmann das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor (20.).
Nur wenig später verschärfte sich die Lage für die Hausherren erheblich. Berkan Firat sah nach einem Foul zunächst die Gelbe Karte und wurde unmittelbar danach mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (33.). Wattenscheid musste fortan über eine Stunde in Unterzahl bestreiten.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Trotz numerischer Unterlegenheit agierten die Gastgeber deutlich entschlossener und belohnten sich früh. Eduard Renke traf in der 53. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Ausgleich.
In der Folge verlor die Partie an Tempo. Gievenbeck hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte die Überzahl jedoch kaum in zwingende Torchancen ummünzen. Wattenscheid verteidigte diszipliniert und setzte nur noch vereinzelt offensive Akzente. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.
SG Wattenscheid 09 – 1. FC Gievenbeck 1:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (46. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji (86. Laurenz Kegel), Finn Wortmann (90. Atakan Uzunbas), Kevin Schacht (57. Ilias Anan) - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Leo Scheipers, Malte Wesberg, Kerolos Makkar (72. Jonas Tepper), Felix Ritter, Mika Keute (58. Cem Jamey Tasdelen), Jelke Willem Elferink (76. Nicholas Sebastian Schunke), Louis Martin, Alexander Wiethölter (85. Leon Richter), Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 958
Tore: 0:1 Finn Wortmann (20. Eigentor), 1:1 Eduard Renke (53.)
Gelb-Rot: Berkan Firat (33./SG Wattenscheid 09/)
Victoria Clarholz – TuS Hiltrup 1:0
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum (74. Jonas Ströker), Julian Linnemann, Sinan Aygün (90. Oliver Cylkowski), Lazar Kahraman (64. Can Yilmaz), Julius Max Wiedemann, Philpp Lamkemeyer, Malte Schulte (70. Rene Michen), Nick Flock (83. Magnus Buschmeier) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Dickens Toka, Till Dresemann (79. Felix Bußmann), Asmar Paenda (71. Lukas Berger), Jonas Weißen, Thomas Hitchcock, Finn Lenze (71. Mohammed-Ali Khan), Nils Johannknecht, Janus Scheele (79. Cris Adeyeemi Ojo) - Trainer: Raul Prieto
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 358
Tore: 1:0 Linus Kahraman (57.)