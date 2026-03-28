Wattenscheid holt einen Punkt in Unterzahl - Clarholz feiert Heimsieg

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Die SG Wattenscheid 09 hat sich am Samstagnachmittag in Unterzahl ein Remis erkämpft. Gegen den 1. FC Gievenbeck kam die Mannschaft vor 958 Zuschauern zu einem 1:1 (0:1), obwohl sie nach gut einer halben Stunde nur noch zu zehnt agierte.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen aus Münster. Gievenbeck trat strukturierter auf, gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe und nutzte die Unsicherheiten im Wattenscheider Spielaufbau konsequent aus. Die Gastgeber hingegen fanden kaum Zugriff und leisteten sich auffällig viele technische Fehler.

Die Führung für den FCG fiel dann allerdings unter kuriosen Umständen. Nach einer Hereingabe konnte Wattenscheids Schlussmann Joshua Mroß den Ball nicht entscheidend klären, im anschließenden Getümmel beförderte Finn Wortmann das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor (20.).

Nur wenig später verschärfte sich die Lage für die Hausherren erheblich. Berkan Firat sah nach einem Foul zunächst die Gelbe Karte und wurde unmittelbar danach mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (33.). Wattenscheid musste fortan über eine Stunde in Unterzahl bestreiten.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Trotz numerischer Unterlegenheit agierten die Gastgeber deutlich entschlossener und belohnten sich früh. Eduard Renke traf in der 53. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Ausgleich.

In der Folge verlor die Partie an Tempo. Gievenbeck hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte die Überzahl jedoch kaum in zwingende Torchancen ummünzen. Wattenscheid verteidigte diszipliniert und setzte nur noch vereinzelt offensive Akzente. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.