Wattenscheid auf Platz 1 - Ennepetal gewinnt Kellerduell gegen Ahlen

Mit der SG Finnentrop/Bamenohl ist bis zur letzten Sekunden zu rechnen. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Der SV Lippstadt 08 patzte am Freitagabend mit 1:2 gegen den DSC Arminia Bielefeld II, so dass die SG Wattenscheid 09 durch den mühsamen 2:1-Heimerfolg gegen die TSG Sprockhövel am heutigen Sonntag erstmals in der laufenden Spielzeit auf Platz 1 kletterte und gegenüber den einen Punkt zurückliegenden Konkurrenten Lippstadt und ASC 09 Dortmund zudem eine Partie weniger absolviert hat. Der ASC 09 Dortmund hatte bereits am Samstag seine Pflicht getan und das Verfolgerduell gegen den SV Westfalia Rhynern mit 2:0 gewonnen, womit die Aplerbecker neben Wattenscheid einzig ungeschlagen sind.

>>> zur aktuellen Tabelle Ein großes Spektakel gab es im Münsteraner Derby zwischen der Zweitvertretung des SC Preußen Münster und dem TuS Hiltrup. Die jungen Adlerträger drehten einen frühen 0:2-Rückstand und lagen nach 75 Minuten mit 4:2 in Front. Doch entschieden war die Partie noch lange nicht. Selbst nach dem 5:3 kam Hiltrup nochmals zum Anschlusstreffer (86.), dabei blieb es aber. Nach über 100 Minuten streckten die Preußen die Hände in den Himmel.

Die SG Finnentrop/Bamenohl bleibt das Team der Nachspielzeit. In den vergangenen drei Partien hätte es nach 90 Minuten nur zwei Punkte gegeben. Dreimal trafen die Sauerländer in quasi letzter Sekunde und holten stattdessen sieben Punkte. Gegen Türkspor Dortmund gab es einen 2:1-Heimsieg dank des Kopfballtors von Luca Uwe Herrmann in der 95. Spielminute. Die SpVgg Vreden rückte durch einen 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Gievenbeck in das sichere Mittelfeld vor.