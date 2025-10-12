Wattenscheid auf Platz 1 - Ennepetal gewinnt Kellerduell gegen Ahlen

Der SV Lippstadt 08 patzte am Freitagabend mit 1:2 gegen den DSC Arminia Bielefeld II, so dass die SG Wattenscheid 09 durch den mühsamen 2:1-Heimerfolg gegen die TSG Sprockhövel am heutigen Sonntag erstmals in der laufenden Spielzeit auf Platz 1 kletterte und gegenüber den einen Punkt zurückliegenden Konkurrenten Lippstadt und ASC 09 Dortmund zudem eine Partie weniger absolviert hat.
Der ASC 09 Dortmund hatte bereits am Samstag seine Pflicht getan und das Verfolgerduell gegen den SV Westfalia Rhynern mit 2:0 gewonnen, womit die Aplerbecker neben Wattenscheid einzig ungeschlagen sind.
Ein großes Spektakel gab es im Münsteraner Derby zwischen der Zweitvertretung des SC Preußen Münster und dem TuS Hiltrup. Die jungen Adlerträger drehten einen frühen 0:2-Rückstand und lagen nach 75 Minuten mit 4:2 in Front. Doch entschieden war die Partie noch lange nicht. Selbst nach dem 5:3 kam Hiltrup nochmals zum Anschlusstreffer (86.), dabei blieb es aber. Nach über 100 Minuten streckten die Preußen die Hände in den Himmel.
Die SG Finnentrop/Bamenohl bleibt das Team der Nachspielzeit. In den vergangenen drei Partien hätte es nach 90 Minuten nur zwei Punkte gegeben. Dreimal trafen die Sauerländer in quasi letzter Sekunde und holten stattdessen sieben Punkte. Gegen Türkspor Dortmund gab es einen 2:1-Heimsieg dank des Kopfballtors von Luca Uwe Herrmann in der 95. Spielminute.
Die SpVgg Vreden rückte durch einen 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Gievenbeck in das sichere Mittelfeld vor.
Ein weiteres Last-Minute-Tor gab es in Clarholz. Der SC Verl II sicherte sich im OWL-Derby beim TSV Victoria Clarholz einen knappen 1:0-Auswärtssieg. Moritz Lamkemeyer traf in der Nachspielzeit vom Punkt.
Am Tabellenende feierte Schlusslicht TuS Ennepetal den ersten Saisonsieg. Gegen kriselnde Ahlener setzte sich der TuS zuhause mit 2:1 durch, womit RW Ahlen auf dem vorletzten Tabellenplatz bleibt.
Am Freitagabend hatte der FC Eintracht Rheine einen überaus wichtigen 5:2-Auswärtserfolg bei der SpVgg Erkenschwick eingefahren. Spielfrei hatte der SV Schermbeck, der auf einem Abstiegsplatz verbleibt.
Der 10. Spieltag im Überblick:
SV Lippstadt 08 – DSC Arminia Bielefeld II 1:2
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Cinar Sansar (90. Shayan Sadeghi), Maximilian Franke (79. Simon Kötter), David Dören, Max Kamann (90. Seungyoung Lee), Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (63. Nico Jan Böll), Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Volodymyr Dehtiarov, Semih Sarli, Niklas Möllers, Yoost Diezemann (78. Christopher Rasper), Justin Lukas (46. Efe Tirpan), Suat Fajic, Julien Kracht (66. Obed Ofori), Monti Theiß (77. Milan Hoffmeister), Latif-Bilal Alassane, Vincent Akrofi Frank Ocansey (46. Bradley Ndi) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 978
Tore: 0:1 Monti Theiß (39.), 1:1 Cinar Sansar (41.), 1:2 Vincent Akrofi Frank Ocansey (45.+2)
SpVgg Erkenschwick – Eintracht Rheine 2:5
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann (81. Bajrush Osmani), Anis El Hamassi (77. Elmar Skrijelj), Dzenan Pilica, Dario Biancardi, Dylan Pires, Lukas Matena (64. Cem-Ali Dogan), Barbaros Inan (71. Veron Osmani) - Trainer: Nassir Malyar
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Noah Kosthorst (63. Montasar Hammami) (91. Bennet Wesselkämper), Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (87. Luca Marco De Angelis), Gabriel Cavar, Lamin Touray (63. Dicle Sahin), Bennet van den Berg (74. Josha Felix Häusler) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 292
Tore: 1:0 Barbaros Inan (10.), 1:1 Bennet van den Berg (53.), 1:2 Luca Meyer (55.), 1:3 Tugay Gündoğan (68.), 2:3 Dylan Pires (75.), 2:4 Luca Marco De Angelis (88.), 2:5 Josha Felix Häusler (90.+2)
ASC 09 Dortmund – Westfalia Rhynern 2:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Lars Warschewski, Florian Rausch, Elias Boadi Opoku (83. Dan Tshibaka Tshimanga), Rafael Camprobin (78. Lewin Alexander D Hone), Luis Sebastian Kehl (64. Justus Zimmermann), Josip Kopecki (46. Samer-Amer Sarar), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese (88. Elias Kourouma), Patrick Franke (78. Michael Rzeha), Finn Schubert, Mohamed Lamine Kourouma, Akhim Seber (60. Rafael-Miguel Lopez-Zapata), Julius Woitaschek, Jonah Wagner (88. Justin Braun), Mathis Paschko (60. Connor Mc Leod), Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 470
Tore: 1:0 Lars Warschewski (26.), 2:0 Rafael Camprobin (30.)
Victoria Clarholz – SC Verl II 0:1
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück (8. Julian Linnemann), Markus Baum, Sinan Aygün (63. Jonas Ströker), Julius Max Wiedemann (60. Damian Artur Biniek), Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer (89. Leon van der Veen), Can Yilmaz (78. Rene Michen), Arian Papenfort, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
SC Verl II: Fabian Pekruhl, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Seung-ho Hwang (93. Sekou Eickholt), Fabian Jurisic, Manuel Adrian Harmann (66. Alessandro Toia), Anes Spago, Emmanuel Bamba (88. Jaden-Romeo Garris), Janis Seiler (94. Cristiano Andre Sonntag), Henry Obermeyer, Noah Heim (76. Louis Ahenkora) - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 324
Tore: 0:1 Moritz Lamkemeyer (90.+4 Foulelfmeter)
SpVgg Vreden – 1. FC Gievenbeck 2:0
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Lars Bleker (74. Kevin Meise), Leon Kondring, Matteo Anton Geesink (91. Kilian Daniel Voss), Nicolas Ostenkötter (89. Janis Terhörst), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (81. Anton Heynk) - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg (81. Piet Bräunig), Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Felix Ritter, Mika Keute (63. Kerolos Makkar), Ben Matteo Wolf (74. Jelke Willem Elferink), Louis Martin (63. Benedikt Fallbrock), Alexander Wiethölter (63. Jonas Tepper), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Maximilian Hinkelmann (13.), 2:0 Martin Sinner (41.)
SG Wattenscheid 09 – TSG Sprockhövel 2:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (56. Atakan Uzunbas), Berkan Firat (83. Tom Sindermann), Steve Tunga, Ilias Anan (77. Deniz Duran), Finn Wortmann (62. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht (90. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
TSG Sprockhövel: Jasper Stojan, Simon Hendel (77. Luca Max Baur), Ishak Dogan (83. Matti Pickel), Ibrahim Bulut, Max Michels, Oussama Anhari (73. Deniz Yasar), Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 1509
Tore: 1:0 Ibrahim Bulut (42. Eigentor), 1:1 Fatih Öztürk (44.), 2:1 Jasper Stojan (67. Eigentor)
SC Preußen Münster II – TuS Hiltrup 5:4
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause, Michel Scharlau, Ben Menke (46. Adrian Delmoni), Melih Sayin, Tidiane Gueye (46. Lukas Herb), Mikail Demirhan, Leon Kayser (46. Benjamin Hormann Evers), Leon Tasov (85. Bennet Eickhoff), Luca Steinfeldt (77. Ben Kronenberg), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann (81. Linus Gröger), Dickens Toka, Asmar Paenda (85. Mohammed-Ali Khan), Alexander Gockel (67. Shayan Sarrafyar), Jonas Weißen, Felix Hesker, Cris Adeyeemi Ojo (62. Enoch Moussa), Felix Bußmann, Janus Scheele (46. Stan Schubert) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 320
Tore: 0:1 Ben Menke (6. Eigentor), 0:2 Alexander Gockel (9.), 1:2 Marvin Schulz (12.), 2:2 Luca Steinfeldt (70.), 3:2 Michel Scharlau (72.), 4:2 Luca Steinfeldt (75.), 4:3 Joschka Brüggemann (79.), 5:3 Marvin Schulz (84.), 5:4 Dickens Toka (86. Foulelfmeter)
SG Finnentrop/Bamenohl – Türkspor Dortmund 2:1
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Melvin Musangu, Marcel Becker (88. Luca Uwe Herrmann), Gordon Meyer, Marten Schelle, Nasim Chatar (67. Daniel Tews), Marlon Zilz, Eren Albayrak, Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein (72. Erik Dier) - Trainer: Jonas Ermes
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Serdar Bingöl (45. Anil Özgen) (46. Anil Özgen), Mats Brämer, Ömer Akman (91. Aldin Kljajic), Halil Can Dogan (85. Pascal Kubina), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Bernad Gllogjani (76. Ilyas Khattari), Koray Dag (90. Brayan Sosa) - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Eren Albayrak (7.), 1:1 Bernad Gllogjani (56.), 2:1 Luca Uwe Herrmann (90.+5)
Rot: Anil Özgen (56./Türkspor Dortmund/)
Besondere Vorkommnisse: Anas Akhabach (SG Finnentrop/Bamenohl) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (57.).
TuS Ennepetal – Rot Weiss Ahlen 2:1
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Mehmet Serif Dalyanoglu, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic (46. Cedrick Hupka), Robin Gallus (66. Joshua Tollas), Duje Goles (91. Armel-Aurel Nkam), Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius (88. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Arda Nebi (88. Ramin Roodbareki Shabani), Kevin Hagemann - Trainer: Leon Enzmann - Co-Trainer: Fabien Henning - Trainer: Sebastian Westerhoff - Co-Trainer: Luca Zenker - Co-Trainer: Stefan Mroß - Co-Trainer: Franz Terkelj
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Dominik Limprecht, Marius Müller, Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo, Hakan Sezer (60. Kadir Kosar), Kevin Freiberger, Gianluca Di Vinti (72. Fabian Holthaus), Emro Curic (65. Mattias Hanchard) - Trainer: Luka Tankulic - Co-Trainer: Petrick Piontek - Trainer: René Lewejohann - spielender Co-Trainer: Kevin Freiberger - Co-Trainer: Martin Hanskötter
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 341
Tore: 0:1 Marius Müller (24.), 1:1 Robin Gallus (44.), 2:1 Cedrick Hupka (61.)