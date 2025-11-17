„Watschn“: SC Baldham-Vaterstetten deklassiert TSV Oberpframmern

Nach drei Gegentoren in sieben Minuten rutscht der TSV Oberpframmern bei der Pleite gegen den SC Baldham-Vaterstetten weiter in den Negativstrudel.
„Zu Null gespielt, fünf Tore geschossen, eine gute Leistung vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Da darf man zufrieden sein.“ Für Coach Gediminas Sugzda und seinen SC Baldham-Vaterstetten entwickelt sich der TSV Oberpframmern langsam zum Lieblingsgegner. Vor drei Wochen entführte der SCBV in Pframmern die Punkte, diesmal verpasste man dem TSV auf eigenem Kunstrasen eine 5:0-Abreibung und zog in der Tabelle vorbei.
„Ein ganz bitterer Nachmittag für uns“, klagte Florian Lechner, Pframmerns Spielertrainer, der verletzungsbedingt zum Zuschauen verurteilt war. Und was er dabei zu sehen bekam, war deprimierend. „Die ersten Minuten haben wir verschlafen“, klagte Lechner. Dass man nach dem 1:0 von Fabian Knauf (7.) „mindestens gleichwertig gewesen“ sei, fand keinen Widerhall in Form von Toren. Die größte Chance vergab Valentin Hain.
„Pframmern war die aktivere Mannschaft, hatte mehr Feldanteile“, bekannte Sugzda, „aber wir haben nichts zugelassen“. In der Pause hatten sich die Gäste vorgenommen, konsequent dagegenzuhalten. Konsequent fiel aber nur das Baldhamer Scheibenschießen aus. Timon Becker nagelte den Ball von der Strafraumkante unter die Latte – 2:0 (50.). Fünf Minuten später leistete sich Anton Tristl ein „dummes Foul“, wie sein Coach befand. Niklas Stepanek jagte den Elfer zum 3:0 in die Pframmerner Maschen (55.). Und wieder nur zwei Minuten später war Vasilios Mavrofillidis zur Stelle – 4:0 (57.).
Drei Gegentreffer in sieben Minuten, „kein Wunder, dass danach die Köpfe nach unten gingen“, so Florian Lechner. Zu allem Unglück verletzte sich auch noch Keeper Ludwig Huber, der mit Verdacht auf Rippenbruch ausgewechselt werden musste. Bastian Wagner, eigentlich Stürmer, ging ins Pframmerner Tor. Auch „Oldie“ Manu Lutz schlich verletzt vom Platz. Womit die Auswechselbank der Gäste blank war.
Spätestens jetzt „war Pframmern platt“, wie SCBV-Abteilungsleiter Walter Geck fast mitleidig befand. Dafür gefiel ihm die Chancenverwertung „seiner“ Spieler gut. Dass ein Baldhamer Treffer wegen Abseits nicht gegeben worden war, „spielte bei dem Endergebnis keine Rolle“. Zumal Fabian Knauf nach dem ersten auch den letzten Treffer der Partie beisteuerte (72.) und „für die dritte Watschn sorgte“, wie Florian Lechner niedergeschlagen eingestand.
Vier Niederlagen in Folge, von der besten Abwehr zur Schießbude der Liga, „es fällt schwer, das zu akzeptieren“, so der Pframmerner Coach: „Zumal ich weiß, dass wir es besser können. Jetzt müssen wir schauen, dass wir daraus die Lehren ziehen und uns selber aus diesem Negativstrudel herausbringen.“ Dafür bleiben noch zwei Spiele. „Das Schlimmste, was uns passieren könnte, dass wir mit einem Negativ-Gefühl in die Winterpause gehen.“