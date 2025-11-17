FB KL Baldham (grün) Timon Becker und links Paul Vitzthum vs Oberpframmern Anton Tristl und rechts Viktor Pommer – Foto: Sro

„Watschn": SC Baldham-Vaterstetten deklassiert TSV Oberpframmern Kantersieg

Nach drei Gegentoren in sieben Minuten rutscht der TSV Oberpframmern bei der Pleite gegen den SC Baldham-Vaterstetten weiter in den Negativstrudel.

„Zu Null gespielt, fünf Tore geschossen, eine gute Leistung vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Da darf man zufrieden sein.“ Für Coach Gediminas Sugzda und seinen SC Baldham-Vaterstetten entwickelt sich der TSV Oberpframmern langsam zum Lieblingsgegner. Vor drei Wochen entführte der SCBV in Pframmern die Punkte, diesmal verpasste man dem TSV auf eigenem Kunstrasen eine 5:0-Abreibung und zog in der Tabelle vorbei. „Ein ganz bitterer Nachmittag für uns“, klagte Florian Lechner, Pframmerns Spielertrainer, der verletzungsbedingt zum Zuschauen verurteilt war. Und was er dabei zu sehen bekam, war deprimierend. „Die ersten Minuten haben wir verschlafen“, klagte Lechner. Dass man nach dem 1:0 von Fabian Knauf (7.) „mindestens gleichwertig gewesen“ sei, fand keinen Widerhall in Form von Toren. Die größte Chance vergab Valentin Hain.

„Dreierschlag“ entscheidet Partie final „Pframmern war die aktivere Mannschaft, hatte mehr Feldanteile“, bekannte Sugzda, „aber wir haben nichts zugelassen“. In der Pause hatten sich die Gäste vorgenommen, konsequent dagegenzuhalten. Konsequent fiel aber nur das Baldhamer Scheibenschießen aus. Timon Becker nagelte den Ball von der Strafraumkante unter die Latte – 2:0 (50.). Fünf Minuten später leistete sich Anton Tristl ein „dummes Foul“, wie sein Coach befand. Niklas Stepanek jagte den Elfer zum 3:0 in die Pframmerner Maschen (55.). Und wieder nur zwei Minuten später war Vasilios Mavrofillidis zur Stelle – 4:0 (57.).