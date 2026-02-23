Waßmann hält den Punkt fest

Weidenhausen fand deutlich besser in die Partie. Mit aggressivem Pressing, hoher Energie und guten Kombinationen setzte der Tabellen-17. den Favoriten früh unter Druck. Bereits nach fünf Minuten lag die Führung in der Luft, als Jan Gerbig einen Freistoß von der Strafraumgrenze an die Latte setzte. Kurz darauf zwang Henrik Peter Pohlheims Schlussmann Niklas Linke nach Vorarbeit von Christian Steinmetz zu einer Glanzparade. Auch Abschlüsse von Steinmetz und Gerbig blieben ohne Ertrag. Die Schanze’ Elf hatte in dieser Anfangsphase ein klares Chancenplus, ohne sich dafür zu belohnen. Pohlheim stabilisierte sich nach rund 20 Minuten, kam über Standards und Hereingaben zu gefährlicheren Aktionen, doch Weidenhausen verteidigte aufmerksam.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pohlheim spürbar den Druck und agierte zielstrebiger im eigenen Offensivspiel. Allerdings blieb die Adler-Defensive kompakt und konnte über Umschaltsituationen selbst immer wieder Nadelstiche setzten. In dieser Phase verpasste Weidenhausen mehrfach die mögliche Führung: Gerbig scheiterte zweimal an Linke, Peter fand bei einer weiteren Gelegenheit im Torhüter seinen Meister.

Die spielentscheidende Szene aus Weidenhäuser Sicht folgte in der 75. Minute: Nach einem Zweikampf zeigte Wiesner zur Überraschung vieler Beteiligter auf den Punkt. Gerbig übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch an Linke. Auch im Anschluss blieb Weidenhausen dran, eine Ecke sorgte noch einmal für Unruhe, doch der Ball wollte nicht über die Linie. So musste Weidenhausen in der Schlussphase sogar um den Punkt arbeiten und durfte sich auf seinen Keeper verlassen. Lucas Waßmann parierte erst in der 87. Minute eine Großchance, ehe er in der Nachspielzeit endgültig zum Matchwinner wurde: Nach einem zweiten, ebenfalls umstrittenen Elfmeter für Pohlheim blieb er gegen Albano Sidon Sieger und hielt das 0:0 fest.