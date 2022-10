Wasserwerkelf möchte beim Derby in Ammerthal überraschen Coach Fuhrmann hat den samstäglichen Gastgeber mehrfach beobachtet und rechnet sich eine Außenseiterchance aus

Ein „furchtbarer Tiefschlag“ war die 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Großbardorf am vergangenen Wochenende, diesen will die junge Mannschaft der SpVgg SV Weiden nun im Derby bei der DJK Ammerthal vergessen machen. Obwohl die Schwarz-Blauen bislang in der Fremde erst einen Zähler ergattern konnten, sieht Coach Rüdiger Fuhrmann für das Match im Landkreis Amberg-Sulzbach nicht schwarz: „Es ist genau die Chance, die wir haben, denn Ammerthal ist der Überzeugung, dass wir der ganz einfache Gegner sind.“

Fuhrmann hat den samstäglichen Gastgeber aus Ammerthal schon mehrfach beobachtet, weiß also, wie die DJK tickt und so wird er auch seine Mannschaft dementsprechend einstellen. „Mein Team muss nun unterstützt werden, wir müssen zusammenhalten und dürfen uns von den letzten Niederlagen nicht nach unten ziehen lassen. Aktuell haben wir bis zur Winterpause nur Spitzenteams und setzen hier auf Überraschungen von unserer Seite her. “Er kritisierte in den letzten zwei Partien die Tatsache, dass individuelle Fehler dem Gegner Chancen offeriert hätten, die diese meist eiskalt ausnutzten. Die Kader der die Bayernliga anführenden Teams seien meist mit Regionalliga- und Bayernliga-erfahrenen Akteuren besetzt, die sich da nicht zwei Mal bitten ließen.



In der Partie gegen Großbardorf ließ Fuhrmann Michael Jonczy von Beginn an auflaufen. „Jonczy war nun ein Vierteljahr verletzt und ich wollte mit ihm und Josef Rodler neue Akzente in unserem Sturm setzen. Leider sind beide Akteure noch nicht hundertprozentig wieder hergestellt“, so der Weidener Übungsleiter. Er berichtete auch darüber, dass Kapitän Stefan Graf mit Schmerzen im Knie gespielt hätte. Ob er gegen Ammerthal wiederhergestellt ist, wird sich zeigen. Zudem ist Pavel Panafidin ein Kandidat, der wohl sicher pausieren muss. Stolz ist der Verein weiter auf seinen 17-jährigen Youngster Stefan Pühler, der zuletzt sein sechstes Bayernligator erzielte. Pühler soll weiter behutsam aufgebaut, aber auch gezielt eingesetzt werden, da er auch die U 19 auf ihrem Weg zurück in die Landesliga unterstützen soll.