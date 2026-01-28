Wasserwerk kurz vorm Siedepunkt: »...das lässt sich nicht schönreden« Unruhe in Weiden? Rüdiger Hügel, Sportlicher Leiter des Bayernligisten, im Interview... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Moritz Zeitler und Kollegen können mit der bisherigen Spielzeit nicht zufrieden sein. – Foto: Wolfgang Zink

Die SpVgg SV Weiden ist zweifelsohne das, was man unter einem typischen Traditionsverein versteht. Ein Verein mit enormer Wucht, der viel Energie freisetzt - im positiven wie negativen Sinne. In dieser Saison läuft es für die Oberpfälzer - wohlwollend formuliert - eher durchwachsen, begleitet von - Stichwort: Traditionsverein - einigen Nebengeräuschen. Über all diese spricht Rüdiger Hügel, Sportlicher Leiter am Wasserwerk, im FuPa-Interview...

Rüdiger, wie würdest Du die aktuelle Stimmung am Wasserwerk anhand von Schulnoten beschreiben?

Wenn ich die Stimmung am Wasserwerk bewerten soll, dann gebe ich ein "befriedigend". Wenngleich mein Vater und meine Schwester Lehrer sind und immer wieder betonen, dass Schulnoten kein Gradmesser für späteren Erfolg sind. Von daher ist mir eine Schulnote für den Moment am Wasserwerk nicht so wichtig.



Ende 2025 hast Du mit einige Zitaten gegenüber FuPa zur aktuellen Situation für Aufsehen gesorgt. Hast Du damit bewusst Druck aufgebaut, damit in der Winterpause keiner einschläft?

Einschlafen in Weiden ist nahezu unmöglich, dafür bewegt sich in diesem Verein täglich viel zu viel. Ich finde es nicht falsch, Dinge, die nicht gut laufen, direkt anzusprechen. Die Heimbilanz in 2025 und der Tabellenstand lassen sich auch nicht schönreden. Ich selbst bin kritikfähig und diese Tugend sollten sich auch Spieler und Trainer aneignen - es ist das Fundament sich stetig zu verbessern.



Du hast unter anderem erwähnt, dass die Mannschaft "wesentlich instabiler und anfälliger für schwerwiegende individuelle Fehler" ist. Siehst Du das nach wie vor so - oder wurde in den ersten Wochen der Vorbereitung schon an entsprechenden Stellschrauben gedreht?

Ich muss es nach wie vor so sehen, die Spieler hatten noch keine Gelegenheit, mich vom Gegenteil zu überzeugen. In Weiden hat es am Montag 20 Zentimeter Neuschnee gegeben. An einen fußballerischen Trainingsbetrieb können wir deshalb derzeit leider nicht denken. Die Jungs trainieren fleißig an ihrem Fitnesszustand.



"Wir sind der festen Überzeugung, dass es nicht an der Mannschaft liegt", so deine Zwischenbilanz der bisherigen Saison. An was liegt es dann, dass Weiden gegen den Abstieg kämpft?

Wir haben auswärts teilweise besseren und effizienteren Fußball gespielt als vor unseren eigenen Zuschauern. Es waren insbesondere Zuhause individuelle Fehler, die den Matchplan des Trainers schon frühzeitig oder zum Ende einer Partie über den Haufen geworfen haben und wir uns leichtfertig um den Lohn unserer Arbeit gebracht haben. Hier geht es aber nicht nur um Fehler in den Abwehrreihen, sondern auch in der Offensive und allen anderen Mannschaftteilen. Es geht um die ganze Mannschaft, die jetzt noch enger zusammenrücken muss. An den vorhandenen Chancen hat es ebenso nicht gelegen, unserem Spielermaterial dürfen wir es jederzeit zutrauen, aus kürzester Distanz den Ball im Tor unterzubringen. Im Grunde geht es um das letzte Quäntchen Willen und Entschlossenheit, was für mich keine ausschließliche Frage der Qualität ist. Es liegt in der Bayernliga tabellarisch alles zu nah beieinander und ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft es schafft, in den verbleibenden Spielen durchgängig konzentrierter und effektiver zu sein.







Michael Riester soll den Traditionsverein wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. – Foto: Dagmar Nachtigall





Es ist offensichtlich, dass die Truppe trotz enormer Fanunterstützung am Wasserwerk auf heimischen Geläuf weiterhin nicht funktioniert. Warum? Und: Wie lässt sich das abstellen?

Wie ich schon erwähnt habe, lässt sich saisonübergreifend die Bilanz von nur drei Heimsiegen in 2025 nicht von der Hand weisen. Eine Verbesserung in diesem Wert wird der Schlüssel zum Erfolg sein, die Liga zu halten. Es hat nichts mit unseren Fans oder auch nicht mit dem Stadion oder Geläuf zu tun. Diese Negativserie und die Gründe hierfür behandeln wir ebenso intern und versuchen, 2026 zu Hause wieder erfolgreicher zu werden.



Ist Michael Riester als Trainer das schwächste Glied in der Kette, oder sitzt er komplett fest im Sattel?

Spekulationen über das "schwächste Glied" sind ein Thema für die Medienvertreter, nicht für unsere interne Analyse. Unser voller Fokus liegt darauf, gemeinsam die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten. Alles andere ist zum jetzigen Zeitpunkt kontraproduktiv.



Es gibt weitere Personalien, die besprochen werden müssen. Josef Rodler kehrt in den Bayernliga-Kader zurück. Es ist ein offenes Geheimnis, dass das Urgestein nicht wirklich mit Trainer Riester kann. Droht hier ein größerer Nebenkriegsschauplatz?

Beide sind erwachsene Menschen. Sie haben sich noch zum Jahreswechsel hingesetzt und die Dinge geklärt, die dazu geführt haben, wie sie waren. Beide sind Fußballer und Weidener Urgesteine durch und durch und ordnen nun alles dem Erfolg der Mannschaft unter. Es wird keinen Nebenkriegsschauplatz geben. Wir sind froh, beide in unseren Reihen zu haben.



Auch für Diskussionen hat der Wechsel zwischen den Pfosten gesorgt. Justin Bartl ist die neue Nummer 1, nicht mehr Eldin Becic. Warum dieser Schritt? Sorgt das Tausch nicht für noch mehr Instabiltität - und zudem für schlechte Stimmung?

Eldin Becic war ein Mitgarant für den Klassenerhalt im ersten Bayernliga-Jahr. Auch er war, wie der eine oder andere Spieler, nicht stabil genug in seinen Leistungen. Deshalb kam es zum Wechsel die letzten Spiele vor der Winterpause, in denen Jannik Schmutzer im Tor stand. Eldin hat sich in dieser Phase im Training schwer am Knie verletzt, hatte ein OP und wird nun über Monate ausfallen. Deswegen haben wir mit Justin Bartl eine klare Nummer eins nach Weiden geholt.



Letzter Name: Daniel Krlicka. Wie blickst Du mit etwas Abstand auf seinen überraschenden Abgang mit Nebengeräuschen zurück? Wird für ihn noch Ersatz geholt?

Wir haben in dieser Woche den laufenden Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Daniel war zweifelsfrei eine sportliche Stütze der Mannschaft, sein Abschied tut uns sportlich richtig weh. Wir haben ehrgeizige junge Talente im Kader und in unserer U23 sowie U19. Das wird auch das Fundament der kommenden Jahre am Wasserwerk sein. Einen Neuzugang im Winter oder Nachverpflichtung für Daniel wird es demnach aller Voraussicht nicht geben.



Was stimmt Dich - abschließend - positiv, dass demnächst wieder bessere Zeiten anbrechen am Wasserwerk?

Weil wir aus unseren Fehlern lernen, die Mannschaft und das Trainerteam intakt sind und sich alle von Training zu Training damit beschäftigen, besser zu werden.



Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft.