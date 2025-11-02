»Wasserschlacht an der Birkenallee«: Der "V" schlägt Roding mit 2:0

Und da waren's nur noch zwei! Nach der Absagenflut in der Landesliga-Mitte aufgrund heftiger Regenfälle in großen Teilen Ostbayerns (FuPa berichtete) kreuzten an diesem Sonntag nur noch vier Mannschaften die sportlichen Klingen, anstelle der ursprünglich geplanten 18.

Lediglich in Passau und Eggenfelden wurde gekickt, wobei in der Dreiflüssestadt der TSV Bad Abbach gastierte und dort zu einem Auswärtspunkt kam. Endstand nach 90 Minuten: 0:0. Die Elf von Trainer Simon Siegl bleibt somit auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Für die Passauer war's bereits das siebte Remis in dieser Landesliga-Spielzeit.

In Eggenfelden konnte sich der heimische SSV im Flutlicht-Duell bei Dauerregen gegen Tabellenschlusslicht Roding erwartungsgemäß durchsetzen. Beim 2:0-Erfolg sorgten Martin Stoller (8. Saisontreffer) in der 45. Minute und Simon Schie (12. Saisontreffer) in der 85. Minute gegen nie aufgebende Rodinger für die entscheidenden Tore. Die Elf von Trainer Andi Klebl trägt somit weiterhin die Rote Laterne, die Rottaler Truppe um Coach Valdrin Blakaj rückt zwischenzeitlich von Rang sieben auf fünf vor.