»Wasserschlacht an der Birkenallee«: Der "V" schlägt Roding mit 2:0

Und da waren's nur noch zwei! Nach der Absagenflut in der Landesliga-Mitte aufgrund heftiger Regenfälle in großen Teilen Ostbayerns (FuPa berichtete) kreuzten an diesem Sonntag nur noch vier Mannschaften die sportlichen Klingen, anstelle der ursprünglich geplanten 18.
Lediglich in Passau und Eggenfelden wurde gekickt, wobei in der Dreiflüssestadt der TSV Bad Abbach gastierte und dort zu einem Auswärtspunkt kam. Endstand nach 90 Minuten: 0:0. Die Elf von Trainer Simon Siegl bleibt somit auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Für die Passauer war's bereits das siebte Remis in dieser Landesliga-Spielzeit.
In Eggenfelden konnte sich der heimische SSV im Flutlicht-Duell bei Dauerregen gegen Tabellenschlusslicht Roding erwartungsgemäß durchsetzen. Beim 2:0-Erfolg sorgten Martin Stoller (8. Saisontreffer) in der 45. Minute und Simon Schie (12. Saisontreffer) in der 85. Minute gegen nie aufgebende Rodinger für die entscheidenden Tore. Die Elf von Trainer Andi Klebl trägt somit weiterhin die Rote Laterne, die Rottaler Truppe um Coach Valdrin Blakaj rückt zwischenzeitlich von Rang sieben auf fünf vor.
Das Spiel aus Sicht von Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter des SSV Eggenfelden): "Das war ein 2:0-Arbeitssieg bei wahnsinnigen äußeren Bedingungen: Wasserschlacht an der Birkenallee. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht - einmal kurz vor dem Halbzeitpfiff und dann noch in der Schluss-Viertelstunde. Am Ende war's ein verdienter Sieg, bei dem wir trotz der widrigen Bedingungen probiert haben, Fußball zu spielen. Roding hat uns das Leben sehr schwer gemacht, weil sie mutig nach vorne gespielt und alles gegeben haben. Wir sind zufrieden, dass wir drei Punkte holen konnten - nächste Woche geht's weiter in Vornbach."
Das Spiel aus Sicht von Rodings Trainer Andreas Klebl: "Eine regelrechte Wasserschlacht in Eggenfelden, in der wir besonders in der zweiten Halbzeit näher am 1:1-Ausgleich dran waren, als der Gegner am 2:0. Aber wie so häufig in dieser Saison, hat bei uns vorne im Angriff die Effizienz gefehlt. Somit kehren wir leider trotz einer engagierten und kämpferisch guten Leistung ohne Punkte heim."
Das Spiel aus Sicht von Christian Wolf (Sportlicher Leiter des 1. FC Passau): "In der ersten Halbzeit gab's Chancen auf beiden Seiten, wobei die Gäste die besseren Möglichkeiten hatten. Wir hätten hier durchaus in Rückstand geraten können. In Hälfte zwei waren wir die bessere Mannschaft, indem wir Bad Abbach weit vom Tor weghalten konnten und gute Gelegenheiten hatten. Am Ende ein alles in allem gerechtes Unentschieden."
Das Spiel aus Sicht von Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, hatten in der ersten Halbzeit in Sachen glasklare Chancen ein deutliches Übergewicht. Dabei müssen wir uns selbst ankreiden, dass wir bei der Chancenverwertung teilweise kläglich vorm Tor versagt haben. Wir hatten zwei Tausendprozentige Möglichkeiten und noch zwei, drei richtig gute mehr. Daher hätten wir mit einer Führung in die Halbzeitpause gehen müssen.
In Hälfte zwei hatte der Gegner etwas mehr vom Spiel, ohne aber zwingend gefährlich zu werden. Gegen Ende mussten wir noch ein, zwei brenzlige Situationen überstehen. Wir nehmen den Auswärtspunkt auf einem sehr schwer zu bespielenden Rasen aus Passau natürlich gerne mit, aber hadern mit den vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit."