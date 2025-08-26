Wasserrohrbruch bei Biebrich 02 Neben der lange geplanten Kunstrasensanierung war der Naturrasen zwischenzeitlich unbespielbar

Wiesbaden. Der FV Biebrich 02 schaute Mitte der vergangenen Woche im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre. Dem Fußballverein mit seinen über 20 Mannschaften und rund 440 Jugendlichen gingen nämlich auf dem Jürgen-Grabowski-Sportfeld unverhofft die Trainings- und Spielmöglichkeiten aus. War die Sanierung des größeren maroden Kunstrasenplatzes schon länger geplant und soll jetzt angegangen werden, sorgte ein erneuter Wasserrohrbruch auf dem Naturrasenplatz dafür, dass dieser Platz zwischenzeitlich gesperrt wurde. Mittlerweile konnte aber Entwarnung geben werden. „Das durch den Wasserrohrbruch entstandene Loch wurde repariert, verfüllt und neuer Rollrasen verlegt. Die Absperrung wurde dann am Freitag entfernt, sodass der Platz wieder zu 100 Prozent bespielbar ist“, sagte Dennis Jantz, Leiter der Sportstätten im Sportamt. „Wir sind dem Sportamt sehr dankbar, dass dies so schnell ging“, atmete Heinz-Jürgen Hauzel, Vorsitzender von Biebrich 02, auf.

Dass die Beregnungsanlage nicht die Allerbeste ist, weiß man bei den Blauen schon länger, gibt es doch immer mal Stellen mit verbrannter Erde. So bauen sie bei Biebrich 02 darauf, dass mit der Generalsanierung des Platzes im nächsten Jahr die Situation deutlich verbessert würde.

Beim Verein sind sie heilfroh, dass die verschobene Kunstrasensanierung jetzt beginnt. Eigentlich, so Hauzel, sollten die Arbeiten schon gestartet sein. Doch mehr als Bauzäune seien noch nicht errichtet worden, sodass die Gruppenliga-Mannschaft ihr Heimspiel am Donnerstag wider Erwarten noch auf diesem Platz austragen konnte. „Am Montag beginnt dann der Rückbau des alten Kunstrasens“, bestätigt Jantz auf Nachfrage. „Wenn alles gut läuft, sollten die Arbeiten an diesem Platz bis Mitte Oktober abgeschlossen sein“, hofft Hauzel, dass man den Kunstrasen beim Derby am 10. Oktober gegen den SV Wiesbaden einweihen kann. Jantz kann dafür keine Garantie geben, verweist auf das Wetter und die Frage, wie der Untergrund gestaltet ist.

Mit dem kleineren Kunstrasenplatz, einem intakten Naturrasenplatz und einigen Zeiten im benachbarten Amöneburg, käme der Verein, so Hauzel, über die nächsten Wochen. Derzeit müssen sich die Fußballer auf der Großbaustelle Jürgen-Grabowski-Sportfeld noch in Containern umziehen, da die angrenzende Halle ebenso saniert wird.