Wasserburg will seine Serie gegen Karlsfeld halten

In der aktuellen Situation ist jedes Spiel für den Fußball-Landesligisten Eintracht Karlsfeld eine Herausforderung: Die Partie an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Wasserburg gehört aber sicherlich zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Saison. Denn mit dem Tabellenvierten kommt eine Mannschaft in den Sportpark, gegen den die Eintracht in den vergangenen Jahren kaum etwas Zählbares holen konnte – und der in ausgezeichneter Form ist.

Wasserburg gewann zuletzt dreimal in Folge, erzielte dabei neun Tore und kassierte nur ein Gegentor. Eintracht-Coach Florian Beutlhauser hält ohnehin viel vom Gegner: Für ihn war Wasserburg vor der Saison „der Aufstiegskandidat Nummer eins“.

In der Frühphase wackelte Wasserburg zwar, doch inzwischen hat sich die Mannschaft stabilisiert und steht wieder dort, wo sie viele erwartet hatten – im oberen Tabellendrittel. Vor allem die Defensive beeindruckt: Nur 21 Gegentore sind ligaweit der zweitbeste Wert – nur Rosenheim kassierte weniger Gegentore (20).

Dass die Karlsfelder an einem guten Tag mithalten können, zeigten sie im Hinspiel. Lange stand es 1:1. Erst nach einer Gelb-Roten Karte gegen Peter Wuthe kippte das Duell. „Das war bitter“, sagt Beutlhauser, „aber wie wir verteidigt haben, war gut.“

Die Eintracht verlor auch danach häufig, ehe sie nach einem Fünf-Spiele-Hoch mit zehn Punkten den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellte. Darauf folgten allerdings zwei Niederlagen: Die Abstiegsplätze sind wieder näher als das rettende Ufer.

Wasserburg hingegen reist mit breiter Brust an und stellt mit Robin Ungerath (zwölf Saisontore) einen der besten Stürmer der Liga. Auch Michael ㈠Barthuber, zuletzt häufig Joker, bringt Erfahrung und Torgefahr mit.

Beutlhauser weiß, worauf es ankommt: „Wenn wir da was holen wollen, brauchen wir eine Top-Leistung. Da musst du nahe an die 100 Prozent kommen.“ Die gute Nachricht: Der Kader ist vollzählig. Thomas Ettenberger ist wieder fit, Fabian Barth aus dem Urlaub zurück. „Wenn keiner mehr absagt, können wir aus 23 Spielern auswählen – wir sind gut aufgestellt“, sagt der Coach.

Der Druck liege eher bei Wasserburg. Beutlhauser: „Wir brauchen einen perfekten Tag, aber wir haben schon mehrfach gezeigt, dass wir solche Tage haben können.“