🗣: Wasserburg lässt Kastl keine Chance – Hattrick-Held für Kirchheim

"Jetzt gilt es, fokussiert zu bleiben", sagt Kastls Trainer Mayer nach der klaren Pleite gegen Wasserburg. – Foto: Bernhard Schmöller

Kastl ist Wasserburg klar unterlegen. TSV-Trainer Mayer sieht in den Löwen ein absolutes Landesliga-Spitzenteam, während sein Team vor einer entscheidenden Phase steht. Endlich ist der Knoten geplatzt: Luis Sako traf erstmals in dieser Saison für den Kirchheimer SC – und das gleich dreimal, was nicht nur KSC-Trainer Steven Toy begeistert. Der SVN München zeigt bei der 1:5-Niederlage zwei Gesichter. Chefcoch Gökhan San ist im Anschluss zwiegespalten. Die ersten Stimmen der Landesliga Südost.

Wasserburg gegen Kastl »klar überlegen« – TSV vor heißen Wochen in der Landesliga Gestern, 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg TSV Kastl TSV Kastl 3 0 Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Man könnte jetzt sagen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umgesetzt haben. Dass wir läuferisch und kämpferisch sind wir einfach nicht ins Spiel gekommen sind, aber das ist Schmarrn. Wasserburg war uns einfach klar überlegen und der Sieg war hochverdient. Heute hat man deutlich gesehen, warum Wasserburg ein Top-Team ist und warum sie ganz oben stehen. Das 3:0 am Ende war vielleicht aus unserer Sicht sogar noch etwas glücklich, aber nichtsdestotrotz kommen jetzt die spannenden Wochen für uns. Jetzt gilt es, fokussiert zu bleiben. Glückwunsch an Wasserburg, wir müssen uns jetzt sammeln und auf die kommenden, heißen Wochen konzentrieren.«

Sako beendet Torflaute mit Hattrick bei Kirchheimer Kantersieg gegen SVN München Mi., 01.10.2025, 20:00 Uhr Kirchheimer SC Kirchheim SVN München SVN München 5 1 Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Wir haben heute unsere Hausaufgaben gemacht und das Spiel verdient gewonnen. Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. In der ersten Halbzeit hatte Sako zweimal die große Chance, alleine aufs Tor zuzulaufen – da hätten wir die Partie schon früher entscheiden können. Nach der Pause, beim Stand von 2:1, hatten wir dann noch einmal eine Phase von zehn Minuten, in der es etwas wackelig war. Aber die Mannschaft hat sich gefangen, und umso schöner war es, dass sich das ganze Team für Sako gefreut hat, als er in Halbzeit zwei seinen Hattrick geschnürt hat. Am Ende steht ein 5:1, das auch in der Höhe absolut in Ordnung geht.«

Traf erstmals und gleich dreifach für den Kirchheimer SC in dieser Saison: Luis Sako (letzte Saison noch 14 Tore in 29 Spielen). – Foto: Bernhard Schmöller