Wasserburg bereit für die Mission Bayernliga – mit neuem Partner „Die Spieler leistungsfähig halten“ von Sarah Georgi · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Florian Heller gibt seit 2023 beim TSV 1880 Wasserburg die Richtung vor. – Foto: Bernhard Schmöller

Der TSV 1880 Wasserburg hat in der Relegation den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. Für Trainer Florian Heller ist nun der Klassenerhalt das nächste Ziel.

Der Weg nach oben war für den TSV 1880 Wasserburg in der letzten Saison alles andere als ein Spaziergang: knapper Vizemeister der Landesliga Südost, Relegation gegen den FC Sturm Hauzenberg, Aufstieg. Jetzt wartet die Bayernliga. Und mit ihr die alte, ungemütliche Wahrheit: Das erste Jahr in einer neuen Liga ist das härteste. Aufsteiger haben in der Bayernliga traditionell zwei Optionen: ankommen oder wieder einpacken. Der TSV 1880 Wasserburg tut alles, damit sich Ersteres bewahrheitet. Wasserburg-Trainer Florian Heller gibt sich keinen Illusionen hin: „Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt. Wir wollen, so wie alle anderen Aufsteiger wahrscheinlich auch, den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern“, sagt Wasserburg-Trainer Florian Heller im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Transfercoup: Pollak verstärkt den TSV Wasserburg in der Bayernliga Viel verändern an der Taktik wollen die Wasserburger indessen nicht. „Wir haben in Wasserburg mittlerweile eine DNA entwickelt, von der wir auch in der Bayernliga nicht abweichen werden. Wir setzen weiter auf das Läuferische und werden mit enorm hohem Aufwand gegen den Ball arbeiten“, erklärt Heller im Gespräch. In der Aufstiegssaison kam dabei aber auch die Offensive nicht zu kurz. Die Wasserburger hatten mit Abstand das beste Torverhältnis der Liga (81:31) zu bieten und schrammten mit einem Punkt Rückstand auch nur knapp an der Meisterschaft vorbei. Personell kann der 44-Jährige weiterhin fast auf das gleiche Personal wie in der vergangenen Saison setzen. Zwar hat der TSV Wasserburg mit George Dumitru (TSV Grünwald), Michael Barthuber (pausiert) und Johannes Lindner (Bad Endorf) im Transfersommer drei Leistungsträger der vergangenen Jahre verloren, doch die Abgänge waren schon frühzeitig bekannt gewesen. Dies verschaffte dem Verein Zeit, sich auf Neuzugänge zu konzentrieren.