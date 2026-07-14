Wasserburg bereit für die Mission Bayernliga – mit neuem Partner

Der TSV 1880 Wasserburg hat in der Relegation den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. Für Trainer Florian Heller ist nun der Klassenerhalt das nächste Ziel.
Der Weg nach oben war für den TSV 1880 Wasserburg in der letzten Saison alles andere als ein Spaziergang: knapper Vizemeister der Landesliga Südost, Relegation gegen den FC Sturm Hauzenberg, Aufstieg. Jetzt wartet die Bayernliga. Und mit ihr die alte, ungemütliche Wahrheit: Das erste Jahr in einer neuen Liga ist das härteste. Aufsteiger haben in der Bayernliga traditionell zwei Optionen: ankommen oder wieder einpacken. Der TSV 1880 Wasserburg tut alles, damit sich Ersteres bewahrheitet.
Wasserburg-Trainer Florian Heller gibt sich keinen Illusionen hin: „Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt. Wir wollen, so wie alle anderen Aufsteiger wahrscheinlich auch, den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern“, sagt Wasserburg-Trainer Florian Heller im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
Viel verändern an der Taktik wollen die Wasserburger indessen nicht. „Wir haben in Wasserburg mittlerweile eine DNA entwickelt, von der wir auch in der Bayernliga nicht abweichen werden. Wir setzen weiter auf das Läuferische und werden mit enorm hohem Aufwand gegen den Ball arbeiten“, erklärt Heller im Gespräch. In der Aufstiegssaison kam dabei aber auch die Offensive nicht zu kurz. Die Wasserburger hatten mit Abstand das beste Torverhältnis der Liga (81:31) zu bieten und schrammten mit einem Punkt Rückstand auch nur knapp an der Meisterschaft vorbei.
Personell kann der 44-Jährige weiterhin fast auf das gleiche Personal wie in der vergangenen Saison setzen. Zwar hat der TSV Wasserburg mit George Dumitru (TSV Grünwald), Michael Barthuber (pausiert) und Johannes Lindner (Bad Endorf) im Transfersommer drei Leistungsträger der vergangenen Jahre verloren, doch die Abgänge waren schon frühzeitig bekannt gewesen. Dies verschaffte dem Verein Zeit, sich auf Neuzugänge zu konzentrieren.
Der Transfercoup der Wasserburger ist Florian Pollak, der mit 21 Jahren schon knapp 30 Bayernliga-Spiele beim FC Ingolstadt absolviert hat und viele Jahre im NLZ des FC Bayern München kickte. Zudem hat der Verein mit Simon Fischer und Florian Grundner beim direkten Konkurrenten und Meister TSV 1860 Rosenheim zwei weitere junge Spieler (20 und 21 Jahre) gefunden, die dort schon seit 2023 zum Landesliga-Stammpersonal zählten. Der ebenfalls erst 23-jährige Samuel Zwislsperger stößt vom Bayernligisten SV Erlbach, Talent Enis Hasani kommt von der U19 des SV Wacker Burghausen.
Ein neuer Baustein beim TSV 1880 Wasserburg ist auch die Kooperation mit „Corox by Hans Friedl“. Das Institut für Rehabilitation unterstützt sowohl die erste Herrenmannschaft als auch die sich in der Gründung befindende Frauenmannschaft. „Im Mittelpunkt der Kooperation stehen die medizinische Betreuung der Mannschaften, präventive Maßnahmen, Athletiktraining sowie die Unterstützung bei Regeneration und Rehabilitation“, wie das Institut für Rehabilitation und der TSV 1880 Wasserburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung verkündeten.
Konkret heißt dies für die Mannschaft von Florian Heller, dass es einmal in der Woche einen Athletik-Block gibt, sowie die Trainingseinheiten und Spiele von Physiotherapeuten begleitet werden. „Es geht darum, die Jungs leistungsfähig zu halten. Du kannst nicht stehenbleiben, sondern musst schauen, dass die Mannschaft konkurrenzfähig bleibt und sie das Niveau zum Spielen hat“, so Heller. Ernst wird es für ihn und den TSV Wasserburg dann am 24. Juli, wenn der TSV 1880 Wasserburg den FC Gundelfingen empfängt. Vorher findet zudem noch die erste Runde des Toto-Pokals gegen den SV Bruckmühl statt.