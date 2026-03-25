Waschechtes Topspiel beim SV Solingen – Kellerkacher in Hackenberg

Den Anfang machen am 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, bereits am Freitagabend Spitzenreiter der SC Reusrath, der den SV Rot-Weiß Wülfrath empfängt sowie Jugoslavija Wuppertal, der nach Langenfeld zum HSV muss. Ein heißer Tanz um Tabellenplatz zwei ist zwischen dem SV Solingen und dem FSV Vohwinkel zu erwarten. Während DV Solingen II ein echtes Lebenszeichen im direkten Kellerduell senden könnte. Das ist der 25. Spieltag!
26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:30 Uhr RW Wülfrath - SSVg Velbert II
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Türkgücü Vel - SSV Germania
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Solingen - Hackenberg
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Berghausen - HSV Langenf.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Vohwinkel - Ronsdorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr BV Gräfrath - DV Solingen II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Cronenberg - SV 09/35 W
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Richrath - SC Reusrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Jugoslavija - SC Viktoria
27. Spieltag
So., 12.04.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Cronenberg
So., 12.04.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Richrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - RW Wülfrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV Solingen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Germania - Vohwinkel
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Berghausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - Türkgücü Vel
So., 12.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - BV Gräfrath
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Reusrath - Jugoslavija