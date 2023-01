„Waschechter Münchner“: Junioren-Nationalspieler Younes Aitamer verlängert beim FC Bayern Sechs Einsätze für Algeriens U20

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Younes Aitamer bis 2025. Der 19-Jährige hat sich in dieser Saison einen Stammplatz bei den Amateuren erarbeitet.

Das gab der Klub auf seiner Homepage bekannt. Demnach unterschreibt der 19-jährige Deutsch-Algerier einen Vertrag bis 2025 an der Säbener Straße. Aitamer ist gebürtiger Münchner und wechselte 2017 von der SpVgg Unterhaching zu den Bayern. Laut transfermarkt.de liegt sein Marktwert bei 150.000 Euro.

München – Mit Hochdruck bereitet sich der FC Bayern II auf die Rückrunde vor. Die Amateure sind bereits in die Vorbereitung gestartet – verstärkt mit Winter-Neuzugang Taichi Fukui. Derweil treiben die Bayern-Bosse die Personalplanungen weiter voran. Mit Younes Aitamer hat sich ein weiteres, vielversprechendes Talent langfristig an den FCB gebunden.

Campus-Leiter Jochen Sauer ist begeistert, dass sich der „waschechte Münchner“ an den FCB gebunden hat. „Younes hat sich im Laufe des ersten Halbjahres dieser Saison sehr gut entwickelt und sich einen regelmäßigen Platz in der Stammformation erkämpft“, sagte er. Er sei überzeugt von dessen weiteren Potenzial.

Younes Aitamer setzt sich in dieser Saison auf dem Bayern-Flügel durch

Aitamer hat sich in dieser Saison zum Stammspieler bei den „kleinen Bayern“ entwickelt. Er kommt meist als Rechtsaußen, im rechten Mittelfeld oder als Linksaußen zum Einsatz. 15 Regionalliga-Einsätze stehen für den Rechtsfuß zu Buche, dabei gelangen ihm fünf Vorlagen und ein Treffer. Das Potenzial Aitamers ist auch dem algerischen Fußballverband nicht verborgen geblieben. Für die U20-Nationalmannschaft kam er bereits sechs Mal zum Einsatz.

Nach der eher durchwachsenen ersten Saison-Hälfte kam es beim FC Bayern II in der Winterpause zum Umbruch. Trainer Martin Demichelis verließ den Klub in Richtung Argentinien und wechselte zu River Plate. Für ihn kehrte Holger Seitz zum dritten Mal an die Seitenlinie bei den Amateuren zurück. Dieses Mal wird aber wohl langfristig mit Seitz als Trainer geplant. Mit Younes Aitamer kann der neue Coach jetzt langfristig rechnen. (vfi)