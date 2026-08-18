Was willst du da machen? „Ich habe schon viele Mannschaften gesehen, auch in der Thüringenliga. von Mark Brückner · Gestern, 22:43 Uhr · 0 Leser

Aber was Siemerode abgeliefert hat, ist mit das Spielstärkste, was ich je gesehen habe. Diese Qualität ist schon brutal gut“, sagte Großengotterns Trainer Robert Rodriguez.

Sein Team sei jedoch „super“ ins Spiel gekommen. Hannes Lochmüller, dem kurz vor Ultimo der Ehrentreffer glückte (82.), wäre fast die Führung gelungen. Insgesamt waren die Siemeröder aber besser, technisch stark und gefährlich. Zwar gab es auch Phasen, mit denen Siemerodes Trainer André Thüne nicht ganz zufrieden war. Aber das unterstreicht nur den hohen Standard. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit mehr Tore machen müssen“, erklärte Thüne. Raivis Vitolnieks (17./62.), Kyrill Engel (39.) und Emils Knapsis (59.) trafen für die Hausherren. „Luft nach oben“ sieht Thüne nach neun Punkten aus drei Partien und 11:2-Toren bei seinen Jungs trotzdem noch. Für die Eichsfelder ist das ein gutes Zeichen. Für die Konkurrenz ein schlechtes.