"Was will man mehr"- Vorwärts Nordhorn empfängt Papenburg zum Topspiel

Nordhorn geht dabei mit Rückenwind in die Partie. Trainer Viktor Maier betont: „Wir gehen mit einer gut vorbereiteten Trainingswoche und einer guten Energie in das Spiel gegen Papenburg.“ Zudem ist die Vorfreude auf das Spiel groß: „Freitag Abend, gutes Fussballwetter, Flutlicht. Was will man mehr.“

Auch tabellarisch ist die Ausgangslage interessant: Nordhorn liegt zwei Punkte vor Papenburg und hat dabei sogar noch ein Spiel weniger absolviert. Besonders im heimischen Stadion zeigt sich die Mannschaft torhungrig. In elf Spielen gelangen bereits 41 Treffer.

Doch auch die Gäste bringen starke Werte mit. Papenburg gehört auswärts zu den besten Teams der Liga und reist als zweitstärkste Auswärtsmannschaft an. Zudem spricht der direkte Vergleich zuletzt für Nordhorn: Das Hinspiel entschieden sie mit 3:1 für sich. Zuvor allerdings blieb Papenburg in sechs Pflichtspielen gegen Nordhorn ungeschlagen.