Was war denn da wieder los?

– Foto: Janine Volbert

Es war wieder eines dieser ungeliebten Sonntagsspiele, wo sich die Orlastädter auf den Weg gemacht haben, um dieses mal nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten. Das ging aber auch diesmal daneben. Die Gastgeber haben in der Sommerpause einen Umbruch vollzogen und genau das wollten die Orlastädter nutzen und ihr Spiel dominant aufziehen, was auch durchaus der Fall war.

Die Nordhäuser standen dicht gestaffelt und tief in ihrer eigenen Hälfte und versucht im schnellen Umkehrspiel ihr Glück. Es dauerte schon bis in Minute 24, wo die Gastgeber im 16er der Orlastädter auftauchten, aber der Schuss von Knaus wurde von Fabien Seidel abgeblockt. Bis dahin haben die Blau-Weißen mit Niklas Jahn (1. und 7.), Josia Walther (5.) und Robin Lee Engler (11.) gute Gelegenheiten die Orlastädter in ruhigere Fahrwasser zu führen, aber entweder waren sie die Beute des sehr gut aufgelegten Torhüters der Nordhäuser, oder das Ziel wurde knapp verfehlt. Es dauert dann bis zur 40. Minute als Ludwig sich ein Herz nimmt und abzieht und dabei das Neustädter Gehäuse knapp rechts verfehlt. Das war es aber auch mit den Torschüssen der Randharzer in der 1. Hälfte. Zuvor hat Robin Lee Engler nach Zuspiel von Bernhard Grimm die gute Chance, aber sein Versuch geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Die Nordhäuser Abwehr stand gut und Blau-Weiß suchte noch den Weg durch die Reihen des Gastgebers.

Mit Beginn der 2. Hälfte zunächst kein verändertes Bild. Neustadt spielt und Nordhausen wartet auf Fehler. Wer würde dieses Geduldsspiel für sich entscheiden? Der erste verheißungsvolle Versuch durch Nordhausens Blanke aus der Ferne, aber ohne Mühe für Maximilian Paul (70.). Zuvor wieder Neustadt‘s Bernhard Grimm mit seinem Versuch nach Zuspiel von Niklas Jahn, aber Torhüter Hoinkis verhindert mit einer ganz starken Reaktion den Einschlag (53.).Der Freistoß von Josia Walther kommt auf den Kopf von Bernhard Grimm, der aber keinen Druck hinter den Ball bekommt, so dass erneut Hoinkis den Ball aufnehmen kann (57.). Neustadt nutzt seine sehr guten Chancen nicht und so kam, was dann so oft passiert, die Anderen treffen dann irgendwie. Blanke bringt einen Freistoß auf die linke Seite, wo sich Riemekasten per Kopf gegen zwei Mitspieler durchsetzt. Der Ball kommt zu Ludwig, der den Ball aus 10 Metern unter den Querbalken schmettert, ohne Abwehrchance von Maximilian Paul (1:0, 71.). Dann also doch, die etwas überraschende Führung der Nordhäuser. Noch war genügend Zeit für die Neustädter Offensive das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Möglichkeiten dazu boten sich noch genug. Josia Walther wird von Robin Lee Engler angespielt, kann sich die Ecke aussuchen, aber verzieht knapp am langen Pfosten (75.). Robin Lee Engler hat dann die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, als er zentral völlig freistehend das Tor nicht trifft sondern Blanke anschiesst (79.). Praktisch im Gegenzug die Entscheidung die Neustädter Abwehr ist zu kurz, die Flanke von Rechtsaußen kommt ins Zentrum auf den Kopf von Riemekasten, der ins Eck trifft (2:0, 80.). Jetzt gingen die Neustädter Köpfe vollends runter und Nordhausen brachte diese Führung über die Zeit. Weder Josia Walther, der völlig blank am 2. Pfosten den Ball nicht trifft, noch der eingewechselte Andreas Schwee in der Nachspielzeit können am Ende Ergebniskosmetik betreiben.