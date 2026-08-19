Was war denn da wieder los?

Es war wieder eines dieser ungeliebten Sonntagsspiele, wo sich die Orlastädter auf den Weg gemacht haben, um dieses mal nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten. Das ging aber auch diesmal daneben. Die Gastgeber haben in der Sommerpause einen Umbruch vollzogen und genau das wollten die Orlastädter nutzen und ihr Spiel dominant aufziehen, was auch durchaus der Fall war.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Mit Beginn der 2. Hälfte zunächst kein verändertes Bild. Neustadt spielt und Nordhausen wartet auf Fehler. Wer würde dieses Geduldsspiel für sich entscheiden? Der erste verheißungsvolle Versuch durch Nordhausens Blanke aus der Ferne, aber ohne Mühe für Maximilian Paul (70.). Zuvor wieder Neustadt‘s Bernhard Grimm mit seinem Versuch nach Zuspiel von Niklas Jahn, aber Torhüter Hoinkis verhindert mit einer ganz starken Reaktion den Einschlag (53.).Der Freistoß von Josia Walther kommt auf den Kopf von Bernhard Grimm, der aber keinen Druck hinter den Ball bekommt, so dass erneut Hoinkis den Ball aufnehmen kann (57.). Neustadt nutzt seine sehr guten Chancen nicht und so kam, was dann so oft passiert, die Anderen treffen dann irgendwie. Blanke bringt einen Freistoß auf die linke Seite, wo sich Riemekasten per Kopf gegen zwei Mitspieler durchsetzt. Der Ball kommt zu Ludwig, der den Ball aus 10 Metern unter den Querbalken schmettert, ohne Abwehrchance von Maximilian Paul (1:0, 71.). Dann also doch, die etwas überraschende Führung der Nordhäuser. Noch war genügend Zeit für die Neustädter Offensive das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Möglichkeiten dazu boten sich noch genug. Josia Walther wird von Robin Lee Engler angespielt, kann sich die Ecke aussuchen, aber verzieht knapp am langen Pfosten (75.). Robin Lee Engler hat dann die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, als er zentral völlig freistehend das Tor nicht trifft sondern Blanke anschiesst (79.). Praktisch im Gegenzug die Entscheidung die Neustädter Abwehr ist zu kurz, die Flanke von Rechtsaußen kommt ins Zentrum auf den Kopf von Riemekasten, der ins Eck trifft (2:0, 80.). Jetzt gingen die Neustädter Köpfe vollends runter und Nordhausen brachte diese Führung über die Zeit. Weder Josia Walther, der völlig blank am 2. Pfosten den Ball nicht trifft, noch der eingewechselte Andreas Schwee in der Nachspielzeit können am Ende Ergebniskosmetik betreiben.
Fazit: So bleibt die Erkenntnis, dass Fußball ein Ergebnissport ist und man mit schön spielen keine Punkte erzielen kann. Wer kämpft kann gewinnen und das haben sich die Wackeren aus Nordhausen an diesem Sonntag verdient. Am nächsten Wochenende ist erst einmal Pokal angesagt und unsere Blau-Weißen müssen dann zum Kreisoberligavertreter TSV Kerspleben reisen. Und es wieder so ein ungeliebtes Sonntagsspiel.