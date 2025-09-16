Was war da denn los? SV Askania Schipkau mit 15:2 gegen GW Lübben II

SV Alemannia Altdöbern – TSG Lübbenau 63 1:4

Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Schon nach einer Minute brachte Leonard Wenske die TSG Lübbenau in Führung, nur zwei Minuten später legte Ricardo Kindler zum 0:2 nach. Altdöbern kämpfte sich zurück, Franz Seidel verkürzte in der 14. Minute auf 1:2. Doch noch vor der Pause stellte Ricardo Kindler mit seinem zweiten Treffer (43.) den alten Abstand wieder her. In der 58. Minute bot sich den Gastgebern die große Chance, noch einmal zurückzukommen – doch Ron Herrmann scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Mathes Kluge. Stattdessen machte Ricardo Kindler mit seinem dritten Treffer in der 83. Minute alles klar.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Germania 1910 Ruhland 3:0

Früh stellte Stefan Richter die Weichen: Schon in der 2. Minute erzielte er das 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dennis Petzold in der 47. Minute, ehe Florian Vorwerk in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt setzte. Ein souveräner Heimsieg für Lichterfeld.

ESV Lok Falkenberg – FC Sängerstadt Finsterwalde 0:1

In einer zähen und umkämpften Partie fiel die Entscheidung ganz spät. Als schon alles nach einem torlosen Remis aussah, sorgte Stefan Szott in der 90.+3 Minute für den vielumjubelten Siegtreffer der Gäste.

SpVgg Finsterwalde – SV Grün-Weiß Annahütte 3:4

Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer. Tayfun Güles brachte die SpVgg in der 8. Minute in Führung, doch Tobias Baer glich nur sechs Minuten später aus. Nach dem Seitenwechsel traf Magnus Bock zum 2:1 (51.), doch Alexander Krüger schlug in der 76. zurück. Nur eine Minute später brachte Bilal Ibragimov Finsterwalde erneut in Front, ehe Till Richter in der 86. wieder ausglich. Den Schlusspunkt in dieser Achterbahnfahrt setzte Florian Schulz in der 90. Minute zum 3:4-Sieg für Annahütte.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV 1885 Golßen 4:0

Schönwalde spielte sich in einen wahren Rausch: Jonas Breschke eröffnete den Torreigen in der 14. Minute, Leon Guckel legte nur sieben Minuten später nach. Kevin Richter erhöhte in der 27., ehe Tobias Schäfer in der 32. Minute den 4:0-Endstand besorgte.

SV Askania Schipkau – SV Grün-Weiß Lübben II 15:2

Ein unfassbares Torfestival bot Askania Schipkau. Lucas Schlenger eröffnete in der 13. Minute, ehe Pepe Meyer (21.) und Pavel Cermak (24., 26. Handelfmeter, 37.) das Ergebnis schnell hochschraubten. Noch vor der Pause trafen Tom Fischer (42.) und Marvin Kollowa (45.) zum 7:0. Nach dem Wechsel setzte Schipkau den Torreigen fort: Cermak (51., 74., 79.), Meyer (64., 75., 89.), Kollowa (65.) und Constantin Jacob (84.) schraubten das Ergebnis auf 15 Tore. Zwar trafen Justin Schmidt (78.) und Patrick Bindernagel (88.) für Lübben, doch sie konnten das Debakel nicht verhindern.

SV Blau-Weiß Lindenau – SV Eintracht Ortrand 2:1

Vor 244 Zuschauern brachte Etienne Pfeiffer die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Ortrand schlug zurück: Denny Dörschel verwandelte in der 59. Minute einen Handelfmeter zum Ausgleich. Doch Lindenau ließ sich nicht beirren und Nico Buthut sorgte in der 80. Minute für den umjubelten Siegtreffer.