Allgemeines
Was war da denn los? SV Askania Schipkau mit 15:2 gegen GW Lübben II

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Alemannia Altdöbern – TSG Lübbenau 63 1:4
Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Schon nach einer Minute brachte Leonard Wenske die TSG Lübbenau in Führung, nur zwei Minuten später legte Ricardo Kindler zum 0:2 nach. Altdöbern kämpfte sich zurück, Franz Seidel verkürzte in der 14. Minute auf 1:2. Doch noch vor der Pause stellte Ricardo Kindler mit seinem zweiten Treffer (43.) den alten Abstand wieder her. In der 58. Minute bot sich den Gastgebern die große Chance, noch einmal zurückzukommen – doch Ron Herrmann scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Mathes Kluge. Stattdessen machte Ricardo Kindler mit seinem dritten Treffer in der 83. Minute alles klar.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Germania 1910 Ruhland 3:0
Früh stellte Stefan Richter die Weichen: Schon in der 2. Minute erzielte er das 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dennis Petzold in der 47. Minute, ehe Florian Vorwerk in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt setzte. Ein souveräner Heimsieg für Lichterfeld.

ESV Lok Falkenberg – FC Sängerstadt Finsterwalde 0:1
In einer zähen und umkämpften Partie fiel die Entscheidung ganz spät. Als schon alles nach einem torlosen Remis aussah, sorgte Stefan Szott in der 90.+3 Minute für den vielumjubelten Siegtreffer der Gäste.

SpVgg Finsterwalde – SV Grün-Weiß Annahütte 3:4
Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer. Tayfun Güles brachte die SpVgg in der 8. Minute in Führung, doch Tobias Baer glich nur sechs Minuten später aus. Nach dem Seitenwechsel traf Magnus Bock zum 2:1 (51.), doch Alexander Krüger schlug in der 76. zurück. Nur eine Minute später brachte Bilal Ibragimov Finsterwalde erneut in Front, ehe Till Richter in der 86. wieder ausglich. Den Schlusspunkt in dieser Achterbahnfahrt setzte Florian Schulz in der 90. Minute zum 3:4-Sieg für Annahütte.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV 1885 Golßen 4:0
Schönwalde spielte sich in einen wahren Rausch: Jonas Breschke eröffnete den Torreigen in der 14. Minute, Leon Guckel legte nur sieben Minuten später nach. Kevin Richter erhöhte in der 27., ehe Tobias Schäfer in der 32. Minute den 4:0-Endstand besorgte.

SV Askania Schipkau – SV Grün-Weiß Lübben II 15:2
Ein unfassbares Torfestival bot Askania Schipkau. Lucas Schlenger eröffnete in der 13. Minute, ehe Pepe Meyer (21.) und Pavel Cermak (24., 26. Handelfmeter, 37.) das Ergebnis schnell hochschraubten. Noch vor der Pause trafen Tom Fischer (42.) und Marvin Kollowa (45.) zum 7:0. Nach dem Wechsel setzte Schipkau den Torreigen fort: Cermak (51., 74., 79.), Meyer (64., 75., 89.), Kollowa (65.) und Constantin Jacob (84.) schraubten das Ergebnis auf 15 Tore. Zwar trafen Justin Schmidt (78.) und Patrick Bindernagel (88.) für Lübben, doch sie konnten das Debakel nicht verhindern.

SV Blau-Weiß Lindenau – SV Eintracht Ortrand 2:1
Vor 244 Zuschauern brachte Etienne Pfeiffer die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Ortrand schlug zurück: Denny Dörschel verwandelte in der 59. Minute einen Handelfmeter zum Ausgleich. Doch Lindenau ließ sich nicht beirren und Nico Buthut sorgte in der 80. Minute für den umjubelten Siegtreffer.

Dahme/Fläming-Liga

SV Rangsdorf 28 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 0:2
Vor 98 Zuschauern setzte sich die Reserve aus Blankenfelde-Mahlow durch. Michell Steinbuch brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Rangsdorf drückte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit machte Ligabue Moncini mit dem Treffer zum 0:2 (90.+2) alles klar.

Heideseer Sportverein – RSV Waltersdorf 1909 5:2
Ein wahres Offensivspektakel bekamen die Fans geboten. Schon in der 8. Minute traf Mike Gaedicke zum 1:0, Anton Richter erhöhte nach 33 Minuten. Waltersdorf schlug zurück: Martin Pingel (39.) und Christian Semke (45.+2) glichen aus. Nach der Pause übernahm Heidesee wieder die Kontrolle: Gerd Milde (55.), Benjamin Hüttich (63.) und erneut Mike Gaedicke (73.) sorgten für den klaren Heimsieg.

SG Niederlehme 1912 – SV Teupitz/Groß Köris 3:3
Ein packendes Duell endete mit einem leistungsgerechten Remis. Lino Hellige brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, Thomas Penka glich per Foulelfmeter aus (24.). Jonas Frommelt traf kurz vor der Pause zum 1:2 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel glich Max Goeppinger aus (67.), ehe Lars Wandrei in der 88. Minute das 3:2 erzielte. Doch die Gäste kamen zurück: Oskar Kache traf in der Nachspielzeit zum 3:3.

SV Zernsdorf – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 4:0
Eine klare Angelegenheit für Zernsdorf. Paul Oelze eröffnete in der 23. Minute, Tobias Arndt erhöhte nur sieben Minuten später. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Arndt einen Foulelfmeter (52.) und legte in der 69. Minute sein drittes Tor nach.

Ludwigsfelder FC II – SG Großziethen II 7:0
Der LFC II ließ Großziethen keine Chance. Kaloyan Atanasov schnürte einen Viererpack (7., 28., 44., 65.), Felix Landweer traf in der 14. Minute, Niko Thiedemann (71.) und Tom Jacobs (75.) machten den Kantersieg perfekt.

SG Aufbau Halbe – SG Wacker Motzen 1:2
133 Zuschauer sahen eine torreiche erste Halbzeit. Luca Schulz brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung. Nur vier Minuten später fiel der Ausgleich. Doch Michael Velte stellte in der 31. Minute den Siegtreffer für Motzen her.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – Ruhlsdorfer BC 1923 3:1
Marvin Soost war der Mann des Spiels. Mit Treffern in der 31. und per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) stellte er die Weichen. Marvin Voigt verkürzte in der 61. Minute, doch Max Markert sorgte mit dem 3:1 in der 86. für die Entscheidung.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SV Siethen 1977 2:2
Ein packendes Duell, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Steve Neumann traf in der 35. Minute für die Gastgeber, doch Florian Kase glich nur drei Minuten später aus. In der 89. Minute brachte Mario Biedermann die Gäste in Führung, doch Francesco Cutrino rettete den Gastgebern in der Nachspielzeit (90.+1) noch das Remis.

