Was wäre, wenn…? Drei Szenarien für Bezirksliga Rheinhessen

Rheinhessen. Die Bezirksliga Rheinhessen ist in der Winterpause – die Gelegenheit, aus einer neuen Perspektive auf das bisherige Halbjahr zu blicken. Was wäre, wenn der Tabellenführer SKC Barbaros Mainz ohne seinen Topstürmer Haris Beslic angetreten wäre? Oder eines der schlechtesten Auswärtsteams nur zu Hause gespielt hätte? Wir haben drei Szenarien errechnet, die zeigen, wie das erste Halbjahr in einem Paralleluniversum verlaufen wäre.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
An Haris Beslic führte kein Weg vorbei in diesem Halbjahr. In 16 Spielen stand der im Sommer aus der Verbandsliga gekommene Angreifer für Barbaros auf dem Platz, dabei gelangen ihm 23 Treffer. Damit ist er der erfolgreichste Torschütze seines Teams und der gesamten Liga.
„Unsere ganze Offensive hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht“, sagt Trainer Amin Ouachchen. Beslic selbst betont: „Natürlich hilft die Qualität, die ich mitgebracht habe. Aber es ist das gesamte Team.“ Damit hat er rechnerisch recht. Ohne Beslics Treffer stünde Barbaros bei 42 statt 46 Punkten und wäre ebenfalls Spitzenreiter.
Der VfR Nierstein überwintert über der Abstiegszone, mit nur einem Punkt Vorsprung auf die TSG Bretzenheim II. Auswärts gehört Nierstein zu den schlechtesten Teams der Liga, zu Hause sieht das anders aus: vier Siege aus sechs Spielen, im Schnitt rund 2,2 Zähler pro Partie. Nur Barbaros (2,8) und der FSV Nieder-Olm (2,2) können diesen Topwert überbieten oder Schritt halten. Hätte Nierstein alle 18 bisherigen Spiele zu Hause bestritten, käme die Mannschaft mit diesem Schnitt auf 40 Punkte – und stünde auf dem Aufstiegsrelegationsrang.
Das lässt sich leicht erklären, sagt Trainer Nico Augustin. „Es ist auch eine Kopfsache. Natürlich hat jeder seinen Platz, seine Kabine, seine Abläufe, die leichter zu handhaben sind“, führt er aus. „Auswärts muss man sich erst an Platzverhältnisse gewöhnen, das fällt einem zu Hause leichter.“ Dabei ist der eigene Platz während der Runde wegen kaputten Granulats gesperrt worden, bis das Problem im Winter behoben wurde. Zum Training wich man teils nach Oppenheim aus, auch Spiele wurden verlegt.
Zwölf Partien stehen noch aus, davon zehn zu Hause. Was das für die Restrunde bedeutet? „Wir müssen weiter gut arbeiten, und wenn wir das machen, dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir noch einige Heimsiege einfahren werden“, sagt Augustin. Ein Selbstläufer sei das nicht.
TuS Wörrstadt hat einen Lauf. In den fünf Liga-Spielen vor der Winterpause verbuchte die Elf von Trainer Rene Novo vier Siege. Wären die Wörrstädter seit Saisonbeginn in dieser Form aufgelaufen, stünden sie nun bei 43 Punkten – und wären erster Barbaros-Verfolger. Dabei hatte man nach zwölf Spielen noch den vorletzten Platz belegt.
Der Vorsitzende Lukas Freitag erklärt den Lauf so: „Wir wussten, es sind die letzten Spiele vor der Winterpause, davon einige Heimspiele. Wir mussten zu Hause punkten und wollten zum Winter unten rausrücken.“ Besonders Kapitän Torben Seib und Angreifer Julian Jung gingen als Leitfiguren voran, der Umschwung selbst sei aber eine Teamleistung gewesen, wie Freitag betont. „Wir haben gemerkt, wir sind so richtig in der Liga angekommen.“ Und nun? „Wir werden sehr motiviert in die Vorbereitung gehen“, verspricht der Vorsitzende. Das Ziel: ein einstelliger Tabellenplatz.