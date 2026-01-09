Was wäre, wenn…? Drei Szenarien für Bezirksliga Rheinhessen

Rheinhessen. Die Bezirksliga Rheinhessen ist in der Winterpause – die Gelegenheit, aus einer neuen Perspektive auf das bisherige Halbjahr zu blicken. Was wäre, wenn der Tabellenführer SKC Barbaros Mainz ohne seinen Topstürmer Haris Beslic angetreten wäre? Oder eines der schlechtesten Auswärtsteams nur zu Hause gespielt hätte? Wir haben drei Szenarien errechnet, die zeigen, wie das erste Halbjahr in einem Paralleluniversum verlaufen wäre.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

An Haris Beslic führte kein Weg vorbei in diesem Halbjahr. In 16 Spielen stand der im Sommer aus der Verbandsliga gekommene Angreifer für Barbaros auf dem Platz, dabei gelangen ihm 23 Treffer. Damit ist er der erfolgreichste Torschütze seines Teams und der gesamten Liga.