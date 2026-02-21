Was vor dem Neusser Oberliga-Derby wichtig ist

Jüchen und Holzheim treffen im Derby aufeinander – Foto: Sascha Köppen

Es ist noch gar nicht so lange her, da war es allenfalls ein süßer Traum, dass gleich zwei Mannschaften aus dem Kreis Grevenbroich/Neuss in der Oberliga kicken. Seit dem gleichzeitigen Aufstieg des VfL Jüchen/Garzweiler und der Holzheimer SG im zurückliegenden Sommer ist das allerdings Wirklichkeit, was gleichzeitig bedeutet, dass es erstmals seit der Saison 2014/2015 (damals SC Kapellen und VdS Nievenheim) wieder ein Kreisderby auf Fünftliga-Niveau gibt. Nach dem rassigen, aber torlosen Unentschieden in Neuss steht am Samstag (18.30 Uhr) das Rückspiel in Jüchen. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen.

Was ist der Grund für die ungewöhnliche Anstoßzeit? Die Jüchener versprechen sich davon, mit dem Derby nach der Fußball-Bundesliga mehr Zuschauer als unter anderen Umständen auf ihre Anlage an der Stadionstraße zu locken. „500 bis 600 Zuschauer wären top und die hätte dieses Spiel auch verdient. Da wird noch ehrlicher Fußball geboten“, sagt VfL-Coach Daniel Klinger. Zusätzliche Attraktivität erhoffen sich die Jüchener von der Flutlichtatmosphäre, danach ist an einem Samstag noch ausgiebig Zeit, bei einem Bier und einer Currywurst zu fachsimpeln.

Wie haben die Derbygegner die Karnevalspause überbrückt? Um im Rhythmus zu bleiben, wollten die Jüchener eigentlich am vergangenen Samstag ein Testspiel gegen den SC Kapellen bestreiten, mussten die Partie aber wegen etlicher Ausfälle kurzfristig absagen. So kamen Trainer und Spieler erst wieder am Dienstag zusammen, wobei Coach Daniel Klinger trotz Karneval mit dem Zustand seiner Schützlinge zufrieden war. „Alle hatten als Aufgabe mitbekommen, einen Trainingslauf über neun Kilometer zu absolvieren. Das haben sie gemacht. Und die Einheit am Dienstag ist auch gut gelaufen“, so Daniel Klinger.

Wie ist die Ausgangslage für beide Teams vor dem Derby? Nachdem den Holzheimern in der zweiten Hälfte der Hinrunde etwas die Luft ausgegangen war, überwinterten sie auf einem Abstiegsplatz. Den haben sie allerdings durch den wichtigen Auswärtssieg zum Rückrundenauftakt gegen Kleve verlassen. Daran hat auch die unglückliche Niederlage in Meerbusch vor Karneval nichts geändert. Die Jüchener haben sich in der Hinrunde im gesicherten Mittelfeld etabliert und konnten auch im neuen Jahr schon wieder vier Punkte aus zwei Spielen holen. Dass dennoch zwischen Jüchen auf Platz sieben (29 Punkte) und Holzheim auf Platz 15 (22 Punkte) nur sieben Zähler Abstand liegen, ist ein klares Indiz für die große Ausgeglichenheit der Liga in dieser Saison.

Kollege Jesco Neumann hatte seine Spieler am Mittwoch der Vorwoche letztmals beisammen, am Aschermittwoch begann die gezielte Vorbereitung auf das Derby. „Ich glaube nicht, dass meine Jungs viel in Sachen Karneval unterwegs waren. Ich habe jedenfalls nichts davon gehört, dass jemand nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist“, erklärt Neumann.

Wie lief das Hinspiel? Da legten die Holzheimer eine furiose erste Hälfte auf ihren Kunstrasen, verpassten es aber, sich dafür zu belohnen. Nach der Pause steigerten sich die Jüchener zwar und gestalteten die Partie ausgeglichener, doch VfL-Coach Daniel Klinger gestand hinterher, dass das 0:0 ein glücklicher Punktgewinn war.

Wie wollen die beiden Derby-Kontrahenten das Rückspiel angehen? „Wir wollen von Anfang an aufs Gaspedal treten, das ist unsere Mentalität. Mal schauen, wie weit wir damit kommen“, erklärt Daniel Klinger, der allerdings weiß, dass auch die Platzverhältnisse eine Rolle spielen könnten. Die Jüchener wollen nämlich alles daransetzen, auf ihren heiß geliebten Naturrasen zu gehen. Und der dürfte nach den angesagten ergiebigen Regenfällen tief und mit fortschreitendem Spielverlauf entsprechend holprig sein.

Auch wenn die Holzheimer SG daheim ausschließlich auf Kunstrasen trainiert und spielt, ist ihr vor dem Ausflug aufs natürliche Geläuf nicht bange. „Wir wissen, was uns erwartet und freuen uns seit letzter Woche darauf. Das sind immer besondere Spiele in Jüchen, gerade wenn auch die Zuschauer so nah dran sind“, erklärt HSG-Coach Jesco Neumann, für den die Marschroute auf der Hand liegt: „Wir werden wahrscheinlich die abwartende Rolle einnehmen und versuchen, den Gegner von unserem Tor wegzuhalten, aber auch Nadelstiche zu setzen.“

Wie schätzen die Trainer den jeweiligen Lokalrivalen ein? Daniel Klinger hat nicht nur wegen des Hinspiels großen Respekt vor dem Holzheimern. Zumal die Jüchener seit ihrer Landesliga-Rückkehr 2023 noch nie gegen die HSG gewinnen konnten, besonders weh tat die 3:4-Heimniederlage im Oktober 2023. „Auch wenn die Holzheimer im Laufe der Saison Probleme hatten, sind sie voll konkurrenzfähig, stehen über dem Strich und sind damit voll im Rennen um den Klassenerhalt“, sagt Klinger. Ihm ist klar, dass die HSG alles daransetzen wird, die seit Frühjahr 2024 anhaltende Heimserie seiner Mannschaft zu knacken.

„Natürlich nimmt sich jeder vor, die Serie zu brechen. Und irgendwann wird es auch passieren. Das ist ein Ansporn, aber mindestens ein Punkt sollte es schon werden“, meint Kollege Jesco Neumann. Für ihn ist Jüchen kein gewöhnlicher Aufsteiger. „Der Kader ist sehr clever und sinnvoll zusammengestellt worden. Er gehört in der Liga oben hin.“

Wie sieht es personell vor dem Derby aus? Gleich drei wichtige Akteure fehlen dem VfL gesperrt. Tim Hintzen sitzt die zehnte Gelbe Karte ab, Jochen Schumacher die fünfte. Zudem fehlt der Japaner Yuta Inoue wegen seiner Roten Karte aus der Partie gegen Homberg. Immerhin hatte ein Jüchener Protest Erfolg, der die Sperre auf ein Spiel reduzierte. Wohl auch nicht zur Verfügung steht Dragan Kalkan, der an einer Knieverletzung laboriert.

Nicht neu ist, dass die HSG auf ihren Torjäger Oguz Ayan verzichten muss, der sich beim Hallenfußball schwer verletzte. Für ihn übernahm zuletzt der lange Paul Wolf die Rolle des Zielspielers vorne. Fehlen werden der HSG im Derby zudem Jonas Theuerzeit mit der zehnten Gelben Karte sowie Niklas Harth, der beruflich verhindert ist.

Was ist für die Zuschauer wichtig? Weil deutlich mehr Zuschauer erwartet werden als normal, könnten die Parkplätze direkt vor der VfL-Anlage an der Stadionstraße schnell besetzt sein. Der große Parkplatz des benachbarten Schulzentrums an der Konrad-Duden-Allee bietet aber genug Ausweichmöglichkeiten. Für das Derby verlangt der VfL keinen Topspielzuschlag. Der Eintritt kostet wie immer acht Euro und fünf ermäßigt.