Was Viktoria Goch jetzt bei Rhenania Bottrop erwartet

Schwächen im Abschluss? Von wegen. Die viel kritisierte Offensivabteilung des Landesligisten Viktoria Goch hat mit dem jüngsten 6:1-Erfolg gegen die DJK SF Katernberg eindrucksvoll zurückgeschlagen – und damit sämtliche Zweifel am Angriffsspiel verstummen lassen. Der klare Sieg kam nicht nur zur rechten Zeit, sondern setzte nach wochenlanger Durststrecke ein deutliches Ausrufezeichen. Seit Anfang November hatte das Team von Trainer Kevin Wolze vergeblich auf einen Sieg gewartet. Nun stellt sich die Frage: War dieser Kantersieg die Initialzündung für einen starken Saisonendspurt? Auf den ersten Blick spricht vieles dafür. Doch der Schein trügt.
Von Beginn an ließ Viktoria Goch im heimischen Hubert-Houben-Stadion keinerlei Zweifel aufkommen, wer das Spiel bestimmen würde. Besonders Levon Kürkciyan erwischte einen Sahnetag: Mit drei Treffern avancierte er zum Mann des Spiels und steht nun bereits bei zehn Saisontoren. Doch auch seine Mitspieler überzeugten mit enormem Laufpensum, hoher Intensität und konsequenter Zweikampfführung. Die Gäste aus Essen fanden kaum Räume – ein noch höherer Sieg wäre möglich gewesen.
Trainer Kevin Wolze zeigte sich entsprechend begeistert: „Das war ein sehr gelungener Auftritt, bei dem alles gepasst hat. Es hat einfach nur Spaß gemacht, meiner Mannschaft zuzusehen.“
Am Sonntag ab 13 Uhr soll der zweite Sieg in Folge her. Auf dem Papier scheint die Aufgabe klar: Der SV Rhenania Bottrop, ebenfalls Aufsteiger aus der Bezirksliga, steckt tief im Tabellenkeller fest und belegt Rang 17. Die Bottroper kommen in der Landesliga überhaupt nicht zurecht.
Doch Wolze warnt eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Von den schlechten Ergebnissen lassen wir uns nicht blenden. Wir müssen aufpassen und konzentriert zu Werke gehen. Die Bottroper können uns wehtun, doch wir dürfen es erst gar nicht zulassen.“
Die Statistik spricht dennoch eine klare Sprache. Gegen die DJK Blau-Weiß Mintard setzte es für Bottrop vor rund zwei Wochen die 20. Saisonniederlage (1:2). In den vergangenen 16 Spielen holte der SV Rhenania Bottrop keinen einzigen Punkt, und mit lediglich vier Zählern insgesamt ist der Abstieg kaum noch zu verhindern.
Somit geht Viktoria Goch als klarer Favorit in die Begegnung. Personell sieht es ebenfalls gut aus: Bis auf die Langzeitverletzten Gabriel Preuß und Ben Pauls kann Kevin Wolze auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.