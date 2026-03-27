Was Viktoria Goch jetzt bei Rhenania Bottrop erwartet Viktoria Goch hat sich nach einer langen Durststrecke in der Landesliga zurückgemeldet – doch der nächste Gegner, Rhenania Bottrop, könnte trotz klarer Tabellenlage zur echten Gefahr werden. Warum Trainer Kevin Wolze warnt und welche Dynamik jetzt über den Saisonendspurt entscheidet. von RP / Hans Sterbenk · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Viktoria Goch trifft auf den SV Rhenania Bottrop – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Schwächen im Abschluss? Von wegen. Die viel kritisierte Offensivabteilung des Landesligisten Viktoria Goch hat mit dem jüngsten 6:1-Erfolg gegen die DJK SF Katernberg eindrucksvoll zurückgeschlagen – und damit sämtliche Zweifel am Angriffsspiel verstummen lassen. Der klare Sieg kam nicht nur zur rechten Zeit, sondern setzte nach wochenlanger Durststrecke ein deutliches Ausrufezeichen. Seit Anfang November hatte das Team von Trainer Kevin Wolze vergeblich auf einen Sieg gewartet. Nun stellt sich die Frage: War dieser Kantersieg die Initialzündung für einen starken Saisonendspurt? Auf den ersten Blick spricht vieles dafür. Doch der Schein trügt.

Kantersieg gegen Katernberg: Viktoria Goch zeigt Offensivpower Von Beginn an ließ Viktoria Goch im heimischen Hubert-Houben-Stadion keinerlei Zweifel aufkommen, wer das Spiel bestimmen würde. Besonders Levon Kürkciyan erwischte einen Sahnetag: Mit drei Treffern avancierte er zum Mann des Spiels und steht nun bereits bei zehn Saisontoren. Doch auch seine Mitspieler überzeugten mit enormem Laufpensum, hoher Intensität und konsequenter Zweikampfführung. Die Gäste aus Essen fanden kaum Räume – ein noch höherer Sieg wäre möglich gewesen. Trainer Kevin Wolze zeigte sich entsprechend begeistert: „Das war ein sehr gelungener Auftritt, bei dem alles gepasst hat. Es hat einfach nur Spaß gemacht, meiner Mannschaft zuzusehen.“

Abstiegskandidat Bottrop als Prüfstein: Warum Kevin Wolze trotzdem warnt Am Sonntag ab 13 Uhr soll der zweite Sieg in Folge her. Auf dem Papier scheint die Aufgabe klar: Der SV Rhenania Bottrop, ebenfalls Aufsteiger aus der Bezirksliga, steckt tief im Tabellenkeller fest und belegt Rang 17. Die Bottroper kommen in der Landesliga überhaupt nicht zurecht. Doch Wolze warnt eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Von den schlechten Ergebnissen lassen wir uns nicht blenden. Wir müssen aufpassen und konzentriert zu Werke gehen. Die Bottroper können uns wehtun, doch wir dürfen es erst gar nicht zulassen.“