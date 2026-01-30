 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Was Viktoria Goch in der Rückrunde unbedingt besser machen muss

Der Neuling hat in der Fußball-Landesliga die Erwartungen in der Hinrunde klar übertroffen, auch wenn es zuletzt in der Tabelle etwas nach unten auf Platz acht ging. Vor allem in einem Punkt ist eine klare Steigerung Pflicht.

von Joachim Schwenk · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Viktoria Goch kann Teil eins der Saison durchaus als Erfolg bezeichnen. Der Neuling hat seine eigenen Erwartungen klar übertroffen.
Viktoria Goch kann Teil eins der Saison durchaus als Erfolg bezeichnen. Der Neuling hat seine eigenen Erwartungen klar übertroffen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
Hamborn 07
Vikt. Goch

Kevin Wolze hat ein klares Ziel. Der 35-Jährige, der als Spieler 190 Partien für den MSV Duisburg und den VfL Osnabrück in der Zweiten Bundesliga bestritten hat will irgendwann auch als Trainer im bezahlten Fußball arbeiten. Für die dazu benötigte Trainerlizenz wird er in naher Zukunft die Schulbank drücken. Praktische Erfahrungen sammelt er seit dieser Saison als Coach des Landesliga-Aufsteigers Viktoria Goch und hat dabei durchaus Eindruck hinterlassen.

Heute, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
20:00live