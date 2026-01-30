Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Was Viktoria Goch in der Rückrunde unbedingt besser machen muss
Der Neuling hat in der Fußball-Landesliga die Erwartungen in der Hinrunde klar übertroffen, auch wenn es zuletzt in der Tabelle etwas nach unten auf Platz acht ging. Vor allem in einem Punkt ist eine klare Steigerung Pflicht.
von Joachim Schwenk · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Viktoria Goch kann Teil eins der Saison durchaus als Erfolg bezeichnen. Der Neuling hat seine eigenen Erwartungen klar übertroffen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services
Kevin Wolze hat ein klares Ziel. Der 35-Jährige, der als Spieler 190 Partien für den MSV Duisburg und den VfL Osnabrück in der Zweiten Bundesliga bestritten hat will irgendwann auch als Trainer im bezahlten Fußball arbeiten. Für die dazu benötigte Trainerlizenz wird er in naher Zukunft die Schulbank drücken. Praktische Erfahrungen sammelt er seit dieser Saison als Coach des Landesliga-Aufsteigers Viktoria Goch und hat dabei durchaus Eindruck hinterlassen.