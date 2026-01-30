Was Viktoria Goch in der Rückrunde unbedingt besser machen muss

Kevin Wolze wird bei der Viktoria jedenfalls als „Königstransfer“ und „Glücksfall“ angesehen, weil er das Team eine Klasse höher richtig gut in die Spur gesetzt hat. Der Neuling hat in der Hinrunde die Erwartungen klar übertroffen, auch wenn er nach einer Serie von drei Niederlagen zum Abschluss der Hinrunde sowie dem Rückzug des GSV Moers, den er Ende November mit 4:0 bezwungen hatte, in der Tabelle auf Rang acht zurückgefallen ist. Zweifel daran, dass das eigentliche Ziel Klassenerhalt erreicht wird, bestehen schon lange nicht mehr.

Kevin Wolze hat die Mannschaft, die in der Saison zuvor in der Bezirksliga eine Klasse für sich war, fußballerisch weiterentwickelt. Er lässt sie offensiver mit nur einem Sechser agieren, ohne dass dadurch die Abwehrarbeit vernachlässigt wird. Die Viktoria stellt mit nur 19 Gegentoren in 16 Spielen die zweitbeste Defensive der Klasse, was ein Grund dafür war, dass sie einen Spieltag sogar an der Tabellenspitze stand.

Das 0:3 im Test gegen BW Dingden muss eine Warnung sein