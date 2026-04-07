 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Was Vereine bei der Kunstrasensanierung beachten müssen

Teaser KUNSTRASEN: +++ Kunstrasensanierung: DFB-Clubberater Mario Bröder kennt Förderprogramme, aber auch Fallstricke. Was Vereine beachten, in die Wege leiten oder auf gar keinen Fall tun sollten +++

von Redaktion · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser
Auch auf neuem Kunstrasen kann ein Angriff einmal hängen bleiben. Szene aus einem Kreispokalfinale der D-Junioren. Noch fallenreicher als der Weg von Strafraum zu Strafraum ist allerdings der Weg von der ersten Planung einer Kunstrasensanierung bis zur Inbetriebnahme des neuen Geläufs. (Archivfoto) © Sven Jessen
Auch auf neuem Kunstrasen kann ein Angriff einmal hängen bleiben. Szene aus einem Kreispokalfinale der D-Junioren. Noch fallenreicher als der Weg von Strafraum zu Strafraum ist allerdings der Weg von der ersten Planung einer Kunstrasensanierung bis zur Inbetriebnahme des neuen Geläufs. (Archivfoto) © Sven Jessen

Dillenburg. In den mittelhessischen Fußballkreisen beschäftigen sich zurzeit einige Vereine mit dem Thema Kunstrasenplatzbau oder Kunstrasenplatzsanierung. In vielen Fällen ziehen die Vereinsvorstände einen der zehn DFB-Clubberater hinzu, die es für den Hessischen Fußball-Verband (HFV) gibt. Mario Bröder, zuständig für die Fußballkreise Dillenburg, Gießen und Friedberg, weiß, was Vereine beachten, in die Wege leiten oder auf keinen Fall tun sollten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.