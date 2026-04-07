Was Vereine bei der Kunstrasensanierung beachten müssen Teaser KUNSTRASEN: +++ Kunstrasensanierung: DFB-Clubberater Mario Bröder kennt Förderprogramme, aber auch Fallstricke. Was Vereine beachten, in die Wege leiten oder auf gar keinen Fall tun sollten +++ von Redaktion · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser

Auch auf neuem Kunstrasen kann ein Angriff einmal hängen bleiben. Szene aus einem Kreispokalfinale der D-Junioren. Noch fallenreicher als der Weg von Strafraum zu Strafraum ist allerdings der Weg von der ersten Planung einer Kunstrasensanierung bis zur Inbetriebnahme des neuen Geläufs. (Archivfoto) © Sven Jessen

Dillenburg. In den mittelhessischen Fußballkreisen beschäftigen sich zurzeit einige Vereine mit dem Thema Kunstrasenplatzbau oder Kunstrasenplatzsanierung. In vielen Fällen ziehen die Vereinsvorstände einen der zehn DFB-Clubberater hinzu, die es für den Hessischen Fußball-Verband (HFV) gibt. Mario Bröder, zuständig für die Fußballkreise Dillenburg, Gießen und Friedberg, weiß, was Vereine beachten, in die Wege leiten oder auf keinen Fall tun sollten.