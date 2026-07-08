"Was uns gefehlt hat, war die Konstanz" FuPa-Teamcheck: FC Wangen will in der Landesliga, Staffel 4, den nächsten Schritt machen. von Matthias Kloos · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Safet Hyseni – Foto: FC Wangen

Im FuPa-Teamcheck spricht Safet Hyseni, Trainer des FC Wangen in der Landesliga, Staffel 4, über eine Saison mit Rückschlägen, eine junge Mannschaft im Reifeprozess, fehlende Konstanz, die Arbeit an der Defensive und den Anspruch, sich in der kommenden Spielzeit tabellarisch zu verbessern.

„Die Saison war von einigen Rückschlägen geprägt, auf die wir aber immer wieder die richtige Reaktion gezeigt und uns zurückgekämpft haben“, sagt Safet Hyseni gegenüber FuPa. „Nach dem großen Umbruch im Sommer, bei dem wir viele Schlüsselspieler ersetzen mussten, war die Entwicklung der Mannschaft insgesamt in Ordnung. Was uns gefehlt hat, war die Konstanz – unsere Leistungen schwankten zu oft zwischen Höhen und Tiefen. Das ist aufgrund unserer jungen Altersstruktur teilweise nachvollziehbar, dennoch sind wir im Laufe der Saison gereift. Verbessern müssen wir vor allem unsere Defensivarbeit, denn wir haben insgesamt zu viele Gegentore kassiert.“ Vorbereitung mit täglicher Arbeit



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für Safet Hyseni die kontinuierliche Arbeit im Mittelpunkt. „Der Fokus in der Vorbereitung liegt klar auf der täglichen Arbeit. Mit dem Unterberger-Cup wartet aber ein interessantes Turnier, bei dem wir uns mit starken Gegnern im Allgäu-Stadion messen und die Trainingsinhalte umsetzen können.“

Das Ganze vor dem Einzelnen



Einen einzelnen Spieler möchte Safet Hyseni nicht hervorheben. Für ihn zählt die Entwicklung des Kollektivs. „Es wäre nicht fair, einen einzelnen Spieler hervorzuheben. Jeder bringt seine eigenen Stärken mit und hat sich im Laufe der Saison weiterentwickelt. Entscheidend ist, dass sich die Mannschaft als Ganzes positiv entwickelt hat. Genau darauf wollen wir aufbauen und in der kommenden Saison gemeinsam den nächsten Schritt machen.“ Weiterentwicklung als Ziel



Für die neue Saison formuliert der Trainer kein starres Tabellenziel, sondern einen Entwicklungsauftrag. „Unser klares Ziel ist die Weiterentwicklung der Mannschaft. Wenn es uns gelingt, in den entscheidenden Bereichen den nächsten Schritt zu machen, wird sich das auch in der Tabelle widerspiegeln. Wir wollen die vergangene Saison bestätigen und uns tabellarisch verbessern.“