Im FuPa-Teamcheck spricht Safet Hyseni, Trainer des FC Wangen in der Landesliga, Staffel 4, über eine Saison mit Rückschlägen, eine junge Mannschaft im Reifeprozess, fehlende Konstanz, die Arbeit an der Defensive und den Anspruch, sich in der kommenden Spielzeit tabellarisch zu verbessern.
„Die Saison war von einigen Rückschlägen geprägt, auf die wir aber immer wieder die richtige Reaktion gezeigt und uns zurückgekämpft haben“, sagt Safet Hyseni gegenüber FuPa. „Nach dem großen Umbruch im Sommer, bei dem wir viele Schlüsselspieler ersetzen mussten, war die Entwicklung der Mannschaft insgesamt in Ordnung. Was uns gefehlt hat, war die Konstanz – unsere Leistungen schwankten zu oft zwischen Höhen und Tiefen. Das ist aufgrund unserer jungen Altersstruktur teilweise nachvollziehbar, dennoch sind wir im Laufe der Saison gereift. Verbessern müssen wir vor allem unsere Defensivarbeit, denn wir haben insgesamt zu viele Gegentore kassiert.“
Vorbereitung mit täglicher Arbeit
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für Safet Hyseni die kontinuierliche Arbeit im Mittelpunkt. „Der Fokus in der Vorbereitung liegt klar auf der täglichen Arbeit. Mit dem Unterberger-Cup wartet aber ein interessantes Turnier, bei dem wir uns mit starken Gegnern im Allgäu-Stadion messen und die Trainingsinhalte umsetzen können.“
Das Ganze vor dem Einzelnen
Einen einzelnen Spieler möchte Safet Hyseni nicht hervorheben. Für ihn zählt die Entwicklung des Kollektivs. „Es wäre nicht fair, einen einzelnen Spieler hervorzuheben. Jeder bringt seine eigenen Stärken mit und hat sich im Laufe der Saison weiterentwickelt. Entscheidend ist, dass sich die Mannschaft als Ganzes positiv entwickelt hat. Genau darauf wollen wir aufbauen und in der kommenden Saison gemeinsam den nächsten Schritt machen.“
Weiterentwicklung als Ziel
Für die neue Saison formuliert der Trainer kein starres Tabellenziel, sondern einen Entwicklungsauftrag. „Unser klares Ziel ist die Weiterentwicklung der Mannschaft. Wenn es uns gelingt, in den entscheidenden Bereichen den nächsten Schritt zu machen, wird sich das auch in der Tabelle widerspiegeln. Wir wollen die vergangene Saison bestätigen und uns tabellarisch verbessern.“
Ausgeglichene Liga erwartet
Auch bei der Einschätzung der Meisterschaftsfavoriten bleibt Safet Hyseni vorsichtig. Die Liga habe bereits gezeigt, wie eng es zugehen kann. „Die Liga war bereits in der vergangenen Saison sehr ausgeglichen, und ich erwarte, dass das auch 2026/2027 so sein wird. Ich rechne damit, dass sich wieder ein ähnlicher Kreis an Mannschaften um die oberen Plätze duellieren wird. Auch Ehingen-Süd zählt für mich aufgrund seiner Qualität zum erweiterten Favoritenkreis.“
Erfahrung für die Offensive
Personell gibt es beim FC Wangen Veränderungen. Als Zugang nennt der Verein Alexander Hartl vom TSV Heimenkirch. Mit ihm konnte der FC Wangen einen erfahrenen Offensivspieler gewinnen. Außerdem rücken mehrere vielversprechende Spieler aus der A-Jugend in den aktiven Bereich auf.
Zwei Rückkehrer nach Leutkirch
Auf der Abgangsseite stehen Nikica Vojnovic und Luca Schneider. Beide kehren zum FC Leutkirch zurück.
Mehr Spielfluss, einfache Regeln
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Safet Hyseni einen Ansatz positiv, mahnt aber zur praktischen Umsetzbarkeit im Amateurfußball. „Die strengere Ahndung von Zeitspiel gefällt mir, weil sie das Spiel flüssiger macht. Im Amateurfußball sollten die Regeln aber einfach und praxisnah bleiben.“