Was tun gegen den Mitgliederschwund im südbadischen Fußball?

Der Bezirksvorsitzende Arno Heger (von links) ehrt beim Bezirkstag in Münstertal Vertreter des FC Freiburg-St. Georgen, der Spvgg. Ehrenkirchen, des SV Kirchzarten und des FC Bad Krozingen für das Erreichen des Platin-Levels beim DFB-Punktespiel. – Foto: Matthias Kaufhold

Dem Fußball in Deutschland ging es schon mal besser. Diese Erkenntnis ist nicht neu und längst kein Ausfluss aus dem wieder mal enttäuschenden Abschneiden der Nationalmannschaft bei der laufenden Weltmeisterschaft. Die mit Abstand populärste Sportart hierzulande beschäftigen Probleme, die bis in die Verästelungen der untersten Spielklassen reichen. Mag sein, dass sich viele Verantwortliche in Südbaden aktuell im Glanze der jüngsten Erfolge des Bundesligisten SC Freiburg sonnen. Mag sein, dass Gewalt und Aggressionen auf dem Fußballplatz hier noch nicht jene Dimensionen wie in vielen städtisch geprägten Regionen des Landes erreicht haben. Doch auch im Südbadischen Fußball-Verband (SBFV) und in seinem Kernbezirk Freiburg bröckelt es an der Basis. Das wurde auf dem Bezirkstag deutlich, den der TuS Obermünstertal in der Belchenhalle Münstertal ausrichtete. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.