Was Spillmann Ratingen 04/19 geben kann

Phil Spillmann steht 04/19 wieder zur Verfügung. – Foto: Ratingen 04/19

Über Karneval hatte Peter Radojewski seinem Team von Samstag bis Montag freigegeben, in dieser Woche bat der Cheftrainer von Oberligist Ratingen 04/19 dafür drei Mal zum Training vor der Heimpartie gegen die SSVg Velbert am Freitag ab 19.30 Uhr. „Das war ein Kompromiss, um auch allen möglichen Karnevals-Freaks gerecht zu werden“, sagt der Coach und erklärt: „Dem einen oder anderen hat die kleine Pause auch gut getan, damit Schmerzen in den Adduktoren, im Fuß oder im Knie abklingen.“

Über Kreyer schwebt noch ein Fragezeichen Und so sind bis auf Connor Klossek, der nach seinem Muskelfaserriss nun in der Physiotherapiepraxis Heitbrink arbeitet, für das Prestige-Duell mit der SSVg, die am Freitagabend mit einem Sieg in Ratingen wieder die Tabellenspitze übernehmen kann und direkt wieder in die Regionalliga aufsteigen will, fast alle Mann an Bord bei 04/19.

Einzig bei Sven Kreyer herrscht nach wie vor Ungewissheit: Der Stürmer hat bislang nur leicht im Trainingsbetrieb mitwirken können, am Mittwoch teilte er dabei mit, er könne mit rechts nicht wie gewohnt schießen. Radojewski erklärt: „Bei ihm sind es die Adduktoren, die Hüfte – und sicherlich auch ein Teil Kopf, der vielleicht nach jeder Kleinigkeit signalisiert: Da ist was. Man merkt, dass er vorsichtig ist und in seinen Körper hineinhört. Für ihn ist gegen Velbert definitiv kein Einsatz möglich. Man sagt immer: Die gleiche Zeit, die man ausgefallen ist, braucht man auch, um wieder auf das normale Level zu kommen. Wir hatten gehofft, dass er in der Winter-Vorbereitung mitwirken kann, aber das war leider nicht so. Das ist sehr schade und für niemanden schön: Nicht für den Trainer, nicht für den Spieler und nicht für den Verein.“ "So ein bisschen wie Atletico Madrid"