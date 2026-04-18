"Was soll ich mir da ausrechnen" - SCO trifft auf Sonthofen

Valentin Hüber vom SC Oberweikertshofen. – Foto: Dieter Metzler

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Tabellenzweite 1. FC Sonthofen im Waldstadion gastiert, wäre ein Heimsieg deshalb schon eine kleine Sensation. Schließlich kämpft Sonthofen selbst darum, den Aufstiegs-Relegationsplatz gegen die Verfolger aus Pfaffenhofen und Durach zu behaupten.

Die Luft für den SC Oberweikertshofen wird in der Landesliga immer dünner. Trotz drei eigener Treffer reichte es zuletzt in Illertissen nicht zu einem Punktgewinn. Sieben Spiele bleiben dem Tabellenletzten noch, um zumindest einen der beiden Relegationsplätze zu erreichen. Die sind mit acht beziehungsweise neun Punkten Rückstand allerdings schon ein gutes Stück entfernt.

Wechsel im SCO-Kasten

Den Kopf in den Sand stecken will man beim SCO trotzdem noch nicht. „Spieler und Trainerstab geben noch lange nicht auf“, sagt Trainer Paolo Maiolo. Er hofft, dass sich die zuletzt angespannte Personallage zumindest etwas bessert. Im Tor wird diesmal Marco Dzwonik stehen, der Elias Reinert nach Maiolos Einschätzung gut vertreten kann.

Seinen Humor hat der SCO-Coach trotz der scheinbar aussichtslosen Lage nicht verloren. „Wenn die beste Rückrunden-Mannschaft auf die schlechteste Rückrunden-Mannschaft trifft, was soll ich mir da ausrechnen“, sagt er. Ruft sein Team aber noch einmal die Leistung aus Illertissen ab, hält Maiolo eine Überraschung nicht für ausgeschlossen. „Mit einem Punkt wäre ich schon sehr zufrieden.“ Die Zeit für Zählbares drängt. (Dieter Metzler)