„Was soll dieser Schwachsinn?“, fragt Berghausens Trainer Der SSV Berghausen befindet sich am letzten Spieltag der Bezirksliga in einem Dreikampf um den Klassenerhalt. Es ist aber alles noch viel komplizierter. Trainer Ralf Dietrich geizt nicht mit Äußerungen zu diesem Modus. von RP / Tobias Brücker · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Berghausen bangt um den Klassenerhalt – Foto: wilhelm gundlach

In der Bezirksliga fallen am letzten Spieltag noch zahlreiche Entscheidungen. Sowohl im Meisterschaftsrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt sind verschiedene Szenarien denkbar. Und dabei mittendrin: der SSV Berghausen und Coach Ralf Dietrich. Für den SSV geht es im Heimspiel gegen RW Wülfrath am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Berghausen) um den Ligaverbleib. Allerdings benötigt die Mannschaft für ein sicheres weiteres Jahr Bezirksliga-Fußball Schützenhilfe von anderen Plätzen. Kritik an diesem insgesamt verkopften System hält Dietrich nicht zurück.

So ist es derzeit ein Dreikampf zwischen DV Solingen II, Berghausen und der SG Hackenberg um einen verbliebenen Nicht-Abstiegsrang. Die Solinger sind in der besten Ausgangslage, müssen allerdings beim SV Solingen antreten, der im Fernduell mit Reusrath weiterhin um die Meisterschaft spielt. Der SSV und Hackenberg, das bei der abgestiegenen Viktoria Rott aufspielt, sind derweil punktgleich. Sollte dem auch nach diesem Spieltag so sein, spielen die beiden Teams in Hin- und Rückspiel aus, welches anschließend die Relegationsspiele bestreiten darf. Direkter Vergleich ist ausgeglichen Das ist so, weil der direkte Vergleich zwischen Berghausen und Hackenberg ebenfalls ausgeglichen ist. Dementsprechend würde sich die Saison stark in die Länge ziehen. Berghausen kann nur dann sicher in der Liga bleiben, wenn es von den drei genannten Konkurrenten die einzige Elf ist, die ihre Partie gewinnt. Stehen alle drei nach dem 34. Spieltag punktgleich, würde der SSV im direkten Vergleich den Kürzeren ziehen – Hackenberg bliebe drin, DV Solingen spielte Relegation.

Dieses System sorgt für Unverständnis bei Übungsleiter Dietrich. „Für meine Begriffe ist das eine absolute Farce“, betont er verärgert. Eine derartige Verlängerung der Spielzeit sei schließlich auch im Kalender seiner Spieler nicht vorgesehen. Eigentlich soll das Training auf die neue Saison zum jetzigen Stand bereits in einem Monat wieder starten. Eine Pause gäbe es dann nahezu gar nicht. „Was soll dieser Schwachsinn?“, fragt er provokant. Dietrich plädiert dafür, dass bei Punktgleichheit zunächst das Torverhältnis und in nächster Instanz die Menge der Offensivtreffer zählen sollten. SSV schickt Späher auf die anderen Plätze Weil es aber eben so knapp ist, wird der Verein am kommenden Spieltag „Späher“ auf die beiden anderen Plätze schicken, um eventuell wichtige Neuigkeiten gleich zu erfahren. Dieser Gedanke fußt womöglich auch darauf, dass der SSV beim 0:0 gegen Cronenberg in der vergangenen Woche in den letzten Spielminuten verzweifelt auf Sieg spielte, weil den Verantwortlichen nicht bewusst war, dass Hackenberg zeitgleich in Richrath hoch verlor und damit tabellarisch keine Gefahr darstellte. Gleichwohl gibt Dietrich ebenfalls an: „Ob wir nun einen vor Ort haben oder nicht – für uns zählt nur ein Sieg.“ Im Hinspiel verlor der SSV in Wülfrath verdient mit 0:4. Die Anspannung in Berghausen ist vor der Entscheidung am Sonntag groß, gibt der Trainer zu.