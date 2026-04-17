Was Sissy Raith über Marie-Louise Eta als erste Cheftrainerin der Bundesliga-Geschichte denkt Frauenfußball von Pauline Zapp · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Sissy Raith führte 2009 das Echinger Männerteam in die Landesliga – Foto: Lehmann

Union Berlin ernennt eine Frau zur Cheftrainerin. Eine Echingerin kennt die Herausforderung aus eigener Erfahrung im Männerfußball.

Wenn am Samstag um 15.30 Uhr die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Wolfsburg angepfiffen wird, liegt Historisches in der Luft. Dass rund um dieses Spiel so viel mediales Interesse herrscht, hat nicht nur mit der sportlichen Brisanz im Abstiegskampf zu tun. Vielmehr wird die Aufmerksamkeit einer Frau gelten, die Geschichte schreibt: Marie-Louise Eta (34) ist die erste Cheftrainerin der 63-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga. Das FT hat mit zwei Expertinnen aus dem Landkreis über die besondere Premiere bei Union Berlin gesprochen – wobei eine von ihnen selbst bereits Erfahrungen als Coach im Männerfußball gesammelt hat. Echingerin sorgt bundesweit für Schlagzeilen Die Echingerin Sissy Raith war früher eine bekannte Fußballerin: Sie hat als Spielerin unter anderem die Deutsche Meisterschaft und zweimal den EM-Titel gewonnen. Nach ihrer Karriere auf dem Feld wechselte sie an die Seitenlinie und trainierte unter anderem die Frauen des FC Bayern München und des FC Basel. Von Januar bis Oktober 2009 coachte sie das Männerteam des TSV Eching – ein Engagement, das bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Mit den Zebras gelang Raith der Aufstieg in die Landesliga.

Sissy Raith führte 2009 das Echinger Männerteam in die Landesliga – Foto: Lehmann

Die Ernennung von Eta zur Cheftrainerin ist für Raith „die absolut richtige Entscheidung“. „Für mich ist Marie-Louise Eta die perfekte Wahl, weil sie bei Union Berlin eine Institution ist und fachlich alles mitbringt. Vor zwei Jahren saß sie ja schon mal als Co-Trainerin auf der Bank, sie kennt also die Spieler. Und die Fans lieben sie“, sagt Raith und ergänzt: „Auf ihr Geschlecht habe ich im ersten Moment gar nicht geachtet – viel mehr auf ihre Qualität.“

Ganz ähnlich sieht es Annika Lindhorst, die aktuell die Damenmannschaft des FC Moosburg in der Kreisliga trainiert. „Das Geschlecht sollte bei Trainern egal sein, darauf habe ich im ersten Moment auch nicht geachtet“, erzählt die 34-Jährige. Und weiter: „Trotzdem finde ich es natürlich cool, dass jetzt eine Frau einen Bundesligisten trainiert.“ „Es braucht mutige Entscheidungsträger, die die Türen aufstoßen. Die gibt es bei Union Berlin“, führt Raith aus. Auch beim TSV Eching habe es die 2009 gegeben. „Ich hatte wirklich eine tolle Zeit in Eching“, erinnert sie sich. Ihr Geschlecht habe dabei nur ganz zu Beginn eine Rolle gespielt. „Die ersten zehn Minuten waren etwas ungewohnt, danach war es kein Thema mehr“, erzählt die heute 65-Jährige. Oftmals habe sie ihr Geschlecht sogar als einen Vorteil empfunden. „Gerade in Sachen Empathie haben wir Frauen nochmal einen anderen Blick auf die Dinge, sind feinfühliger. Das haben mir auch meine Spieler so gespiegelt.“

Moosburgs Trainerin Annika Lindhorst – Foto: fupa