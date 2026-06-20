Was sich zur kommenden Saison im Jugendfußball ändert

Im Jugendfußball stehen einige Änderungen bevor. – Foto: Markus Becker

Na, wo spielen sie denn? Das fragte sich der eine oder andere Freund des Nachwuchsfußballs, wenn es um das Niveau der Spielklasse ging, auf dem sich die im Fokus stehenden Teams bewegten. Ein Vergleich von Mannschaften aus unterschiedlichen Kreisen war mitunter nicht so einfach zu ziehen, weil es keine einheitliche Ligenbezeichnung gab.

So versammeln sich seit der Saison 2025/26 bei den C- bis A-Junioren unterhalb der Niederrheinliga die besten Klubs aus Düsseldorf, Essen, Oberhausen, Bottrop, Duisburg, Mülheim und Dinslaken in der neu geschaffenen „Rhein-Ruhr-Liga“. Eine derartige kreisübergreifende Jugend-Leistungsklasse gibt es auch in der Nachbarschaft. In Kempen/Krefeld und Mönchengladbach lautete diese „Sonderliga Linker Niederrhein“, während die Talente aus Wuppertal, Solingen und Remscheid in der „Bergischen Leistungsklasse“ um Punkte spielten. Dieses Wirrwarr war auch dem DFB zu viel des Guten, der sich deshalb mit der Bitte an die Landesverbände wandte, die Jugend-Spielklassen neu zu strukturieren und bundesweit vergleichbarer zu machen. Am Niederrhein hat man diesen Ball nun aufgenommen und die Änderungen für die Saison 2026/27 bekannt gegeben.

Niederrheinliga

An dieser Stelle ändert sich nichts. Die Niederrheinliga bleibt sowohl bei den Junioren als auch bei den Juniorinnen die höchste Verbandsspielklasse unterhalb der überregionalen Regionalligen und DFB-Nachwuchsligen. Wie sich die einzelnen Staffeln in der nächsten Saison zusammensetzen, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Am nächsten Wochenende beginnen die Qualifikationsspiele für die Niederrheinligen bei den A- bis C-Junioren und den B-Juniorinnen.