Was sich für Mischa Bongarz bei Teutonia Kleinenbroich geändert hat

Eine Pause kam für Mischa Bongarz nicht infrage. Im Sommer endete nach sieben Spielzeiten seine Trainerzeit bei Rot-Weiß Venn, doch statt durchzuschnaufen ging der 46-Jährige direkt die nächste Aufgabe an – diesmal bei Teutonia Kleinenbroich in der Kreisliga B.
Es war allerdings gewissermaßen ein Sprung ins Ungewisse: In Kleinenbroich kannte Bongarz niemanden im Verein, ließ sich aber in den Gesprächen mit den Verantwortlichen überzeugen. Lediglich Co-Trainer Patrick Rennerkens nahm er aus Venn mit.
Sportlich stehen 27 Punkte aus 14 Spielen zu Buche. „Eigentlich hätte mehr drin sein müssen“, sagt Bongarz. Anders als in Venn, wo seine Mannschaft über die Jahre vor allem von vielen erfahrenen Akteuren getragen wurde, besteht der Kleinenbroicher Kader überwiegend aus Spielern der Jahrgänge 2004 bis 2006. Viele von ihnen sind Studenten. Mangelnde Erfahrung kostete für Bongarz einige Punkte in der Hinrunde. „Das ist eine sehr junge Truppe, die größtenteils aus der Jugend hochgekommen ist. Deshalb wollte ich auch kaum Spieler mitbringen, sondern habe das Team so übernommen, weil ich genug Potenzial sehe“, sagt Bongarz.
Die junge Mannschaft erfordert auch einige Umstellungen in seiner Trainerarbeit. Vor allem Geduld war gefragt. „In dem Alter von 19, 20 oder 21 Jahren geht es um Fragen, wo die Reise im Leben hingeht. Das sind alles Momente, die das Trainerleben nicht einfacher machen, aber völlig verständlich sind“, sagt Bongarz und fügt an: „Sonntags zu den Spielen waren sie fast immer alle da. Aber beim Training habe ich lange gebraucht, bis sie alle zum Sportplatz gekommen sind.“
Inzwischen sieht der Trainer bei einem Großteil des Teams jedoch deutliche Fortschritte. „Wenn man oben mitspielen möchte, muss man schon vernünftig trainieren, um sich die Fitness zu holen und ihnen den Seniorenfußball beizubringen“, sagt Bongarz. Er ist in seinen Zielen eindeutig: Kurz- oder mittelfristig will er Kleinenbroich zurück in die Kreisliga A führen.
Der Verein hat turbulente Jahre hinter sich: 2020 führte der Weg den Dorfklub bis in die Landesliga, die sich allerdings als mindestens eine Nummer zu groß erwies. Es folgten drei Abstiege in Serie zurück in die Kreisliga B – inklusive einiger Trainerwechsel. Bongarz soll nun wieder mehr Kontinuität in den Verein bringen.
In der Vorbereitung hat der Trainer bewusst nur auf Testspiele gegen A-Ligisten gesetzt, damit seine Spieler dieses Niveau kennenlernen. Mit den Auftritten ist er zufrieden – mit Ausnahme eines 0:7 gegen den Polizei SV. Denn die Kreisliga B ist von einem enormen Leistungsgefälle geprägt: Vorne marschiert Giesenkirchen mit 13 Siegen aus 14 Spielen davon, dahinter kämpfen sechs Teams um Platz drei. Der Rest kämpft hingegen vor allem ums Überleben.
In der Hinrunde gewann Kleinenbroich beispielsweise 15:0 gegen RW Hockstein und 14:0 gegen Türkiyemspor. „Aus den Testspielen haben wir viel lernen können. Die Jungs sind auf einem guten Weg. Jetzt müssen wir schauen, wie wir es weiterhin auf den Platz bekommen. Das ist die große Aufgabe“, sagt Bongarz. Die Restsaison startet für die Teutonia am 1. März mit der Partie beim SC Hardt II.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: