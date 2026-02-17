Was sich für Mischa Bongarz bei Teutonia Kleinenbroich geändert hat

Sportlich stehen 27 Punkte aus 14 Spielen zu Buche. „Eigentlich hätte mehr drin sein müssen“, sagt Bongarz. Anders als in Venn, wo seine Mannschaft über die Jahre vor allem von vielen erfahrenen Akteuren getragen wurde, besteht der Kleinenbroicher Kader überwiegend aus Spielern der Jahrgänge 2004 bis 2006. Viele von ihnen sind Studenten. Mangelnde Erfahrung kostete für Bongarz einige Punkte in der Hinrunde. „Das ist eine sehr junge Truppe, die größtenteils aus der Jugend hochgekommen ist. Deshalb wollte ich auch kaum Spieler mitbringen, sondern habe das Team so übernommen, weil ich genug Potenzial sehe“, sagt Bongarz.

Man ist nicht nur Trainer